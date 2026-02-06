●きょう6日(金)は曇ったり晴れたり

●週末は強烈寒波 日曜は雪・凍結エリア拡大

●落ち着いた天気のうちに寒波に備えを

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





二十四節気の「立春」を迎えてから県内は寒さが緩み、落ち着いた空模様も続いている状況ですが、これが週末になるとガラッと変わります。

きょう6日(金)は北海道付近で低気圧が発達し、日本付近は次第に等圧線が縦じま模様に並ぶ冬型気圧配置に。いったん北に退いていた寒気が、再び南下し始めます。





きょう6日(金)のうちは、まだ比較的落ち着いた天気ですが北風の冷たさが増していき、週末は次第に凍える寒さになるとともに、雪も心配な状況に。日曜日は、平地で大雪の目安となる強烈な寒気も県内に流れ込んできます。





積雪増加量の予想です。

土曜日は、山間部から時雨模様の雨が雪に変わって、徐々に積雪も始まっていきそうです。





その積雪のエリアが日曜日には市街地にも広がっていき、山口市中心部や、沿岸部でも一部雪が少し積もる可能性があり、山間部ほど積雪が一気に増えるおそれも。また、九州方面に向かう道のりも、雪、凍結の影響が広がる心配があります。





日曜日は車の移動は、かなり注意を要する状況になる可能性があることを踏まえて、週末の予定の柔軟な変更など検討しておきましょう。

また、凍える寒さとなります。暖房の灯油の買い足し、身体を暖める鍋料理の食材の準備なども、週末を迎える前の、天気が落ち着いているうちに行っておくと良いでしょう。





きょう6日(金)の県内は曇ったり晴れたりの空模様。大きな天気の崩れはありませんが、北寄りの風がやや強く吹く所が多くなりそうです。





日中の最高気温は12～14度くらいの所が多く、全般に3月並み…と引き続き季節先取りの暖かさですが、北風が吹き始めるぶん、体感的には少し風の冷たさが増してくる、とみています。





そして寒波襲来の週末…土曜日は、いっそう北風の冷たさが増すとともに、時雨模様の冷たい雨が山間部ほど雪となる所も。日曜日は凍えるような寒さとなり、山間部ほど急激に積雪が増える所があるほか、平地・市街地も雪化粧や路面凍結のエリアが広がるおそれがあります。日曜日は交通の乱れ拡大などにも十分ご注意ください。

来週も初めは寒波の余韻で朝晩の冷え込みが厳しいですが、来週後半に向かうにつれて、気温は高めとなっていきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

