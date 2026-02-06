狙い澄ましたアガリで流れをひっくり返し、白鳥が大きく羽ばたいた。「大和証券Mリーグ2025-26」2月5日の第1試合は渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）がトップを獲得。ボーダー争いの直接の相手となるTEAM雷電・萩原聖人（連盟）を4着に沈め、チームにとって価値の高い一勝を持ち帰った。

【映像】白鳥、狙い澄ました“絶品七対子”で価値ある一勝

この試合は東家から萩原、BEAST X・鈴木大介（連盟）、白鳥、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）の並びで開始。序盤は鈴木大介と石井のアガリが先行し、白鳥は小さな4着目で南場へ。

転機となったのは南1局。ドラ一万が対子の手から、メンツ手と七対子の両天秤にかけた白鳥は、6巡目で七対子に絞る選択。残した牌が重なり、山に2枚残る中待ちでリーチをかける。ほどなく中をツモり、リーチ・ツモ・七対子・ドラ2の1万2000点が成就。苦しい展開を一気に押し戻すアガリとなった。

この一局で白鳥はトップ目に浮上。南2局は石井が国士無双をテンパイする緊迫した場面となったが、白鳥が待ち牌の1筒を3枚抱えたまま流局し、難局を切り抜ける。続く南3局にはリーチ・ツモ・一気通貫・赤で8000点をゲット、点差を広げた。南4局も白を仕掛け、1100点をツモアガリしてそのまま逃げ切った。

2日は松本吉弘（協会）が約2カ月ぶりにトップを獲得しており、“ショウマツ”のコンビでチームは連勝。白鳥は試合後、「乗ってますね！チームもいい感じで来てプラ転。めっちゃうれしいです」と満面の笑み。逆転の一打となった南1局については「すぐ（七対子で）テンパイしたときは中単騎が強い」「全員字牌をあまり持っていないような河で、すぐにアガリが拾えそうなのは中だったので。『乗ってるな！中単騎はアガれそう』と思いましたね」と振り返った。

常勝軍団にとって、レギュラーシーズン突破はあくまで最低限の目標。「プラス3桁まで到達して、安全なところまで行きたい。ボーダーが切り上がっている緊迫した終盤になっているので、ぜひみなさんご視聴とご声援をお願いします」と語るその顔は自信に満ち溢れ、快勝を見届けたファンからは「白鳥ありがとう！！！！！」「翔ちゃん嬉しいぞー！！」「やったぜ！」と声援が多数寄せられた。

【第1試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）4万800点／＋60.8

2着 BEAST X・鈴木大介（連盟）2万9700点／＋9.7

3着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）2万3700点／▲16.3

4着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）5800点／▲54.2

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）