「キャプテン翼」「ブルーロック」「アオアシ」コラボのブランケット配布

明治安田Jリーグ百年構想リーグが2月6日に開幕を迎える。

Jリーグはこの特別大会の開催を記念し、来クラブごとの特製デザインをあしらったブランケットを来場者にプレゼントすると発表した。東京・渋谷にその実物を紹介する巨大広告が登場し、反響を呼んでいる。

この特製ブランケットは人気サッカー漫画の「キャプテン翼」「ブルーロック」「アオアシ」の3作品とコラボし、Jリーグ全クラブ60種類に加え、Jリーグ版1種類の計61種類のデザインが用意されている。開幕から3月にかけて開催される各クラブの配布対象ホームゲームの来場者に計76万枚がプレゼントされる。

Jリーグの公式Xは「渋谷ハッピーボードに熱狂開幕ブランケットの【実物】掲出中！」と投稿。2026年シーズンの特別大会を記念したものということもあり、ファンからは「渋谷通って行ってきました」という早速の報告をはじめ、「欲しい」「かっけぇ」「全クラブのブランケット集めたくなる」「Super cool!」「誰か写真撮ってきて」と様々なコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）