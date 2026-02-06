『なんだよ～！！』と、声真似するサボテンにブチギレする柴犬さんの姿がSNSで話題です。八つ当たりも可愛いわんこの姿は反響を集め、投稿には「楽しいね♪」「めっちゃ文句いってるｗ」「あぁかわいい～♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『声真似してくるサボテン』を柴犬に与えてみた結果→まさかの『ブチギレてしまう光景』】

「声真似するサボテン」にわんこは…？

TikTokアカウント「ernjjxdbmak」に投稿されたのは、柴犬「テツ」くんがおもちゃと激闘するワンシーン。この日、音に反応して声を真似するサボテンのおもちゃをテツくんの前にそっと差し出した飼い主さん。

不思議そうなお顔でジッと見つめていましたが、サボテンが声真似した瞬間、空気が一変したそう。『ワンワンッ！』と大声で吠えて威嚇し、テツくんは完全にブチギレモードに…！まさに『なんだよ～！誰だお前っ！』と抗議しているかのよう。

サボテンと距離を取りながらも横目でチラチラ…相手の反応をうかがっている様子。いつでもガウッといけるよう戦闘態勢は崩さなかったとか。威嚇をしながらも前足を伸ばしたままお尻を突き上げるテツくん。このポーズは、『遊ぼうよ！』のサインなので、実はサボテンに興味津々！ちょっぴり面白がっているのかもしれません。

イラついてカーペットをガジガジ…

テツくんが吠えるとサボテンも真似をする…。「ワンッ！」という声とともに光りながら不規則な動きをするサボテンに、不覚にも毎回驚いてしまうテツくん。カーペットをガジガジと齧るのは、やり場のない怒りをぶつけているのでしょうか…！

テツくんの素直すぎるリアクションと、正確に声真似を続けるサボテン。その温度差が生んだ平和すぎるブチギレ光景は、多くの人の笑いと癒やしを誘っているようです♡

この投稿には「マネすんなよぉ～！って言ってる」「めちゃめちゃ面白い」「可愛いリアクション」などのコメントや、「このままずっと眺めたい…」といった中毒性を指摘するコメントも寄せられています。

不自然な体勢で草をムシャムシャ♪

テツくんのお茶目な姿は、別投稿にも紹介されています。散歩中に突然止まったかと思うと、草を食べ始めたテツくん。草を食べるわんこは案外多いですが、特筆すべきはテツくんの体勢。

お尻を突き上げ前足をぐーっと伸ばした不自然すぎる体勢でムシャムシャ…。いっそフセをした方が食べやすいはずですが、テツくんなりのこだわりなのでしょうか…。目の前の草を真剣な面持ちでむさぼる姿は、まるでこれが仕事です！と言わんばかり。テツくん、食べすぎには注意してくださいね♡

TikTokアカウント「ernjjxdbmak」には、テツくんと飼い主さんの愉快な日々が紹介されていますよ。キュートな姿に癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ernjjxdbmak」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております