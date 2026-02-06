目の前いっぱいに広がる海、深呼吸したくなる樹々の緑。湯に触れる肌だけでなく、目から耳から癒やしを享受。見慣れた景色とはまったく違う絶景に抱かれて、日常を忘れる極上の休日を過ごしてみませんか。 今回は全国各地にある大自然の眺望が自慢の露天風呂付き客室の宿を集めました。

【鬼怒川温泉】豊かな自然と渓谷を眺めながら名湯とまごころに安らぐ料理宿『静寂とまごころの宿 七重八重（ななえやえ）』

多様なニーズに応える客室でくつろぎ、露天風呂から眺める鬼怒川の渓谷美に酔いしれる

『静寂とまごころの宿 七重八重（ななえやえ）』【露天風呂付き客室】3万3150円〜 広めのデッキには石造りの露天風呂と、湯涼みもできるウッドチェアをしつらえる。眼下を流れる鬼怒川や渓谷の自然を思い思いに満喫したい

鬼怒川温泉駅から5分ほど、メイン通りから少し奥に入った鬼怒川の渓流沿いに佇む、名前の通り静けさと「まごころ」のもてなしに重きを置いた湯宿。ほとんどの客室は鬼怒川に面しており、葉音や、時に鳥のさえずりを聴きながら四季折々に彩られる渓谷美を一望できる。

露天風呂付き客室2室のほか、温泉内風呂付きの和室＋洋寝室の5室でも、渓谷の眺望と鬼怒川の名湯を存分に楽しめる。2つの大浴場も渓谷に面した場所に配置。併設の露天風呂では目の前にダイナミックに迫る景観のもとで、眼下に渓流も眺められる。木のぬくもりに岩造りと、趣の異なる2ヵ所の貸切風呂も合わせて利用したい。

夕食は新鮮な地場食材や、栃木の名産を使用した創作和食。とちぎゆめポークや日光名産の湯波、イワナなど地元素材を活かした逸品が揃う。個室食事処が利用できるプランもあり、特別料理や宿オリジナルの日本酒、栃木の銘酒なども充実。朝はロビーで渓谷や山並みを望みながらコーヒーを、夜には宿オリジナルのカクテルも楽しみたい。

露天風呂付き客室PICK UP！【露天風呂付き客室】3万3150円〜

『静寂とまごころの宿 七重八重（ななえやえ）』【露天風呂付き客室】3万3150円〜

12畳＋広縁の和室に、内風呂と石造りの露天風呂が備わる。室内や湯船から鬼怒川の景色を楽しめる。4名まで宿泊が可能で全2室。

〈温泉DATA〉

【泉質】アルカリ性単純温泉

【効能】筋肉痛、腰痛、疲労回復など

【大浴場・露天風呂・貸切風呂】温泉（加温・加水、循環式）

※貸切風呂は事前予約制（45分：3850円）。

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全2室）

［平日・休日］3万3150円〜

［休前日］3万6450円〜

【温泉内風呂付き和洋室】（全5室）

［平日・休日］3万8650円〜

［休前日］4万1950円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※一般客室（22室）の料金、ならびに特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『静寂とまごころの宿 七重八重（ななえやえ）』

【電話】0288-77-2222

【住所】栃木県日光市鬼怒川温泉大原1060

【アクセス】電車／東武鬼怒川線鬼怒川温泉駅より徒歩約5分、車／東北自動車道宇都宮ICより日光宇都宮道路〜国道121号経由で約50分

【駐車場】30台

【送迎】なし

公式サイト：https://www.7e8e.jp

【仙石原温泉】絶景と2種の温泉に癒やされ、箱根や近隣の旬の美味を愉しむ『温かみのあるおもてなしと絶景に心癒される湯宿 箱根 星のあかり』

全室が雄大な眺めを望む温泉露天風呂とテラス付き、テレビ紹介の湯宿がリニュー記念価格

『箱根 星のあかり』【露天風呂付きスイート「織姫」】2万9850円〜 温泉露天風呂を配したテラスや室内からは、箱根外輪山やイタリ池をパノラマで楽しめる。広い檜の湯船には効能豊かな弱食塩泉の美人の湯が注がれる

箱根外輪山やイタリ池を見渡す眺望を誇る湯宿。客室からの眺めが最も美しく見えるように設計された館内は、全室に温泉露天風呂とテラスを完備。屋上には箱根の大自然をパノラマで望める絶景の天空テラスがあり、2024年のリニューアルで旅の思い出にうってつけの大展望撮影スポットも誕生した。

温泉は大浴場に仙石原温泉の白濁のにごり湯（硫酸塩泉）をかけ流し、客室露天風呂には強羅温泉の美人の湯（弱食塩泉）が注がれ、箱根十七湯に数えられる名湯2種を堪能できる。高濃度炭酸泉の星空貸切風呂「星幻の湯」も新設された。

夕食は箱根西麓牛の溶岩焼きをメインに、地場で採れた旬の山の幸や相模湾で揚がる新鮮な魚を活かした創作和会席。夕朝食ともに個室食事処で、できたてを味わい尽くせる。また、女性にうれしい特別価格で受けられるエステや、選べる色浴衣の無料貸出も好評。ライブラリー、卓球、プレイルームといった館内施設やTVゲームの貸出などサービスも充実しているほか、ガラス工芸をはじめとした体験プランや提携施設とのパックプランなどもある。

露天風呂付き客室PICK UP！【露天風呂付きスイート「織姫」】2万9850円〜

『温かみのあるおもてなしと絶景に心癒される湯宿 箱根 星のあかり』

10畳の和室＋寝室の造りで、内湯とテラスには見晴らしのよい露天風呂を設置。スイートタイプは全6室。

〈温泉DATA〉

【泉質】弱食塩泉（客室）、硫酸塩泉（大浴場）

【効能】弱食塩泉／慢性リウマチ、筋肉痛、関節痛など 硫酸塩泉／冷え症、ねんざ、婦人病、肩こりなど

【客室風呂】温泉（かけ流し・循環併用）

【大浴場】温泉（源泉かけ流し・加温）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全8室）

［平日・休日］2万500円〜

［休前日］2万2700円〜

【露天風呂付きスイートルーム】（全6室）

［平日・休日］2万5450円〜

［休前日］2万8750円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※子供料金…小学生／大人料金の40％、未就学児／大人料金の30％

〈基本情報〉

【宿名】『箱根 星のあかり』

【電話】0288-53-6050（予約センター）

【住所】神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-432

【アクセス】電車／箱根登山鉄道箱根湯本駅下車、箱根登山バスで約30分、車／東名高速道路御殿場ICより約25分

【駐車場】14台

【送迎】あり（要問い合わせ）

公式サイト：https://www.hoshinoakari.jp

【蓼科温泉】大自然のなか、百年の歴史を紡ぐ文人たちに愛された渓谷の一軒宿『創業大正十五年 蓼科 親湯温泉（たてしな しんゆおんせん）』

『蓼科 親湯温泉（たてしな しんゆおんせん）』【深山亭 露天風呂付き客室】3万3550円〜 ウッドデッキや檜の露天風呂から深山亭の坪庭を眺められる。湯船には手すりを設け安全面にも配慮している

武田信玄の隠し湯の伝承がある蓼科親湯温泉。

2026年に創業百年を迎える老舗宿には、大正、昭和にかけて多くの文人や歌人が訪れた背景から約3万冊の蔵書ラウンジや岩波文庫の回廊、10人の縁ある文人たちをイメージした客室「蓼科倶楽部」があり、蓼科山の大自然と知に囲まれながら大人のくつろぎを愉しめる。

客室「深山亭」には、坪庭を眺めつつ入浴できる露天風呂付き客室が備わり、肌がつるつるになると評判の温泉が客室露天風呂のほか渓流露天風呂や貸切露天風呂、渓谷を望む女性専用露天風呂に注がれる。女性専用のプラネタリウム岩盤浴にも心躍る。

夕食は信州の味覚を和フレンチ仕立てにした「蓼科 山キュイジーヌ」、朝食には新鮮な高原野菜が並び、山の恵みを存分に味わえる。

露天風呂付き客室PICK UP！【深山亭 露天風呂付き客室】3万3550円〜

『蓼科 親湯温泉（たてしな しんゆおんせん）』【深山亭 露天風呂付き客室】3万3550円〜

ベッドルームのある和洋室で、障子の向こう側にウッドデッキと露天風呂を設置。高原のおいしい空気とともに坪庭を眺めながら温泉を堪能できる。

〈温泉DATA〉

【泉質】単純温泉（弱酸性低張性低温泉）

【効能】美肌効果、神経痛、冷え症など

【客室露天風呂・貸切露天風呂】温泉（加温・加水、かけ流し）

【露天風呂・お座敷風呂】温泉（加温・加水、循環式）

※貸切露天風呂はチェックイン時予約（30分・無料）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全5室）

［平日・休日］3万3550円〜

［休前日］4万1800円〜

【一般客室】（全47室）

［平日・休日］2万2000円〜

［休前日］2万8600円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問合せ

〈基本情報〉

【宿名】『蓼科 親湯温泉（たてしな しんゆおんせん）』

【電話】0266-67-2020

【住所】長野県茅野市北山蓼科高原4035

【アクセス】電車／JR中央本線茅野駅より送迎バスで約30分、車／中央自動車道諏訪ICよりビーナスラインで約30分

【駐車場】52台

【送迎】あり（茅野駅より、無料、要予約）

公式サイト：https://www.tateshina-shinyu.com/

【上諏訪温泉】諏訪湖の絶景に癒される宿で諏訪大社を巡る無料参拝バスを堪能『神秘なる諏訪湖に心癒される宿 上諏訪温泉（かみすわおんせん） しんゆ』

『上諏訪温泉（かみすわおんせん） しんゆ』【「美湖の雫」スイート】3万4320円〜 自家源泉かけ流しの露天風呂やユニバーサル仕様の室内からは、どの時間帯でも諏訪湖の絶景が眺められる

2024年に湖の一部分を臨む華やかなデザイン客室を新設。8室の露天風呂客室や大浴場、ロビー、個室料亭に至るまで全面リニューアルが完成した、諏訪湖畔に構える宿。

淡い翡翠色をした湯量豊富な自家源泉「美翠源泉」は、装飾タイルを使った華やかな壁が特徴の畳敷き大浴場のほか、異なる趣の3つの貸切風呂や客室露天風呂にも注がれている。湖側の客室は大きな窓で諏訪湖をより美しく眺められるように設計されており、露天風呂付き客室では絶景とともに湯浴みができる。

夕食は地産地消の創作和会席「美湖膳」、朝は地元の食材による「漬物ビュッフェ」が中心の和食。どちらも個室料亭で信州・諏訪の幸を味わえる。また、諏訪大社四社を巡る無料参拝バスが宿泊者限定で利用でき大人気だ。

露天風呂付き客室PICK UP！【「美湖の雫」最上階スイート】3万8060円〜

『上諏訪温泉（かみすわおんせん） しんゆ』【「美湖の雫」最上階スイート】3万8060円〜

大きな窓や湯船から諏訪湖を眼下に望む特別室は2室あり、最上階7階に備わる。4名までベッド利用可（うち1台は電動ベッド）。「美湖の雫」は、ほかスイート4室とセミスイート2室がある。

〈温泉DATA〉

【泉質】アルカリ性単純温泉

【効能】美肌効果、腰痛、神経痛など

【貸切半露天風呂・客室露天風呂】温泉（加水、かけ流し）

【大浴場・半露天風呂】温泉（加水、循環式）

※貸切半露天風呂の1つはバリアフリー対応、事前要予約。

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全8室）

［平日・休日］3万2230円〜

［休前日］4万1250円〜

【一般客室】（全31室）

［平日・休日］2万20円〜

［休前日］2万8820円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『神秘なる諏訪湖に心癒される宿 上諏訪温泉（かみすわおんせん） しんゆ』

【電話】0266-54-2020

【住所】長野県諏訪市湖岸通り2-6-30

【アクセス】電車／JR中央本線上諏訪駅より無料送迎バスで約5分、車／中央自動車道諏訪ICより国道20号経由で約15分

【駐車場】40台

【送迎】あり（上諏訪駅より）

公式サイト：https://www.kamisuwa-shinyu.com

【富士河口湖温泉】遠くに南アルプスの稜線を望み、天然温泉にくつろぐ湖畔の宿『河口湖を眼下に、抜群のロケーション ホテル湖龍（こりゅう）』

『ホテル湖龍（こりゅう）』【205号室】2万8600円〜 4〜5人でもゆとりある鉄平石の露天風呂は体を芯まで温めてくれ、保湿効果も抜群。温泉と河口湖の眺望を独占できる

河口湖畔に立つ眺望の良い宿は、客室の多くがレイクビュー。間近には湖を、遠くには南アルプスまで望むことができる。

露天風呂付き客室は3室あり、鉄平石造りの湯船は一度に4〜5人がゆったり入浴できるほどの大きさ。手足を伸ばして浸かりながら絶景を楽しみたい。

館内には湯船が多数あり、河口湖を一望できる展望露天風呂は夕日に輝く南アルプスを見られるベストスポット。そのほか庭園露天風呂や歩行浴、打たせ湯のある大浴場や貸切風呂など多彩な湯処が備わる。

食事はビュッフェ方式で、山梨名物のほうとうをはじめ郷土の味覚が豊富に並ぶ。甲州ワインビーフへのランクアッププランも魅力だ。ドリンクなどもフリーのオールインクルーシブシステムを導入しているのもうれしい。

露天風呂付き客室PICK UP！【206号室】2万8600円〜

『ホテル湖龍（こりゅう）』【206号室】2万8600円〜

10畳＋広縁の和室は5名まで宿泊が可能で、木のテラスには鉄平石の露天風呂をしつらえる。天気が良ければ、河口湖と南アルプスの赤石岳の眺望を楽しめる。露天風呂付き客室は計3室。

〈温泉DATA〉

【泉質】低張性弱アルカリ性泉、カルシウム・ナトリウム硫酸塩泉、カルシウム・ナトリウム塩化物泉

【効能】アトピー、慢性消化器病など

【客室風呂・大浴場・露天風呂・貸切風呂】温泉（加水・加温・循環ろ過）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全3室）

［平日・休日］2万8600円〜

［休前日］3万1900円〜

【一般客室】（全46室）

［平日・休日］2万1450円〜

［休前日］2万4750円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『ホテル湖龍（こりゅう）』

【電話】0555-72-2511（フロント予約直通）

【住所】山梨県南都留郡富士河口湖町浅川630-1

【アクセス】電車／富士急行線河口湖駅より徒歩約25分またはタクシーで約5分、車／中央自動車道河口湖ICまたは東富士五湖道路富士吉田ICより約10分

【駐車場】60台

【送迎】あり

公式サイト：https://hotel-koryu.jp/

※2025年10月時点の情報です

