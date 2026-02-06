「完全にクロだろww」現役大臣に美人インフルエンサーとの隠し子発覚!? 2人を繋げる“共通点”判明でネット大炎上＜おコメの女＞

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本作は、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）の敏腕国税調査官である主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、コメのなかにドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）を創設するところからスタート。

「正しく集めて、正しく使う」を信条に、正子はザッコクの個性豊かなメンバーと悪徳脱税者たちを一刀両断していく。

2月5日（木）に放送された第5話では、元政治家・鷹羽錦之助の息子で現・経済産業大臣である鷹羽宗一郎（千葉雄大）に“美人インフルエンサーとの隠し子疑惑”が持ち上がり、世間を騒がせていた。

【映像】美人インフルエンサーが現役大臣の愛人？

◆「息子の名前と同じなのってまさか…」

第5話では正子たちが、セレブ生活をおくっている美人インフルエンサーで、宗一郎の愛人疑惑があるポンギ★カナちぇる（川津明日香）の脱税を疑い調査を開始した。

そのなかでカナちぇるは、別の男性、会社経営者の下柳健太郎（後藤剛範）とも愛人関係だと判明し、彼との間に子供がいることも明らかになる。

そんななか第5話の終盤では、この下柳との間に授かった子供が宗一郎の隠し子として週刊誌に掲載される事態に…。

さらに子供の名前が「月詠（ライト）」で、宗一郎が高校時代に組んでいたバンド名が「ライト・ライズ・ライフ」だったことから、劇中のネット上では「息子の名前と同じなのってまさか…」「これ完全にクロだろwwwwww」と“隠し子説”を信じる人が続出していた。