モデルでプロデューサーの益若つばさが、交際前における体の関係について独自の見解を披露。そのストレートかつ合理的な表現に、スタジオのMC陣からも納得の声が上がった。

【映像】益若つばさの再婚願望

2月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組内のVTR企画では、益若、鈴木奈々、みひろがラブホテルで女子会を開催。みひろから「付き合ってなくても、そういう体の関係はアリですか？」と問われると、益若は「内見ってことだよね？要は。私たち、それを内見って呼んでるんだけど」と驚きの比喩を交えて回答した。

益若は「大人だったらもういいんじゃないかな」と持論を展開。「誰とでもはダメだよ、と思うけど。本当にその先パートナーになるっていう意志があるなら全然いいと思う」と、将来を見据えた確認作業としての重要性を説いた。

この「内見」というパワーワードに、スタジオのRIHOは「いい表現ですね」と感心。ぺえも「1回ちょっとね、確認させていただかないとね。事故物件かもしれないから、私にとっての」と、自身の恋愛観に照らし合わせて深く共感していた。