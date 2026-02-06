59歳・森尾由美、和の手作り朝食を披露 みそ汁の味噌は自家製「健康朝ご飯いいですね！」「旅館の朝食みたい！」「おいしそうです〜」
俳優・タレントの森尾由美（59）が4日、自身のインスタグラムを更新。「ひとりの朝ごはん」と書き出し、手作りの健康的な和朝食を写真で披露した。
【写真】「旅館の朝食みたい！」「理想的」自家製みそのみそ汁など手作り“和定食”の朝ごはん披露の森尾由美
テーブルには、白米にみそ汁、魚の干物、きんぴらがきれいに並んでいる。みそ汁は、昨年の今ごろに仕込んだみそを使って作ったもので「待ちに待った1年 やはり美味しいー！と手前味噌」と、ちゃめっ気交じりにそのおいしさを伝えた。
なお、きんぴらは「お醤油を仕込んだ時に出たもろみ」で作ったものだという。
こういった定食スタイルの朝ごはんは久しぶりのようで、「ほんとのいつもはこんな感じ」とよもぎアンパンとコーヒーが並ぶ“普段の朝食”の写真も紹介していた。
コメント欄には「わぁ自家製味噌！」「旅館の朝食みたい！」「おいしそうです〜」「健康朝ご飯いいですね！」「一枚目のお写真、理想的な朝ごはんです」「きんぴらに干物 味噌汁にご飯 最高の朝ごはん」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「旅館の朝食みたい！」「理想的」自家製みそのみそ汁など手作り“和定食”の朝ごはん披露の森尾由美
テーブルには、白米にみそ汁、魚の干物、きんぴらがきれいに並んでいる。みそ汁は、昨年の今ごろに仕込んだみそを使って作ったもので「待ちに待った1年 やはり美味しいー！と手前味噌」と、ちゃめっ気交じりにそのおいしさを伝えた。
なお、きんぴらは「お醤油を仕込んだ時に出たもろみ」で作ったものだという。
コメント欄には「わぁ自家製味噌！」「旅館の朝食みたい！」「おいしそうです〜」「健康朝ご飯いいですね！」「一枚目のお写真、理想的な朝ごはんです」「きんぴらに干物 味噌汁にご飯 最高の朝ごはん」などと、さまざまな反響が寄せられている。