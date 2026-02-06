簡単＆高見え＆大量生産 100均ダイソーで“コスパ最強”バレンタインチョコ作り「今年はコレだ」「天才」
100円ショップ・ダイソーで買える“コスパ最強”なバレンタインデーのチョコレートの作り方がインスタグラムに投稿され、動画再生270万回以上、2万1000「いいね！」が付く反響を呼んでいる（5日午後1時時点）。
【写真一覧】「ハードル低めのコスパ最強」ダイソーアイテムを使ったバレンタインチョコレートの作り方
投稿したのは、SNSで“公式より詳しい”というキャッチコピーを掲げて100均情報を発信している、せっちゃんさん（@100yenshoplove）。女性同士で楽しむ“ギャレンタイン”（ギャル＋バレンタイン）も話題になっているなか、動画では、“チョコ高すぎ問題”として、母親目線から娘の“友チョコ”などを合計1000円程度で作れる方法を紹介した。
せっちゃんさんは「チョコリエールならダイソーで￥150で買えます…14本入…」と書き出し、ブルボンの『チョコリエール』を紹介しつつ「ラッピング代合わせても￥1000以下で14個作れる」と説明。節約しながら手軽にたくさん作れるアイデアを披露した。作り方は以下の通り。
【作り方】
1：チョコリエールをドライヤーで少し溶かす
2：そこに同じくダイソーで買える製菓材料のアラザン（甘みのある銀色の粒）、ハートシュガー、チョコペンを乗せてデコレーションするだけで完成
1本ずつクリアシートに入れて、リボンを付けるとかわいいプレゼントに変身。せっちゃんさんも「あらかわいい、あっという間に完成！」とコメントしている。
“高見え”するテクニックに、ユーザーからは「こーゆーお高いチョコあるよね！すごい！今年はコレだww」「すごいアイデア」「きゃー これはハードル低めのコスパ最強 天才」「ナイスアイデア 可愛すぎる」「安上がりで助かりますぅ〜」「チョコリエール大好きだし、今年は娘とこれ作る」などの称賛の声が集まっていた。
