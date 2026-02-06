倉科カナ『ゴチ』新制服を公開 歓喜の声が続々「かわいすぎる！」「20代で時が止まっているよう」
日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』公式Xが、5日に更新。「ゴチになります！27」の新メンバー・倉科カナ（38）の制服姿をお披露目した。
【全身ショット】かわいすぎる！倉科カナ『ゴチ』新制服を公開
倉科は第2戦となる5日放送回に、制服姿で登場する。倉科は、濃紺のブレザー＆プリーツスカート、爽やかなブルーのシャツ、クラシカルなレジメンタルタイという制服姿で挑んだ。
番組Xでは「テーマはブリティッシュ感。クラシカルでメンズライクな制服です！」との文言とともに、写真を添えて紹介。ファンからは「かわいすぎる！」「20代で時が止まっているようです」「足が細い！」「制服とっても似合ってます」などといった感想が相次いで寄せられている。
