浜田雅功「リラックスといったらあそこ」番組御用達の店で中田翔悶絶「痛すぎる!!!」
元プロ野球選手の中田翔が、7日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。ダウンタウンの浜田雅功が大阪駅前ビルを巡る。
【動画】【動画】中田翔の豪快な提案に思わずツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。相方は、昨シーズン限りで現役を引退した中田。日本ハム、巨人、中日を渡り歩き、日本代表でも活躍したスラッガーだ。
海外旅行がしたいという中田を迎えた今回は、「誕生から56年！グルメ・エンタメ全部ある！大阪の定番スポット“駅ビル”で世界一周旅行〜〜！」と題し、海外旅行気分を味わいたい中田のために、『ごぶごぶ』が“大阪駅前ビル”で世界一周旅行を用意する。
最初の旅行先はイギリス。コナン・ドイルの小説「シャーロックホームズ」の世界観を表現したフォトジェニックな英国風バル。ここではイギリス発祥のハードダーツも楽しめるということで、お店の名物「ローストビーフ」を巡り、「中田VS浜ちゃん」のダーツ対決を実施する。「元アスリートですから！」と意気込む中田だが、果たして勝負の行方は。
続いての旅行先はロシア。大阪では珍しいロシア料理専門店で、ランチタイムは行列ができる人気店。ここでは、ロシアの定番料理「ボルシチ」を試食する。名前を聞いたことはあるが食べたことはないという“ボルシチ”を見た2人は「思ってたんと違う！」とこぼしつつ、実際に口にすると「初めて食べるけどおいしい！」とうなる。
そこでは、中田をよく知る後輩・杉谷拳士がマル秘エピソードを大暴露。中田は酒に酔った際の奇行をバラされ、「むかつくな、あいつ」とちらりと素顔をのぞかせる。
最後の旅行先はスイス。グルメではなく、リラックス体験ができるスポットと聞き、浜田は「そういうのいいね！」と乗り気になる。やってきたのは、スイス発祥の「オルゴールの専門店」。現代のオルゴールや100年前のオルゴールが展示、販売されており、アンティーク好きの中田も興味津々。木箱の中に頭を入れ、オルゴールを聴くというオルゴール療法を体験した中田は「眠れそうです」とリラックス。
ところが店を出た途端、浜田が「駅ビルでリラックスといったら、あそこやろ。いい場所ある」と、急きょ中田を「ごぶごぶ御用達の足ツボ店」へ連れ出す。人生初の足ツボに「痛すぎる!!!」と中田も悶絶する。
【動画】【動画】中田翔の豪快な提案に思わずツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。相方は、昨シーズン限りで現役を引退した中田。日本ハム、巨人、中日を渡り歩き、日本代表でも活躍したスラッガーだ。
海外旅行がしたいという中田を迎えた今回は、「誕生から56年！グルメ・エンタメ全部ある！大阪の定番スポット“駅ビル”で世界一周旅行〜〜！」と題し、海外旅行気分を味わいたい中田のために、『ごぶごぶ』が“大阪駅前ビル”で世界一周旅行を用意する。
続いての旅行先はロシア。大阪では珍しいロシア料理専門店で、ランチタイムは行列ができる人気店。ここでは、ロシアの定番料理「ボルシチ」を試食する。名前を聞いたことはあるが食べたことはないという“ボルシチ”を見た2人は「思ってたんと違う！」とこぼしつつ、実際に口にすると「初めて食べるけどおいしい！」とうなる。
そこでは、中田をよく知る後輩・杉谷拳士がマル秘エピソードを大暴露。中田は酒に酔った際の奇行をバラされ、「むかつくな、あいつ」とちらりと素顔をのぞかせる。
最後の旅行先はスイス。グルメではなく、リラックス体験ができるスポットと聞き、浜田は「そういうのいいね！」と乗り気になる。やってきたのは、スイス発祥の「オルゴールの専門店」。現代のオルゴールや100年前のオルゴールが展示、販売されており、アンティーク好きの中田も興味津々。木箱の中に頭を入れ、オルゴールを聴くというオルゴール療法を体験した中田は「眠れそうです」とリラックス。
ところが店を出た途端、浜田が「駅ビルでリラックスといったら、あそこやろ。いい場所ある」と、急きょ中田を「ごぶごぶ御用達の足ツボ店」へ連れ出す。人生初の足ツボに「痛すぎる!!!」と中田も悶絶する。