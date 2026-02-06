〈《衝撃スクープ》高市首相がNHK「日曜討論」出演キャンセルを2日前から準備していた！ 官邸関係者が明かす真相「小林鷹之氏に代打を打診したが…」〉から続く

高市事務所“裏帳簿”が明らかにした統一教会との接点。だが、パーティ券購入だけではなかった。新たに入手した“極秘リスト”にも、教団とのつながりが――。虚偽記載疑惑、ドタキャン事件の裏側とともに首相に問う。

「日曜討論」への出演を直前になってキャンセル



31日、山際大志郎候補の応援に駆けつける高市首相 ©時事通信社

広場に集まった聴衆に向けて彼女が大きく手を振ると、歓声が沸き上がった。

1月31日午後2時半、高市早苗首相（64）の姿は神奈川県川崎市にあった。衆院選神奈川18区の山際大志郎氏の応援に駆け付けていたのだ。司会は脇雅昭参院議員だ。

「（脇氏と政見放送で並んで座った際に）頭の高さが揃わなくて、座布団を2枚も敷かれて。もの凄く不安定な状況でした」

脇氏の“座高”をにこやかに冷やかす余裕もあった高市氏。同日夜には官邸で英国スターマー首相と会談もこなした。

しかし翌2月1日朝、事態は一変。午前9時から生放送のNHK「日曜討論」への出演を、直前になって突如キャンセルしたのだ。

