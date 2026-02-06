【インド】
中銀政策金利（2月）13:30
予想　5.25%　前回　5.25%（インド中銀政策金利)

【日本】
景気動向指数（速報値）（12月）14:00
予想　109.8　前回　109.9（景気先行指数)　
予想　114.5　前回　114.9（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（12月）16:00　
予想　-0.3%　前回　0.8%（前月比)
予想　1.8%　前回　0.8%（前年比)

ドイツ貿易収支（12月）16:00
予想　145.0億ユーロ　前回　131.0億ユーロ（貿易収支)

【スイス】
雇用統計（1月）17:00
予想　3.2%　前回　3.1%（失業率（季調前）)
予想　3.0%　前回　3.0%（失業率（季調済）)

【カナダ】
雇用統計（1月）22:30
予想　0.4万人　前回　1.01万人（0.82万人から修正）（雇用者数・前月比)
予想　6.8%　前回　6.8%（失業率)

Ivey購買部協会指数（1月）7日00:00
予想　N/A　前回　51.9（Ivey購買部協会指数)

【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（2月）7日00:00
予想　55.0　前回　56.4（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります