　6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の5万3890円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56283.65円　　ボリンジャーバンド3σ
55249.63円　　ボリンジャーバンド2σ
54215.62円　　ボリンジャーバンド1σ
53930.00円　　5日移動平均
53890.00円　　6日夜間取引終値
53818.04円　　5日日経平均株価現物終値
53665.00円　　一目均衡表・転換線
53181.60円　　25日移動平均
52680.00円　　一目均衡表・基準線
52147.58円　　ボリンジャーバンド-1σ
51146.53円　　75日移動平均
51113.57円　　ボリンジャーバンド2σ
50079.55円　　ボリンジャーバンド3σ
49710.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49595.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
44546.20円　　200日移動平均


株探ニュース