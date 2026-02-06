高市総理は対中強硬スタンスを貫けるか…総選挙勝利後、トランプ大統領との日米首脳会談で早くも直面する「試練」

前編記事『「神様、仏様、高市様！」前回落選者が「高市人気」で大量復活当選へ…不機嫌だった麻生副総裁もニッコリの「自民党大勝利への道」』では大勝ちが予想される高市陣営について書いた。ここからは選挙後の高市早苗首相の動向をうらなう。

周囲には経産省OB

さて、問題は選挙後の高市氏である。高市官邸の実情に詳しい永田町関係者によれば、孤高の人、高市首相が消費税減税の財源問題など主要政策から政権運営を含む政局まで心を許して相談する相手が殆どいないという。

霞が関・永田町に通暁する人物が挙げる固有名詞は、国会議員で木原稔官房長官、尾崎正直、佐藤啓両官房副長官（政務）の3人、非議員が今井尚哉内閣官房参与（元安倍晋三首相政務秘書官兼首相補佐官）、佐伯耕三内閣広報官（元安倍首相事務秘書官・スピーチライター）、そして飯田祐二首相政務秘書官（前経済産業事務次官）の3人である。奇しくも今井（1982年旧通産省）、飯田（88年）、佐伯（98年）の3氏は経産省OBだ。

7年8カ月に及んだ安倍長期政権最大の貢献者とされる今井氏だが、同氏が首相に助言するのは外交と政局に限定されている。

その今井氏が、昨秋の首相答弁「台湾有事は存立危機事態」が習近平国家主席の逆鱗に触れて、その後の対日「戦狼外交」を誘発したことを憂慮、早期の対中関係修復を助言したものの、高市氏に却下されている。

そうした一徹さが高市氏の真骨頂という評価がある一方で、繊細な外交にあっては柔軟さに欠けるとの批判もある。そこで懸念されるのは、早ければ3月中旬にも予定される首相の訪米であり、ドナルド・トランプ大統領との日米首脳会談で何を話すのか、である。

パワーバランスがシフト

今週初めワシントンから来られた米政治の裏面に精通する方の解説を聞く機会を得た。先ずは概論から。権力の構図は、トランプ大統領を頂点とするパワー・トライアングルの両底辺の一方にJ・D・バンス副大統領、ドナルド・“ドン”・トランプJr、スティーブン・ミラー大統領次席補佐官（政策担当）、もう一方にマルコ・ルビオ国務長官、スコット・ベッセント財務長官、スーザン・ワイルズ大統領首席補佐官が位置する。

分かりやすい事例で両勢力を説明する。それぞれのケースの主人公はもちろん、トランプ氏その人である。ベネズエラへの軍事侵攻は、近い将来の標的にキューバを見据えるルビオ氏が中心となって計画されたもの。そしてグリーンランド領有を進言する中核メンバーは「力の支配」信奉者のミラー氏である。

解説して頂いた方の見立てでは、これまでトランプ氏は前者の立ち位置にいたが、相次ぐ国際情勢の激変から４月の中国国賓訪問が当面の結節点との認識を持つに至り、ルビオ＝ベッセント・コンビに傾倒しつつあるというのである。後者の特色はグローバル派であり、対中強硬派であることだ。

なぜ、ここが問題点となるのか。高市氏の確たる対中強硬スタンスがすんなりとルビオ＝ベッセント・ラインに受け入れられるということはない。取り分け、ベッセント氏は米中貿易交渉や重要鉱物資源（レアアース）問題で「トランプ氏のディールで成果を獲得した」という打ち出しのために、高市・自民党を「出汁にする」ことなど平気の平左である。

高市首相には、ここは是非とも「勝って兜の緒を締めよ」でお願いしたい。

