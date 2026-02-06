今回は、夫の不倫相手に感謝した妻のエピソードを紹介します。

「これで旦那さんは私のものね」と誇らしげに言う不倫相手に…

「結婚して20年近くたつ夫の不倫が発覚しました。ただ夫にはとっくに冷めきっていたし、夫の言動に我慢できないことも多々あり、離婚するにはちょうどいい機会だと思いました。

そして私は夫と不倫相手を呼び出し、慰謝料や養育費の話をしました。夫は中2の娘を溺愛しているので養育費はしっかり払ってもらえそうです。慰謝料については、夫だけでなく不倫相手にもしっかり請求しました。

『これで旦那さんは私のものね』と、誇らしげな様子で言ってきた不倫相手にイラっとしたので、『慰謝料100万ありがとうございます』『こんなおじさんと結婚するために、大金を払うなんて（笑）』と笑顔で言い返したら、不倫相手はものすごく怒っていました。まぁ夫の不倫相手には、正直感謝していますよ」（体験者：40代女性・自営業／回答時期：2024年12月）

▽この不倫相手は、「人の夫を奪いたい」という気持ちだけで、この女性の夫と付き合っていたような気がしてしまいますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。