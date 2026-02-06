女優・三倉茉奈が5日、自身のインスタグラム更新。“ふたごの日”に双子の妹・佳奈との2ショットをアップし、幼少期の写真も添えた。



茉奈は「今日2月5日はふたごの日らしいです。」と書き出し、「なので、小さい頃の私たちと 39歳の私たちの写真、貼っておきます笑」と記した。現在の姿に加え、体操服に身を包んだ91年と日付の入った写真や赤ちゃんのころの姿を公開した。



「どっちがどっちかわかりますか？ 2枚目が難しいかな？ (3枚目は…ご存知の方もいらっしゃると思いますが、毛量が多いのが私です笑)」とつづったが、ヒントがなければ正解にたどりつけそうにない難問だ。



「全国の双子仲間の皆さん、双子のお子さんをお持ちの皆さんおめでとう御座います」と全国の双子関係者に祝福のメッセージ。さらに「最初の写真はYouTube撮影の時。 コンビニチョコスイーツ食べまくり動画アップしてます。 手軽に食べられて幸せになれるので、 自分へのご褒美に、是非♡」と結んだ。



フォロワーも「1枚目は左がまなちゃん 2枚目は右がまなちゃんかな」「マナちゃん、右？←2枚目！」「4枚とも左からマナ、カナ」など、さながらクイズ状態。幼いころの姿に「懐かしい」の声も上がっていた。



茉奈は双子の妹・佳奈と1996年放送のＮＨＫの朝ドラ「ふたりっ子」に出演し、「マナカナ」の愛称で国民的人気を集めた。



