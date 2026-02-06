日経225先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の5万3890円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56283.65円 ボリンジャーバンド3σ
55249.63円 ボリンジャーバンド2σ
54215.62円 ボリンジャーバンド1σ
53930.00円 5日移動平均
53890.00円 6日夜間取引終値
53818.04円 5日日経平均株価現物終値
53665.00円 一目均衡表・転換線
53181.60円 25日移動平均
52680.00円 一目均衡表・基準線
52147.58円 ボリンジャーバンド-1σ
51146.53円 75日移動平均
51113.57円 ボリンジャーバンド2σ
50079.55円 ボリンジャーバンド3σ
49710.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
44546.20円 200日移動平均
