「3月日米首脳会談」に黄色信号…!?まさかの「解散総選挙」強行で外務省がパニック、官僚たちの悲鳴

先が見えない混迷の選挙戦。これはシナリオ通りなのか、それとも―。大ヒットドラマ『地面師たち』の原作者である森功氏が、「高市劇場」の舞台裏で暗躍する「官邸官僚」たちの策略を暴く。

衆議院解散スクープのネタ元はどこか

内閣府の官僚が語る。

「高市内閣では安倍政権時代に『総理の分身』と呼ばれた官邸官僚の今井尚哉さんが自分の代わりに、経産省時代の後輩である飯田祐二前事務次官を政務秘書官として送り込んだ。飯田さんは民主党政権時代に今井さんとともに関西電力の大飯原発を再稼働させ、資源エネルギー庁の次長になった。何人もいる首相秘書官は日頃、首相執務室で政策のブリーフィングをするが、高市内閣では出入りを許される秘書官は飯田さんだけです」

さらに今井は安倍首相のスピーチライターだった佐伯耕三を内閣広報官に抜擢した。高市政権は官邸官僚が支えた安倍政権の二番煎じ、と揶揄される。高市が今井の助言に従って解散したのも無理はないかもしれない。

もっとも読売新聞による世紀の解散スクープのネタ元は官邸官僚だけではあるまい。

「木原稔官房長官から裏をとったという説が流れたが、高市さんのお気に入りの記者が本人から確認したともいわれています」（政治部記者）

衆院の解散については副総裁の麻生をはじめ、幹事長の鈴木俊一にすら根回しがなかった。党内で聞くと、それどころか調査をした事務総長にも知らされていない。

外務官僚の努力は水の泡に

「高市早苗が総理でいいのかどうか決めていただく」

当人が会見でそう目をむいた解散スピーチの原稿は誰が書いたのか。昨年、日本会議会長になった谷口智彦か。谷口は元外務省外務副報道官で、安倍首相のスピーチライターを数多く務めた。もしくは、内閣広報官の佐伯か―永田町はそんな話で持ち切りだ。

高市政権では外務省出身の市川恵一国家安全保障局（NSS）長（60歳）が外交、安全保障の中枢を担っている。市川もまた安倍政権時代に「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」を起草した官邸官僚だ。

市川は石破茂前政権下の昨年10月16日、インドネシア大使に任命されたが、高市がわずか5日で呼び戻して国家安全保障局長に抜擢した。前代未聞の人事に霞が関が騒然とする。

「市川さんは菅義偉元官房長官に秘書官として仕え、安倍政権の後ろ盾だったJR東海の葛西敬之元会長と菅さんのパイプ役になった人です。菅首相の秘書官に昇進し、高市さんとの縁は薄かったけれど、人たらしなので外交、安全保障を任されています」

元外務官僚はそう解説する。その市川にとって最大の関心事が3月の高市訪米だった。4月に北京で予定される米ドナルド・トランプ大統領と中国の習近平国家主席の米中首脳会談に先んじてトランプと会うのが高市外交の至上命題とされ、外務省が奔走してきた。

日本側から持ち掛けた訪米も白紙に

市川のカウンターパートが米で安全保障担当を兼務するルビオ国務長官だ。駐米日本大使の山田重夫が、外交のナンバー2であるスティーブン・ミラー大統領次席補佐官と訪米の具体的な日程を詰めてきたという。

「高市総理が3月20日金曜日に日本を発ってそこからトランプ大統領と会う。22日日曜夜に帰国すると、国会の来年度予算審議にも支障が出ません。まだホワイトハウスから了解が出ていなかったけれど、そう計算して外務省が動いてきました」（同元外務官僚）

ところが、今度の唐突な解散・総選挙で白紙に戻った。もともと訪米は1月2日の日米両首脳の電話会談で日本側から米国に持ち掛けたとされる。顰蹙ものの解散だ、と米国側が怒るのも無理はない。

公邸にこもって外食しない首相の好物は、地元の支援者から差し入れしてもらった関西の冷凍たこ焼きだそうだ。お気に入りの官邸官僚と仕掛けた大勝負の行方はどう出るか。

「週刊現代」2026年2月16日号より

