°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õÀéÄ»¡¦Âç¸çW¼ç±é¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¤¬5·î29Æü¸ø³«·èÄê¡¡¿·¥¥ã¥¹¥È¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø
¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÈÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬¡¢5·î29Æü¤Ë·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢°½À¥¤ÈÂç¸ç±é¤¸¤ëÉ×ÉØ¤ÎÂ©»ÒÌò¤ÇúÉÌÚÎ¤Ì´¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼Âè1ÃÆ¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡À§»Þ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¤½¤·¤ÆÉã¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2013¡Ë¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¿³ºº°÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ç¤Ï¥«¥ó¥ÌºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¤Ï¥¨¥¥å¥á¥Ë¥«¥ë¿³ºº°÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¼ç±é¤Î¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¥Û¤Ï´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¡Ø²øÊª¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ç¤âÀ§»Þ´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥£¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀµÓËÜ²È¡¦ºä¸µÍµÆó¤ÏµÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤ä¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ò±Ô¤¤»ëÅÀ¤È²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤ÇÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿À§»Þ´ÆÆÄ¤¬¡¢¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤â¼ê³Ý¤±¤ëºÇ¿·ºî¤ÇÁª¤ó¤ÀÉñÂæ¤Ï¡¢¡È¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¡É¡£Â©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿É×ÉØ¤¬¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ò¼«Âð¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢ºÆ¤Ó²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ°ì²È¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡ãÌ¤Íè¡ä¤È¤Ï¡½¡½¡£¤Ê¤ªËÜºî¤Ï¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÈÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡£¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤òÂ©»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·úÃÛ»Î¤Î¹ÃËÜ²»¡¹¡Ê¤³¤¦¤â¤È¤ª¤È¤Í¡Ë¤ò°½À¥¤¬¡¢²»¡¹¤ÎÉ×¤Ç¹©Ì³Å¹¤ÎÆóÂåÌÜ¼ÒÄ¹¡¦¹ÃËÜ·ò²ð¡Ê¤³¤¦¤â¤È¤±¤ó¤¹¤±¡Ë¤òÂç¸ç¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢É×ÉØ¤ÎÂ©»Ò¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡¦æÆÌò¤ò¡¢200Ì¾°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿úÉÌÚÎ¤Ì´¡Ê¤¯¤ï¤¤ê¤à¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Èà¤é¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¿·¤¿¤Ê¡È²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤Ë´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤à¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼Âè1ÃÆ¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ÎÂ©»Ò¡¦æÆ¤¬¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤½¤Ã¤ÈÌÚ¤Ë´é¤ò´ó¤»¤ë»Ñ¤¬¡£¸÷¼Í¤¹¿¼¤¤¿¹¤ËÐÊ¤àÂÝ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÂçÌÚ¤Ë¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸ËË¤ò´ó¤»¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤³¤«¤é²¿¤«¤ò´¶¤¸¡¢¤¯¤ß¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£ÌÚ¤ËÅº¤¨¤¿¼ê¤Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤Î¤½¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê¼ê¤È¡¢À¸Ì¿¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÎÐ¤ÎÂ©¿á¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤¬Ä©¤à¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢È¢¤ò»×¤ï¤»¤ë¹ÃËÜ²È¤ÎÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤Î»Ä¤ë¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤ÎÀ¼¡£È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤·¤¿Â©»Ò¤ÈÆ±¤¸»Ñ¡¦Æ±¤¸À¼¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡¢æÆ¡ÊúÉÌÚ¡Ë¡£±þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÂ©»Ò¡É¤Îµ¢Âð¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿ºÊ¡¦²»¡¹¡Ê°½À¥¡Ë¤Î¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡£Â³¤¤¤Æ¡¢É×¡¦·ò²ð¡ÊÂç¸ç¡Ë¤Î¾¯¤·¹Å¤¤¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¸ò¤ï¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÏÊï¤·¤¢¤¦²ÈÂ²¡£³Æ¡¹¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï²¿¤òÁÏ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£·úÃÛ²È¤Ç¤¢¤ë²»¡¹¤ÎÁÏ¤Ã¤¿²È¤ÎÌÏ·¿¤ÎÃæ¤Î¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤3¿Í²ÈÂ²¤ÎÁü¤¬°õ¾Ý¿¼¤¯ºÝÎ©¤Ä¡£ºÇ¸å¡¢¡ÖÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡ÖÀ±¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤Î°ìÀá¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤È¶¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢Á°Êý¤ò¸«¾å¤²¤ë°ì²È3¿Í¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡£·àÈ¼¤Î¿¼¤¯Í¥¤·¤¤ÀûÎ§¤¬Æ³¤¯ÉÔ»×µÄ¤ÊÍ¾±¤¤¬¡¢´ÑµÒ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÀÅ¤«¤ËÁß¤Î©¤Æ¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¥Ý¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÃæ¤ÎËÜºî¡£³¤³°¤Ç¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤À§»Þ´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ê¤É¤Û¤ÜÁ´À¤³¦¤Ë¤ï¤¿¤êÇÛµë¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÊÆÇÛµë¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤ä¡ØAnora ¥¢¥Î¡¼¥é¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÏÃÂêºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿NEON¡£À§»Þ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¤Ï2022Ç¯¤Î¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¤Ï¡¢5·î29Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
