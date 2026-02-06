【埼玉県】「塾に通えない家庭が不利に」…民間のテストで進学先が事実上「確約」される「奇妙な高校入試制度」の功罪

受験シーズンに突入しているが、実は高校入試は各都道府県で独特の「しきたり」がある。埼玉県では、民間の模試であるはずの「北辰テスト」によって、受験本番前に志望校の合不合があらかた決まってしまうのだ。

東京の私立に生徒を取られる

北辰テストは県立高校入試を想定した問題が出題されるため、受験生にとっては“合格確約”のための勉強がそのまま本命の県立入試対策になる。

塾にとっては、学校の先生ごとのクセや生徒の授業態度に左右される内申書より、「偏差値を上げる」という明確な目標で指導がしやすい。

私立高校にとっても、生徒確保の観点からメリットが大きい。

「埼玉県は浦和高校、浦和第一女子、大宮高校といった公立高校が人気です。また、交通の便が良い県南部では、東京の私立高校へ進学する子も多い。埼玉県の私立高校は生き残りをかけて必死なんです。

秋の時点で『うちに来れば合格できますよ』と確約を出せば、滑り止めとして選んでもらえる。早いうちから生徒を確保したい各校の事情が、確約制度を支えているんです」

内申書ではなく偏差値を重視する理由についても、こう語る。

「北辰テストは出題形式・難易度が県立高校入試に準拠していて、県内で同日に試験が行われます。9割の中学生が受験しているので、学校ごとに基準が異なる内申書より客観性が高いんです。

内申書も評価基準には入っていますが、内申書だけで生徒を合格させてしまうと、基礎学力が不足している子が一定数入学してしまう。私立高校としては、大学進学実績を上げるためにも、学力を正確に測れる指標で選抜したいというのが本音です」

学校の先生が「塾で聞いてください」と

民間模試の偏差値で合否が決まる制度には、批判も多い。

1つ目は、学校の進路指導が機能しなくなっている点だ。

「学校の先生に相談しても『塾で聞いてください』と言われました。先生も悪気があるわけではないんでしょうけど、頼りにならないなと正直思いました」（元受験生保護者）

なぜ学校は情報を持っていないのか。背景には、1993年の文部省通知がある。

それ以前、全国の中学校では業者テスト（民間模試）の偏差値を使った進路指導が一般的だった。しかし「偏差値で生徒を輪切りにしている」との声が全国的に高まり、「業者テストを学校で実施しないこと」「その結果を進路指導に使わないこと」を求める通達が文部省（当時）から発せられた。

これにより、中学校の教師は北辰テストを含む業者テストの偏差値を進路指導に使えなくなった。しかし埼玉県では確約制度そのものは残った。進路指導の担い手が学校から塾・家庭に移っただけで、偏差値による選抜という実態は変わらなかったのだ。

2つ目は、学習塾に通えない家庭が不利になる点だ。

学校が頼りにならない以上、情報を得るには学習塾に通うしかない。私立高校の確約基準は公表されていないケースが多く、しかも基準は毎年変わり、学校やコースによってもルールが異なる。

塾に通えない家庭が不利に

学校ごとの基準や出願状況などの情報を正確に把握しているのが学習塾だ。私立高校の担当者が塾を訪問し、「今年の基準はこれくらいです」と情報を渡すことが常態化している。

「どの学校がどれくらいの偏差値で確約を出すか、学習塾に通わないとわからないんです。受験情報や進路相談のために、多くのご家庭が子どもを学習塾に通わせますね」（元受験生保護者）

3つ目は、早期に合格が決まることによる学力低下だ。ある私立高校の教員はこう漏らす。

「私立高校を第一志望にしている子のなかには、10月頃に確約を取ると、そこで勉強をやめてしまう生徒がいます。県立志望の子は2月末まで勉強を続けますから、4ヶ月分の差が出る。入学時点で学力に開きが出てしまうんです」

入試本番で学力を問われない以上、勉強を続けるモチベーションを保つのは難しい。高校入学後に授業についていけず、大学受験で苦しむケースも少なくないようだ。

私立高校側もこのジレンマは認識している。私立高校関係者はこう語る。

「確約制度は生徒集めには有効ですが、教育的にはジレンマがあります。早く決まれば生徒は勉強しなくなる。でも確約を出さなければ他校に取られてしまう。悩ましいところです」

こうした点を踏まえ、県議会でも「民間企業のテストに入試が左右されるのは問題ではないか」「塾に通えない家庭が不利になる」といった指摘が出ている。

変わる県立入試、変わらない確約制度

数多くの批判にさらされてきたにもかかわらず、確約制度が存続している理由について、前出の塾関係者はこう語る。

「北辰テストが支持され続けてきた理由のひとつは、県立入試の変化に常に対応してきたことです。県立入試を踏まえ、出題傾向、問題の難易度、資料問題の出し方など細かな点を調整して県内の中学生の学力を適切に測るテストを作成してきました。

よくできたテストと合理的な入試制度が組み合わさっているから、30年以上この制度が続いている。民間の模試かどうかではなく、制度として機能しているかどうかが重要なのだと思います」

筆者は記事〈「試験でなく内申点で合否が決まる」神奈川県の私立高校入試で起きている「異常事態」が引き起こす「3つの問題」〉で、神奈川県の私立高校入試では内申点と出願書類だけで合否が決まる「書類選考」が主流であり、内申点が基準を満たしていれば入試前に合格が実質確約される独特な受験制度について触れた。偏差値重視の埼玉と、内申書重視の神奈川。塾関係者は両者を比較してこう続ける。

「個人的には、学力で評価される埼玉の方が健全だと思っています。県立トップ校の東大合格者数を見ると、埼玉は浦和44名、大宮19名。神奈川は横浜翠嵐44名、湘南20名。人口が約1.26倍多い神奈川と互角の実績を出しています。偏差値で競い合う仕組みが、うまく機能しているのではないでしょうか」

確約制度は私立高校の入試である以上、県立入試がどう変わろうと直接の影響は受けない。批判はあっても、関係者それぞれにメリットがある以上、簡単にはなくならないだろう。

この制度を「闇」と見るか、「合理的な仕組み」と見るか。答えは、立場によって変わるのかもしれない。

