グロース先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の697ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
761.70ポイント ボリンジャーバンド3σ
744.92ポイント ボリンジャーバンド2σ
728.14ポイント ボリンジャーバンド1σ
724.71ポイント 200日移動平均
712.01ポイント 5日東証グロース市場250指数現物終値
711.36ポイント 25日移動平均
708.20ポイント 5日移動平均
701.00ポイント 一目均衡表・基準線
697.00ポイント 6日夜間取引終値
696.95ポイント 75日移動平均
694.58ポイント ボリンジャーバンド-1σ
694.00ポイント 一目均衡表・転換線
685.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
677.80ポイント ボリンジャーバンド2σ
661.02ポイント ボリンジャーバンド3σ
660.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
株探ニュース
