　俳優・タレントの森尾由美（59）が4日、自身のインスタグラムを更新。「ひとりの朝ごはん」と書き出し、手作りの健康的な和朝食を写真で披露した。

　テーブルには、白米にみそ汁、魚の干物、きんぴらがきれいに並んでいる。みそ汁は、昨年の今ごろに仕込んだみそを使って作ったもので「待ちに待った1年 やはり美味しいー！と手前味噌」と、ちゃめっ気交じりにそのおいしさを伝えた。

　なお、きんぴらは「お醤油を仕込んだ時に出たもろみ」で作ったものだという。

　こういった定食スタイルの朝ごはんは久しぶりのようで、「ほんとのいつもはこんな感じ」とよもぎアンパンとコーヒーが並ぶ“普段の朝食”の写真も紹介していた。

　コメント欄には「わぁ自家製味噌！」「旅館の朝食みたい！」「おいしそうです〜」「健康朝ご飯いいですね！」「一枚目のお写真、理想的な朝ごはんです」「きんぴらに干物 味噌汁にご飯 最高の朝ごはん」などと、さまざまな反響が寄せられている。