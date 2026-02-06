特殊カメラで“癌細胞を早期発見 ”人類の宿敵“に挑む驚きの技術
1月31日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
「人類の宿敵」と言われる癌。早期発見が求められるなか、人間の目で見えない色を見分ける特殊カメラ「ハイパースペクトルカメラ」と「色彩AI」を駆使し、癌細胞を識別する技術が開発された。
尿を見るだけで、癌の有無や臓器まで特定できるという驚きの技術で、癌診断の未来を切り拓く、スタートアップ企業「ミルク」の中矢大弓CEOに作家・相場英雄が迫る。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：ミルク 中矢大弓 CEO
ナレーター：谷田歩（俳優）
2月7日（土）は、「“特殊カメラと色彩AI”で新発見」を放送。
