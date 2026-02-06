全日本プロレスは５日、「北斗軍」大森北斗がインフルエンザ感染のため７日の新木場大会を欠場することを発表した。

大森は、同大会で２・１沖縄で「北斗軍」からの離脱を表明した羆嵐との一騎打ちが予定されていた。全日本は「欠場に伴う変更カードは決定次第お知らせします」と告知し「大森北斗選手選手の試合を楽しみにされていたファンの皆様にお詫び申し上げますと共に、ご理解賜りたくお願い申し上げます」と謝罪した。

さらに全日本は、大森が参加を予定していた８日のファンクラブ会員限定イベント「＃ＣＬＵＢＡＪＰＷ イベント ｖｏｌ．３」第３部の出演も中止することを発表した。

「イベントを楽しみにされていたファンの皆様に心よりお詫び申し上げます」と謝罪し「なお、第３部のイベントに関しましては、大森北斗選手に代わりＭＵＳＡＳＨＩ選手のイベント開催を予定しております。お申込み方法等の詳細は追ってお知らせいたします」と告知し、イベント料金について「＃ＣＬＵＢＡＪＰＷ イベント ｖｏｌ．３』第３部大森北斗選手の回にお申込みを頂いていたお客様には、イベント代金の払い戻しを行います」と発表した。

返金時期は「２０２６年２月末頃を予定」し、返金方法は「ご利用いただいたクレジットカード会社を通じて返金が行われます。※カード会社によっては、返金の反映までにお時間がかかる場合がございます。詳細はご利用明細にてご確認ください」と告知していた。