「ツイッターをやめろ！」上司の高裁長官は大声を上げてキレた…退職金3000万円を失った裁判官は何と戦ったのか《話題の書「裁判官はなぜ葬られたか」を読む》

毛嫌いされた裁判官

裁判官は、上司である地裁所長や高裁長官の意向にしたがわなかったとしても不利益を被ることはない。憲法は、裁判官の身分をこう保障しているからだ。

「裁判官は公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない」（憲法78条）。

ここで言う「公」とは、国民の代表とされる14名の国会議員で構成された「裁判官弾劾裁判所」のことだ。裁判所当局が気に入らない裁判官であっても、第三者機関である弾劾裁判所が審理し、判断を下すという建付けになっている。

上司によって恣意的に処分されない制度のはずが、実際には制度設計の理念通り機能していない。上司にさからい、最高裁から睨まれた裁判官は冷遇され、それでもなお服従しなければ弾劾裁判所送りとなり、法曹界から葬り去られるのである。

弾劾裁判所で審理を担当する国会議員は、たとえ弁護士出身であっても「裁判の進め方や守るべきルール」についての知識は皆無に近い。マスコミ対策に余念のない最高裁は、処分対象とした裁判官のネガティブ情報による印象操作で、国会議員を丸め込んでいく。結果、思惑通りの「罷免」判決が下されるというわけだ。

気に入らない裁判官に対しては、憲法をも平気で踏みにじる最高裁の横暴ぶりを、自身への理不尽な処分を通して詳らかにしたのが、本書の著者である岡口基一氏だ。

最高裁から毛嫌いされたことで、岡口氏はもはや裁判所にとどまることはできないと覚悟を決めたようだ。そして一連の攻防を、戦後の司法制度がはじまって以来の「社会実験」と位置付け、その結末を見極めることにしたのである。

ツイッターの書き込みですべては始まった

岡口氏は、2024年4月、「裁判官弾劾裁判所」で「罷免」となった。これによって裁判所から追放されただけでなく、法曹資格をも奪われ、弁護士への転身もはかれなくなってしまった。さらに追い打ちをかけるように、最高裁は、30年間の裁判官人生に支払われるべき退職金3000万円の不支給を決めている。

いったい、何をしたというのか。何故、ここまでひどい仕打ちを、最高裁は断行しなければならなかったのか。

すべての遠因は、岡口氏のツイッター（現X）にあった。

岡口氏は、2008年から職務外の自由な時間を使い、ツイッターやフェイスブックで法律解説や、巷の話題などをツイートしてきた。それらツイートのうち、次のふたつが処分対象とされたのだ。

ひとつは、最高裁のホームページに公表された性犯罪事件の判決文に対してのつぶやきだった。

「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男、そんな男に無惨にも殺されてしまった17歳の女性」

そしてもうひとつは、犬の所有権に関する新聞記事へのツイートだ。

「公園に放置されていた犬を保護し育てていたら、3ヵ月くらい経って、もとの飼い主が名乗り出てきて『返して下さい』 え？ あなたこの犬捨てたんでしょう 3ヵ月も放置しておきながら……。裁判の結果は……」

これらにクレームがついたことで、最高裁は岡口氏にツイートをやめるよう圧力をかけた。これが、ことの始まりだった。

処分のための処分

犯罪被害者の遺族から「なぜ、わたしたちに断りもなく判決文を載せたのか。不愉快です」との抗議が寄せられ、犬の元飼い主からは「感情を傷つけられた」と電話でのクレームが裁判所当局にあったのだ。

しかし、犯罪被害者の判決文は、最高裁のホームページに掲載されていたものだし、犬の所有権をめぐる裁判も、新聞報道されたものだ。公表された情報に対し、個人の感想を述べていたにすぎない。

およそ処分対象となるべきツイートではない。なのに、なぜ、問題視されたかと言うと、裁判所当局は前々から、裁判官の本音や内幕を外部発信する岡口氏のツイートをやめさせたがっていた。しかしそれを規制することは、言論の自由の侵害になるため、このクレームを奇貨として、裁判所当局は岡口氏を「厳重注意」処分としたのである。クレームがあった以上、「国民の負託に背反する」ツイートというのが理由だった。

いかにも無理繰りの、処分のための処分であった。そもそも性犯罪被害者の判決文は、裁判所の内規で公表してはならないとなっている。その内規に反し公表したのは最高裁だった。自らのミスに頬かむりを決め込み、一方的に岡口氏を処分することで、人事権を持つ裁判所当局はどんな理不尽なこともできると示したわけだ。

これに懲りて岡口氏はツイートをやめると踏んでいたはずが、この目論みはみごとに外れ、処分を受けたことで岡口氏は以前に増して活発に言論活動を開始していく。

このままでは裁判所当局の面子は丸つぶれのうえ、全国の裁判官への示しがつかなくなると焦ったはずだ。結果、処分はどんどんエスカレートしていき、ついには弾劾裁判所での罷免判決となっていくのである。

この間の裁判所当局の狼狽ぶりや、最高裁判事、そして東京高裁長官たちとの攻防劇は、本書には克明に記録されている。

ヤクザ顔負けの大声

攻防劇のなかでも、見もののひとつは、東京高裁の林道晴長官（現最高裁判事）とのバトルだろう。

「瞬間湯沸かし器」と異名をとる林長官は、一向にツイッターをやめると言わない岡口氏に対し、まさにヤクザ顔負けの大声をあげ、「ツイッターをやめなければ、クビにしてしまうぞ」と脅迫していたのだ。

品位を重んじるべき高裁長官の、恥ずかしい所業や暴言をの数々を岡口氏は、『週刊現代』のインタビューを受けた際、明かしている。これもまた、裁判所当局の怒りに火を注いだようだ。

林長官からバトンを受け継いだ最高裁判事たちは、さらに重い処分へと走りだす。そして、素人のエッセイのような「補足意見」で処分を正当化するのである。これによって最高裁の判事といえども、法理念を重んじない人々で構成されていることを自ら露呈することになった。

この最高裁判事は、元通産官僚で内閣法制局長官を務めた山本庸幸氏、元外務官僚で英国大使を務めた林景一氏、弁護士出身の宮崎裕子氏の3人だった。宮崎判事は弁護士出身といっても、裁判の基本ルールもわきまえておらず、岡口氏の反論権を保障することなく、抜き打ちで処分を決めていたのだ。

岡口氏も黙っていることなく、反撃に転じた。ここからが攻防劇の第二幕となる。

『裁判官は劣化しているのか』と題した単行本を執筆。統制と委縮がはびこる裁判所の内部を赤裸々に綴っている。また『最高裁に告ぐ』と題した単行本では、「行政を追認するだけの裁判官」でなければ生き残りがはかれず、国の方針や政権に逆らった判決を書けば、「好ましくない裁判官」として出世の芽が摘まれてしまう。そんな内幕を赤裸々に明かしていくのである。

弾劾裁判所の茶番

先にも述べたように、弾劾裁判所によって岡口氏は法曹界から葬り去られるのだが、その過程を記録することで、弾劾裁判所がいかにいい加減な審理をするところなのかを実証している。

岡口氏を罷免とした弾劾裁判所は、14名の国会議員で構成されていたが、そのほとんどが法律の何たるかも理解していない素人であった。法曹資格のある階猛衆議院議員（立憲民主党）ですら「刑事裁判や弾劾裁判の基本的な仕組みも理解していない」まま、判決文の一部を執筆していたという。

これまた法曹資格を持つ山本有二議員（自民党）に至っては、「罷免」に該当する事実があるかどうかを慎重に見定めるという意識は皆無で、こう演説していたのである。

「弾劾裁判所というのは、裁判官の適性を判断するものであって、非行とされる事実があるのかないのかを判断するところではない」

権力者に逆らう裁判官は、切り捨てていいという傲慢な考えを披歴していたわけだ。

他の国会議員にしても、法廷にしょっちゅう遅刻してきたり、開廷中も何人もが居眠りをしていて、まじめに審理していなかった。そんな彼らが、無記名投票で「罷免」を決めていたのだ。

慶応大学の山元一教授は、この「罷免」判決は「憲法13条に基礎を置く比例原則」に反していると批判している。

過去、罷免となった裁判官は、岡口氏を除き7人いるが、岡口氏以外は、いずれも業務違反や犯罪行為など明確な法律違反を働いている。

捜査機関からの令状請求に対し、審査をしたのち作成するのではなく、あらかじめ作成した白紙令状を、裁判所職員から発出させていた簡裁判事。

福岡高裁の判事の妻が、伝言ダイヤルで知り合った男性にストーカー行為を繰り返し、逮捕状の請求がなされたことを知った夫が、証拠隠滅を働いていた疑いがあるとされたケース。

少女買春を繰り返していた判事のほか、女性職員にストーカー行為を働いた判事。さらには電車内で女性のスカートの中を盗撮していて逮捕された判事補などである。

それに引き換え、岡口氏は「言論の自由」のもと、SNSで情報発信をおこなっていたに過ぎない。いかに異常な罷免であったかがわかろうというものだ。

あえて使わなかったウルトラC

ところで、岡口氏には「罷免」を回避するウルトラCがあったことも本書で触れている。「罷免」判決の前に、弁護団を全員解任すれば、あらたな弁護団を選任しない限り法廷は開けない。その間に、訴追期限を迎えることができたからだ。

しかしその手を使うことなく、あえて「罷免」判決を受けたのは、この社会実験において、どんな判決が書かれるのか知りたかったからだという。実際、日本の裁判制度の脆弱ぶりだけでなく、面子を保つためにはどんなダーティーな手段をも駆使するという最高裁の知られざる素顔をも歴史に刻むことになった。

この国の裁判所の実像だけでなく、統治機構の一部としての最高裁と、政治権力の中枢に位置する国会議員との馴れ合い関係を知るためには必読の書である。

国会議員が審議中に居眠りし…ツイッター投稿でクビになった「白ブリーフ裁判官」が語るヤバすぎる「弾劾裁判」の実態