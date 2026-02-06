経済産業省は次世代の「ペロブスカイト太陽電池」の量産技術確立に向け、化学メーカーのカネカと住宅向け太陽電池大手の長州産業を新たに支援する方針を決めた。

２０３０年度まで総額９４億円の開発費用を補助し、約３０万世帯分の電力を賄える年間１ギガ・ワットの量産体制を目指す。

６日にも発表する。脱炭素技術を後押しする「グリーンイノベーション（ＧＩ）基金」を活用し、量産技術の開発や実証の費用に充てる。支援を通じて発電コストを下げ、従来より１割程度安い１キロ・ワット時あたり１２円以下を目指す。

いずれもシリコンの層を重ねた「タンデム型」で、従来型の太陽光パネルの約１・５倍の発電効率が期待できる。パネル状のため、既存の太陽光パネルに使う架台や配線の活用が可能で、住宅向けを中心に置き換え需要が見込める。

経産省はペロブスカイトの量産に向け、ＧＩ基金で８００億円を確保している。既に、薄くて軽い「フィルム型」のリコーや、建材に使える「ガラス型」のパナソニックなどへの支援を決めている。タンデム型への支援は今回が初めてとなる。