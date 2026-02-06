¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ò´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡× Â¾¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¥â¥ä¥â¥ä¡É²ò¾Ã¥¢¥×¥í¡¼¥Á
Â¾¼Ô¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ç¥â¥ä¥â¥ä¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© Å¯³Ø¼Ô¤Î±Ê°æÎè°á¤µ¤ó¤ÈÀº¿ÀÉÂÍý³Ø¼Ô¤Î¾¾ËÜÂîÌé¤µ¤ó¤Ë¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤í¤Î¤â¤ä¤â¤ä¤òÀ²¤é¤¹»×¹Í¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£¤³¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÅÊ¤ß¤äÁ¢Ë¾¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤¬¤ï¤«¤é¤º¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Áê¼ê¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤«¡¢ÂÐÏÃ¤äÊÛ¾ÚË¡¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¬¤¤¡¦¤ì¤¤¡¡¿Í¡¹¤È¹Í¤¨¹ç¤¤¡¢Ê¹¤¹ç¤¦ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÇ¯´Ö300²ó¤Û¤É³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ½¸½¤òÄÌ¤·¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¡¦È¬ÌÚºé¤µ¤ó¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤»¤ó¤½¤¦¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£Çº¤ß¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÀº¿ÀÉÂÍý³Ø¼Ô¡¦¾¾ËÜÂîÌé
¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤¿¤¯¤ä¡¡µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö¡¦´Ä¶³Ø¸¦µæ²ÊÁí¹ç¿Í´Ö³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀº¿ÀÉÂÍý³Ø¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Àº¿ÀÊ¬ÀÏ¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀº¿À²Ê°å¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼Ð¤áÏÀ¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥é¥«¥ó¡¡¥Õ¥í¥¤¥È¤Ø¤Î²óµ¢¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
Q. Â¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Á¢¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦
A. À³Ê¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Èæ¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©
Æ±Î½¤äÍ§¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÏÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤âÍ¯¤¤¤Æ¼«¸Ê·ù°¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ë±Ê°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ³Ê¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¥Áè¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÈæ³Ó¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¼Ô¤ò¶¦¤ËÀ¸¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ò¶¼¤«¤¹Å¨¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢°ìÅÙ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç±Ê°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Èæ³Ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤ÏÈÁÈ¤ß¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢¡ÈÎÙ¤Î¼Ç¤Ï¤Ê¤¼ÀÄ¤¤¤Î¤«¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¯³ØÂÐÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹Ù³°¤ÎÂç¤¤Ê²È¤ÎÄí¤Î¼ÇÀ¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤éÈæ³Ó¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿¦¾ì¤ä½¢³è¡¢30Âå½÷À¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¾¼Ô¤òÁ¢¤à°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦Áê¼ê¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¡¢¥â¥ä¥â¥ä²ò¾Ã¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÊÌ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î´ãº¹¤·¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ò²ñ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£¼«Ê¬¤äÊª»ö¤òÏÈÁÈ¤ß¤ÇÂª¤¨¤Ê¤¤¡£Á¢¤Þ¤·¤¯»×¤¦Áê¼ê¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
Q. Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ò´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
A. ÅÊ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
Â¾¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥ä¥â¥ä¤Ï¡¢¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¡£
¡ÖÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÂ¾¿Í¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤è¤êÂ¾¼Ô¤ò²¼¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ØÂ¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ò´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ò°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÂÐÅù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£Â¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤Ê¤È¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¼Ô¤È¼«¸Ê¤Î´Ø·¸¤ÎÍ¥Îô¤Ï¾õ¶·¤äµ¤»ý¤Á¤Î»ý¤ÁÊý¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÄì¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁê¼ê¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ò´ê¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤ÞÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡ÈÅÊ¤ß¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Î¿´¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÊ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÄï¤äËå¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¤Ç¤¤¿»þ¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤Î°¦¾ð¤ò¡¢µÞ¤Ë¸½¤ì¤¿¿·»²¼Ô¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÊ¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£Å¯³Ø¼Ô¤Î¥Ø¡¼¥²¥ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ò²ð¤·¤Æ¤Î¤ßÍý²ò¤·ÆÀ¤ë¤ÈÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÊ¤Þ¤·¤µ¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡È¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³ð¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ëÉé¤Î´¶¾ð¤È²ò¼á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Ã±¤Ë¡Ø¤¢¤Î¿Í¤Ï·ù¤Ê¿Í´Ö¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÊÐ¤Ã¤¿»×¹Í¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÅÊ¤ß¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛÁü¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢Íý²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×ÎôÅù´¶¤¬¡¢Â¾¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¡£Â¾¼Ô¤Ø¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶ÏÀ¤Ç¤Ï²ò·èÉÔ²ÄÇ½¡£ÅÊ¤ß¤ÎÀè¤Ë¼«Ê¬¤Î¿¿¤ÎÍßË¾¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
Q. ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»¨ÃÌ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
A. ¡È¤ï¤«¤é¤Ê¤µ¡É¤ò¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï
´é¸«ÃÎ¤ê¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¤Ë¡¢¡Öµ¤¤ÎÍø¤¤¤¿»¨ÃÌ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç»¨ÃÌÎÏ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÉ÷Ä¬¤Ë±Ê°æ¤µ¤ó¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»¨ÃÌ¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¤Î¸À¤¤Ìõ¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï»¨ÃÌ¤¬ÌÜÅª²½¤µ¤ì¡¢¥¹¥¥ë¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤è¤¯¡ØÅ·µ¤¤ÎÏÃ¤ÏÌµÆñ¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤ËÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ä¼ñÌ£¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤¦¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ØÏÃ¤òÃÆ¤Þ¤»¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¼êÊü¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¿´¤ËÌä¤¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¤¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡Ù¡Ø¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤ï¤«¤é¤Ê¤µ¡É¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¼«Á³¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
»¨ÃÌ¤ËÌä¤¤¤ò»È¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ËÉáÊ×À¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Áê¼ê¤ÎÂ°À¤òÌä¤ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤ª»Ò¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ï´í¤¦¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤Î¶ÌÜ¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤Ê¤é¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â³«¤«¤ì¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Îµ¤¤Þ¤º¤¤ÄÀÌÛ¤â¡¢Æ»¤¹¤¸¤¬ÆÉ¤á¤ëÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ÇËä¤á¤ë¤è¤ê¡¢Ìä¤¤¤ò¤Ü¤½¤Ã¤È»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¼¡¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢Â³¤¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×»¨ÃÌ¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¡È¸À¤¤Ìõ¡É¡£ÏÃ¤òÃÆ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£ÌµÆñ¤Ê²ñÏÃ¤è¤êÀµ²ò¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤òÃÖ¤¯¡£
Q. ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤
A. ¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¼«Ê¬¼´¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë
¾¾ËÜ¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¤³¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¥Ø¡¼¥²¥ë¤ÎÀâ¤¯¡Ö¼ç¿Í¤ÈÅÛÎì¤ÎÊÛ¾ÚË¡¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹Í¤¨Êý¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¡Ø¼ç¿Í¤ÈÅÛÎì¤ÎÊÛ¾ÚË¡¡Ù¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ò²ð¤·¤Æ¤Î¤ßÍý²ò¤·ÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¼ç¿Í¤ÏÅÛÎì¤Ë¼«Ê¬¤¬¼ç¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÎÏ¤º¤¯¤ÇÇ§¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¼ç¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ç§¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂ¾¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¹Ô°Ù¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¼ç¿Í¤ÈÅÛÎì¤ÎÊÛ¾ÚË¡¡×¤ÎÂ³¤¡£
¡Ö¼ç¿Í¤ÏÅÛÎì¤ò»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¡¢¼ç¿Í¤ÈÇ§¤á¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Áê¼ê¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤ªÇº¤ß¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢Â¾¼Ô¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤È¤¨¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¿Í¼´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼´¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÈÍßË¾¡É¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¿À¤ä¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¾å°ÌÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î¡È¿âÄ¾Åª¤ÊÂ¾¼Ô¡É¤òÃÖ¤¯¤³¤È¡£ËÜÅö¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢ÂÐÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¿Í´Ö¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ò²ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï³ð¤Ã¤Æ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¿´¤ÎÃæ¤Î¡È¿âÄ¾Åª¤ÊÂ¾¼Ô¡É¤ÈÂÐÏÃ¤·¡¢ÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Õ¥¯¥¤¥Ê¥Ä¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦·§ºäËãÈþ¡Ê±Ê°æ¤µ¤ó¡Ë¡¡ÊÝ¼êßÀÆàÈþ¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë
anan 2481¹æ¡Ê2026Ç¯1·î28ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê