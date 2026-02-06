中国メーカーに「ヒト型ロボット市場」では勝てないかもしれない……テスラ社がこれから直面する長く険しい道のり

2003年の創業以来、世界のEV（電気自動車）市場をリードしてきたテスラが、全く違う会社に生まれ変わろうとしている。これまでの「持続可能なエネルギー・地球環境」の代わりに、これからは「持続可能な豊富さ（sustainable abundance）」をモットーに掲げるAIロボット・メーカーへの転身だ。

ロボ・タクシー事業で首位を独走するウェイモ（グーグル）

ただ、そうは言っても、テスラが自動車メーカーであることをいきなり止（や）めるわけではない。同社は今年の第3四半期から、（人間のドライバーが要らない）完全自動運転車（もちろんEV）の製造を開始する計画という。

これは一般に「ロボ・タクシー」あるいは「サイバー・キャブ」などと呼ばれる車両だが、こうした自動運転EVを商業用に100万台運行させることは、マスクCEOがテスラから総額「1兆ドル（150兆円以上）」の報酬パッケージを受け取るための条件に含まれている。

が、仮に首尾よく、そう運んだとしても、テスラがそこへと至る道は長く険しい。現在、ロボ・タクシー事業で世界をリードするのは（アルファベット、つまりグーグル傘下の）ウェイモ（Waymo）だ。

同社は既にサンフランシスコや（テキサス州の）オースティンなど米国内の6都市でロボ・タクシーを実用化（商業運行）しており、それらの車両総数は少なく見積もっても約2500台に達する。これらロボ・タクシーの利用回数（延べ利用者数）は月間100万回以上、週に数十万回程度と見られている。

こうしたアメリカ国内市場に加え、ウェイモは今年の第4四半期には英国ロンドンでもロボタクシー事業を開始する計画だ。これ以外に、東京でもサービス開始に向けた準備を進めるなど、海外市場でも着々と地歩を固めている。

スケール・メリットを活かせればテスラにも勝機

これに対しテスラは昨年6月、オースティンなど米国内2都市で限定的にロボ・タクシーのテスト運行を開始したばかりで、その車両総数は現在200台程度と見られている。それらのタクシーを利用した延べ乗客数（サービスの利用回数）などは未だ公表されていない。

これらの点から見て、テスラのロボ・タクシー事業はウェイモに大差をつけられており、今後それを逆転するのは容易ではないと見られている。

特に技術的には、ウェイモの自動運転システムは高性能だが値段の張る「ライダー（レーザー・レーダー）」と呼ばれる特殊なセンサーを採用しているのに対し、テスラの方式では車両の製造コストを抑えるために、それを採用していない（あくまでも車載カメラだけに頼っている）。ここが「自動運転の安全性」という点で、テスラにとって重大なハンディキャップになると見る向きもある。

とはえ、テスラがウェイモを追い抜くことは「絶対に不可能」というわけでもない。テスラの自動運転ソフト（一種のAI）は、これまで市販されてきた同社製EVに（インターネット経由で）ダウンロード可能であることから、一旦そのソフトが完成すれば、それを一挙に世界中のテスラ車（推定で総数800万台以上）に搭載することが可能だ。

その時点から、これらの車両は（米ウーバーのようなアプリ配車サービスの形で）一種のロボ・タクシーとしても運用可能となり、そこでテスラの持つスケール・メリットが活かされることになる。

こうして完全自動運転で走るテスラ車両の数が増えるほど、それらに搭載されているAIのトレーニング（機械学習）に必要な走行データもどんどん蓄積されていく。これによってテスラ製ロボ・タクシーの性能が急激に上昇していくので、（現時点で首位を走る）ウェイモを抜き去ることも夢ではなくなる。

ハイプ（誇大宣伝）に晒される現在の人型ロボット

以上のように、本来EV（つまり自動車）メーカーということもあって、テスラが今後始めるロボ・タクシー事業で勝ち筋は必ずしも見えないわけではない。

が、これとは対照的に同社のオプティマス、つまりヒューマノイド事業では、そのような勝利への道筋がすぐには見えてこない。こうした人型ロボットの分野は中国のUnitreeや米国のFigure AIなど多士済々で、現在のテスラがそれらのロボット・メーカーよりも頭抜けた技術力を有しているという証拠はない。

また、そうした競争以前に、（ロボット業界全体を通じて）現時点におけるヒューマノイドの性能は、一般の家庭や工場等で私達人間と共に、あるいは人間と競合して働けるような、本格的な実用レベルに達していないと見られている。

今年ラスベガスで開催されたCES（コンシューマー・エレクトロニクス・ショー）では、米中メーカーをはじめ多彩なヒューマノイドが出品され、会場でボクシングのデモを行うなどして大きな注目を浴びた。

が、これら人型ロボットの多くは（会場から見えない場所にいる）人間のオペレーターが無線で操作している。このようなリモコン方式だと、一人の人間が一台のロボットを操作する必要があるため、（本来なら工場や一般家庭で作業の省人化を目指すはずの）人型ロボットとしては意味をなさないはずだ。

逆に実用化されるためには、これらのヒューマノイドがいわゆる「フィジカルAI（身体を制御する人工知能）」を搭載して自律的に動けるようになる必要がある。が、こうした自律型ヒューマノイドの数は未だ少ない上に、それらの動作速度はかなり遅く、本格的な家事や工場労働を担うための「手先の器用さ」も不十分だ。

さらに、これらの人型ロボットの体重は数十キロにも達し、その硬くて重いボディが時々転倒することもあるなど安全性にも難を抱えている。

ネガティブな予想や評価を退けてきたテスラの歴史

以上の理由から、一般にヒューマノイドが家庭や工場などで実用化されるのは、今から5〜15年以上かかるとの見方が専門家の間では優勢だ。そうした中でテスラのように「今年末までにオプティマスの生産を開始して、来年には発売する」という計画は時期尚早ではないか、と見られている。

もっとも、こうした悲観的な観測や手厳しい批判は、テスラが2008年に初代EV「Roadster」の生産・販売を開始したときにも散々浴びせられた。いわく「今のEVは航続距離が足りず、とても実用化できるレベルには達していない」「充電に時間がかかり過ぎる」「バッテリーは発火リスクがあるなど安全性に問題がある」等々。

が、結局はこれらの批判やネガティブな評価をはねのけて、テスラは「EV事業のパイオニア（開拓者）」としての地位を築き上げた。それを考え合わせると、今回のロボ・タクシーやヒューマノイドの事業化でも同様の奇跡が起きないとは言い切れない。神経質に揺れ動く同社の株価は、その辺りの微妙な評価や予想を反映しているとも言えるだろう。

