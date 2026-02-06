長期休みに行きたいと思う「三重県の旅行先」ランキング！ 2位「おかげ横丁」を抑えた1位は？【2026年調査】
寒さの中に、春の気配が少しずつ感じられるこの頃。次の長期休みを見据えて、旅先選びを始める人も多いのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、そんな特別な休暇にこそ訪れたい国内の目的地。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「三重県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：おかげ横丁（47票）伊勢神宮内宮の門前町にある「おかげ横丁」が2位にランクイン。江戸から明治期の建築が再現された街並みは、歩くだけでタイムスリップしたような気分を味わえます。名物の伊勢うどんや団子、地元の工芸品店などが軒を連ね、参拝後の食べ歩きや土産探しに最適なスポットとして人気を博しています。
回答者からは「おかげ横丁は毎年行くが、食べ歩き等楽しい」（20代女性／三重県）、「絶対楽しい！と思う場所。ジェットコースターとかではなく、落ち着いて美味しいものを食べて、ゆっくりできる場所がいい」（30代女性／京都府）、「食べ歩きをしたいから。特に出来たての赤福を食べたい」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：伊勢神宮（131票）圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、日本人の心のふるさととも称される聖地「伊勢神宮」でした。広大な神域を包む凛とした空気感は、心身をリフレッシュさせたい長期休みにぴったり。習わし通り外宮から内宮へと巡る伝統的な参拝スタイルは、世代を超えて支持されています。
回答者からは「何度行ってもいいです。ゆっくり、しっかり向き合いたいです」（50代女性／兵庫県）、「伊勢神宮には2年ほどまえに一度行ったが、全て回り切れていないのでもう一度行きたい。伊勢うどんももう一度食べたい」（50代回答しない／千葉県）、「日本神話に興味があるので、イメージを膨らませるために訪れてみたい」（50代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)