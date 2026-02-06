生まれつきドーピングと同様の状態になる人がいるという「答えを出すのが難しい問題」

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

生まれつきドーピング？

ドーピングを別の視点からみてみましょう。

オリンピアンのようなエリートのアスリートになるには、努力だけでは十分でなく、生得的な資質の役割も大きくなります。生まれつきの体格の違いについては、一部の格闘技では身体の大きさをそろえることがフェアと考えられています。そして、男女のジェンダー差についても同様のことが想定されています。

この生まれつきの違いとドーピング規制に関する議論が複雑に絡み合っているのが、ジェンダー別に行われるスポーツでのテストステロンの扱われ方です。

テストステロンは、人間の身体に自然に存在する物質で、ひげや体毛など身体の性別（セックス）を作り出す男性化作用と筋肉量を増大させるタンパク同化（アナボリック）作用をもったステロイドホルモンの一種です。そのため、女性アスリートに対してアナボリックステロイドがドーピングとして投与されると、「男性的」な骨格や筋肉パターンとなり、生理が不順になったり、ひげが生えたりすることもあります。

このテストステロンについて、いま激しく議論されているのは、ドーピングではなく、生まれつきテストステロンの分泌量が高い女性アスリートの存在です。医学の分野では、こうした状態は必ずしも、異常や疾病や障害ではなく、ジェンダー／セックスの多様性の一種として扱われます。なぜなら、人間のジェンダーは多様で、遺伝子、染色体、ホルモン、内性器、外性器、性自認、他者から見た性、性的指向、など多様な側面をもっているからです。

そうした人びと（性分化疾患と総称される）の1人であった南アフリカのキャスター・セメンヤは18歳のとき、2009年のベルリン世界陸上での女子800メートルで優勝しました。その後、男性疑惑がもち上がり、セメンヤは、世界陸連によって性別検査を強制されたうえに、テストステロン値を、通常の女性と同じにまで下げる医療処置を受けることを要求されました。その状態で、2012年のロンドン・オリンピックに出場した彼女は、女子800メートルで銀メダルとなりました。ところが、2017年に、そのとき金メダルだったマリア・サビノワ（ロシア）はステロイドを用いたドーピング違反で失格となり、セメンヤが金メダルへと繰り上げされました。

セメンヤのように生まれつきドーピングと同様の状態になることは、アンフェアなのでしょうか？ テストステロンを「正常値」にすることはフェアなのでしょうか？

何とも答えの出しにくい問題です。

いまでも、こうした性分化疾患の人びとをスポーツの中でどう扱うか、またトランスジェンダーのトランス女性を女性アスリートとして参加資格を認めるかという問題には、議論が継続しています（2025年現在）。

