6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の697ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



761.70ポイント ボリンジャーバンド3σ

744.92ポイント ボリンジャーバンド2σ

728.14ポイント ボリンジャーバンド1σ

724.71ポイント 200日移動平均

712.01ポイント 5日東証グロース市場250指数現物終値

711.36ポイント 25日移動平均

708.20ポイント 5日移動平均

701.00ポイント 一目均衡表・基準線

697.00ポイント 6日夜間取引終値

696.95ポイント 75日移動平均

694.58ポイント ボリンジャーバンド-1σ

694.00ポイント 一目均衡表・転換線

685.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

677.80ポイント ボリンジャーバンド2σ

661.02ポイント ボリンジャーバンド3σ

660.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）





株探ニュース

