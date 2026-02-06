「スニーカー苦手」→ これならイケるかも！【GU】今 → 春に重宝しそう♡「優秀スニーカー」

スニーカーはカジュアルすぎて苦手……。そんな人にも取り入れやすい一足が【GU（ジーユー）】で見つかるかも。きれいめコーデにもなじむデザインで、冬の重くなりがちな装いにはほどよい抜け感を、春先には軽やかさをプラスしてくれそうな一足です。今回は、大人世代におすすめしたいバレエスニーカーと、今から春まで活躍するスニーカーをご紹介します。

きれいめ派にもおすすめのバレエスニーカー

【GU】「ギャザーバレエスニーカー」\2,990（税込）

はき口にギャザーを寄せたバレエスニーカーは、足にやさしくフィットしつつ、女性らしい印象に見せてくれそうな一足。甲が浅くほどよく肌見せができるので、スニーカーながらも軽やかな印象の足元が叶いそうです。アーチを支えるカップインソールと、足底の屈曲性のあるソールで歩きやすさにも配慮されているのがうれしいポイント。バレエコアが今っぽい、きれいめ寄りなスニーカーです。カラーは、ブルー、ライトグレー、ブラック、ピンクの全4色。

冬の重さを和らげるライトグレースニーカー

ライトグレーのバレエスニーカーは、冬らしいダークカラーのコーディネートにもぴったり。黒やチャコールなど重ためカラーが多くなる時期は、足元に明るめカラーを持ってくることで抜け感をプラスできます。特に淡いトーンを合わせると、全体の印象がぐっと軽やかに。スニーカーなのにラフすぎず、こなれた大人カジュアルが楽しめるかも。

ブルー × ブラウンでつくるこなれ配色

ブルーのバレエスニーカーには、デニムパンツを合わせて足元の色味をリンクさせると統一感のあるスタイルに。こちらは、上半身にブラウン系のカーディガンやタートルトップスをレイヤードした、ブルー × ブラウンの今っぽい配色のコーデ。足元がバレエシューズライクなデザインだから、カジュアルな組み合わせでもどこか女性らしい雰囲気を醸し出しています。

ピンクを取り入れて春を先取り

ピンクのバレエスニーカーは、同色系のセーターを合わせてワントーン気味にまとめると、ほんのり春を感じるスタイリングに。ボトムにはホワイトカラーを選べば、季節を先取りした大人可愛いコーデが完成します。甘くなりがちなピンクも、スニーカーならほどよくカジュアルダウンできて、大人世代でも取り入れやすそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki