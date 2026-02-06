　6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の697ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

761.70ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
744.92ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
728.14ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
724.71ポイント　　200日移動平均
712.01ポイント　　5日東証グロース市場250指数現物終値
711.36ポイント　　25日移動平均
708.20ポイント　　5日移動平均
701.00ポイント　　一目均衡表・基準線
697.00ポイント　　6日夜間取引終値
696.95ポイント　　75日移動平均
694.58ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
694.00ポイント　　一目均衡表・転換線
685.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
677.80ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
661.02ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
660.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）


株探ニュース