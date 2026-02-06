雅子さまの「苦しみ」に寄り添ってきたオランダ王室…24年ぶりの「複数国歴訪」の影に隠されたこと

明仁上皇・美智子さまご夫妻と、徳仁天皇・雅子さまご夫妻の関係を軸に、平成以降の皇室の姿を描いた、大注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』。

アペルドールンの休日

天皇、皇后両陛下が6月にオランダとベルギーを歴訪される見通しだ。令和の天皇家にとって、オランダ王室は“恩人”と言ってもよいほどの存在だと私は思う。雅子さまが「適応障害」での療養に入ってからの長きにわたり、苦境に陥っていた両陛下のよき理解者であり続けた。幼い愛子さまと3人での静養に招いてくれたことはよく知られているが、王室がご一家に示し続けた好意と友情は、それだけではなかった。

皇太子妃時代の雅子さまが心身の不調をきたしたのは、いまから20年以上前の2003年末のことで、翌2004年7月に精神疾患のひとつである「適応障害」と診断された。その間、2004年5月には、皇太子時代の天皇陛下が「雅子の人格を否定するような動きがあった」と告発する、いわゆる「人格否定発言」がなされた。

雅子さまの病状はこの「人格を否定する動き」に起因しているとみるのが普通だが、皇太子が告発した「動き」とは一体なんだったのか、具体的にはいまでも明らかになっていない。

療養生活が長引くにつれ、公務の欠席が続く雅子さまに批判の声が強まった。そんな中、「適応障害」発表の約1年後、オランダのベアトリックス女王（当時）から皇太子ご夫妻あてに「静養を兼ねてオランダを訪問されてはどうか」との招待が届いた。「静養目的での私的海外訪問」の是非について宮内庁内で検討が重ねられ、学習院幼稚園に通っていた当時4歳の愛子さまの夏休みを利用し、2006年8月のオランダ訪問が実現した。

日程は約2週間で、3人はアムステルダムの東に位置するアペルドールンのヘット・アウデ・ロー城に滞在した。ウィレム・アレクサンダー皇太子（当時）、マキシマ皇太子妃（同）らの歓待を受け、愛子さまは2歳年下のアマリア王女と仲良く手をつないで遊んだ。雅子さまが見せた、輝くような笑顔は、一部で「病気で公務を休むのに、海外では笑えるのか」といった反発も招いたが、皇太子妃としての日常を離れた異国での日々が療養にとって有効であることは明らかだった。

ぎりぎりでの回答

その6年半後の2013年1月、ベアトリックス女王は退位を表明した。アレクサンダー皇太子の即位式が4月30日に行われることになり、3月初めには皇太子ご夫妻を招待したいとの打診があった。報道によると、回答の締め切りは3月上旬だったが、返答は滞った。雅子さまの体調がはっきりしなかったからだ。

4月1日に正式な招待状が届き、5日には小町恭士東宮大夫（当時）が発表するに至ったが、ご夫妻での出席が可能かどうかはまだはっきりせず、長時間のフライトや重要行事への出席が雅子さまにとって負担にならないか「医師と相談しながら決定する」と説明した。

11日になると、しびれを切らした宮内庁の風岡典之長官が定例会見で「一刻も早くお決めいただく必要があり、そのことをお願いしてきている」と発言し、ご夫妻に決断を促す異例の事態になった。相手国の準備の都合や、皇族の外国訪問を了解する閣議への配慮に欠けるとして、ご夫妻を非難する声も聞かれた。

ふたりそろっての即位式出席の方針が、やっと固まったのは17日ごろ。訪問が閣議で了解されたのは19日で、即位式本番のたった11日前のことだった。出発まではわずか9日しか残されていなかった。

待ってくれたからこそ

こうした経緯の末に実現した「雅子さま11年ぶりの外国公式訪問」は、ひとえにオランダ王室側の好意と配慮によるものだったと、当時の宮内庁関係者は証言する。最初の段階から「ゆっくり考えてもらってかまわない」との意向が伝えられていた。2006年の静養時に親しく家族ぐるみで付き合ったこともあり、王室側は雅子さまの病状やご一家の窮状に理解が深かった。

関係者は話す。「国内の公務でも同じですが、体調に波があるので、ひとつの公務に出られるか出られないか、なかなか決めることができませんでした。出ると言っておいて出られなくなると、相手に多大な迷惑がかかります。だからどうしても消極的になり、あらかじめ『出ない』方に気持ちが傾くことが繰り返されていました」

ところが、オランダは待ってくれた。返事がどんなに遅れても待つ、という態度だった。「待ってくれたからこそ、直前まで体調を見極めた上で、『行く』と決めることができたのです」。オランダで雅子さまは「即位式とレセプション」という最低限の行事だけに出席し、晩餐会も欠席して宿で体調を整えた。こうした日程も、オランダ側の配慮で実現したものだった。

「なかなか決められないから念のため断ってしまう、自信を失うからますます出られなくなる。そうやって続いていた“負のスパイラル”を、オランダは断ち切ってくれました。雅子さまにとってこのオランダ訪問の実現が、病状回復の大きな自信になったことは間違いありません」

この当時、私は宮内庁担当を離れて東京でデスクをしていたが、駐日オランダ大使館に旧知の友人がいた。オランダが示してくれた皇室への厚情を聞くにつれ、私はこの友人にお礼を言いたくなった。

「オランダは、苦境にいる日本の皇太子夫妻を、二度にわたって助けてくれた。私は日本人としてあなたたちにお礼を言いたい。そんなふうに感じる日本人がいるということを、どうかあなたの国の大使さまに伝えてもらえないだろうか」

そう言うと、日本人を妻とするこのオランダの友人は「分かりました。伝えましょう」と穏やかに答えた。

「通常の姿」の復活

今回のオランダ、ベルギーは、雅子さまにとっては24年ぶりの「複数国歴訪」だが、ここであえて「歴訪」を強調するのには、大きな意味がある。天皇や皇后、皇太子や皇太子妃にとって、「親善としての外国訪問」は本来、一度の旅で2、3カ国を巡るのが、むしろ通常の姿だからだ。

しかし、平成の全期間を通じて、「国際親善としての複数国歴訪」はもっぱら天皇、皇后両陛下（現・上皇ご夫妻）によって独占されていた。雅子さまの療養中、単独で外国訪問をこなしてきた皇太子さまでさえ、多くは王族の冠婚葬祭への出席であり、「親善としての歴訪」は数えるほどしかなかった。

雅子さまにとっての「歴訪」は、もっと限られており、（1）結婚翌年に皇太子さまとともに巡った中東4カ国（1994年）、（2）その翌年の中東3カ国（1995年）、（3）愛子さまが誕生した翌年のニュージーランドとオーストラリア（2002年）、のたった3回しかないのである。

だからこそ、今回のオランダ、ベルギー訪問は、あのころ以来滞っていた雅子さまの国際親善活動を、あらためて前に進める重要な一歩になりうると私は思う。雅子さまの皇后としての歩みは、まだ始まって7年ほどしかたっていない。あのころの自分を取り戻し、この旅を、未来へ向けた実りあるものにしてほしいと願う。

