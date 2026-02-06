大ブレイクした青木マッチョの相方が語る、お笑い芸人としての「意外すぎる目標」

「2025年 ブレイク芸人ランキング」（オリコンニュース）で堂々1位に輝いた、芸歴5年目の筋肉芸人・青木マッチョ。

「ラヴィット！」（TBS系）を始め、「アメトーーク！」（テレビ朝日系）や「踊る！さんま御殿！」（日本テレビ系）など、バラエティ番組に多数出演を果たし、まさに「テレビで見ない日はない」といった活躍をみせている。

テレビには1人で出演していることがほとんどの青木マッチョだが、彼は赤木細マッチョという相方とともに「かけおち」というコンビを組んでいる。

前編記事『青木マッチョの相方・赤木細マッチョの芸人人生…「相方が大ブレイクしても、僕のファンは0人のまま」』では、赤木細マッチョに「じゃない方芸人」としての生き様をインタビューした。

本記事では、青木マッチョの順風満帆に見えるテレビでの活躍の一方、「かけおち」コンビとしての姿はどうなのか？ 引き続き、赤木細マッチョに話を聞いた。

ネタ作りもツッコミも苦労の連続

「かけおち」は2021年に結成され、当初はトリオとして活動していた。2024年10月にメンバーが1人脱退してコンビとなった。

脱退したのが、ネタ作りを担当していた人物だったこともあり、青木マッチョと赤木細マッチョは、苦難のコンビ活動スタートだったという。

「僕も相方も、ネタ作りなんてそれまで1回もやったことがなかったので、かなり困りました。僕が基本の部分を書いてから、2人で相談しながらブラッシュアップするのですが、それが正解なのかもわからないままやっています」

さらに、脱退したメンバーはツッコミだった。残されたボケ2人はその点でも暗礁に乗り上げた。

「今は、僕が一応ツッコミをやっていますがうまくいかなくて。コンビになって1年くらい経つのですが、まだ合わないというか探っている最中です。同じ筋肉芸人で事務所の先輩であるマジカルラブリーさんが好きなので参考にしていますが……なかなか難しいですね」

相方が売れたメリットとデメリット

コンビとしては、脱皮前のもがいている真っ只中といった時期だろうか。それでも、青木マッチョの大ブレイクにより劇場には変化があったようだ。

「青木が売れてからは、お客さんが入るようになりましたね。沼津に吉本の劇場があって、毎月出させてもらっているのですが、そこでも多くの方の前でネタができるようになりました。青木が売れたおかげで、たくさんの人の前でネタをできる機会が増えたので、反応をネタにフィードバックできるようになったのは成長かもしれません」

確かに、多くの目に触れるのは大きなメリットだ。一方、青木マッチョのブレイクがコンビのデメリットになっていることは「ほとんどない」としながらも、赤木細マッチョは次のように続けた。

「相方のテレビ収録のスケジュールなどで、ネタ合わせ時間が取りにくくなったのは、多少はあるかもしれませんね。でも、1時間でもいいからと話をさせてもらっています」

また、こんなエピソードもある。

テレビでは明るい姿を見せている青木マッチョだが、お笑いファンの間では“ある特性”があることで知られる。

気持ちが沈んだ時などに、SNSに「もうしんどい」などと投稿し、しばらくしたら削除するといったことが何度か起きているのだ。

これも青木マッチョの特性のひとつであるかもしれないが、一気にブレイクしたことや多忙を極めるスケジュールもあり、仕方がない部分もあるのかもしれない。赤木細マッチョも、広い心で受け止めている。

「やっぱり、ナーバスになってしまう時期もあるようですね。ただ、彼が忙しくて大変なのは僕もわかっているので、そういう時も「なんだよ！」とはならず、相方として理解するようにしています」

コンビとしての意外な目標

格差コンビとなると、ギャラの配分も気になる。2022年のM-1王者ウエストランドが、かつてピンの仕事も2人でギャラを分配していたが、かけおちはどうなのか。

「お互い働いた分だけもらっています。なので、青木マッチョのピンの仕事のギャラが僕に入ることはないです。コンビの仕事のギャラは折半ですが、青木が売れたから入るコンビ仕事もあるので、感謝しています」

そんな赤木細マッチョの目標は「コンビ格差をなくすこと」かと思いきや、意外なものだった。

「まずは『格差コンビ』として知ってもらうことですね。今は、青木マッチョがピン芸人だと思っている人も多いので、『格差コンビ』としてでもコンビであることを知ってもらいたいです。そのためには、ネタの強化からですね！」

昨年、コンビとして初挑戦したM-1グランプリの成績は1回戦敗退だった。ネタを強化した「かけおち」が、今年の後半に賞レースやメディアを“2人で”沸かせているかもしれない。

