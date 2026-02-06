¤½¤ê¤ã¾¾¹¾¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹¤ï¡ÄŽ¢Ä«¥É¥éŽ£¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤è¤ê¥Ò¥É¤¤¾®ÀôÉ×ºÊ¤¬¶ô¤é¤Ã¤¿ÅÄ¼ËÆÃÍ¤Î"¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÊÐ¸«"
¾¾¹¾¿·Êó¤Ë¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡×¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¾¾¹¾¤Ç¤Ï¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤â¡¢Èà½÷¤òÕ¸¤Ã¤¿¥ì¥Õ¥«¥¿¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤â¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤Ä¤«¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥È¥¤Ï¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Ë¤¿¤È¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê»þ¤Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÂè17½µ¡Ö¥Ê¥ó¥È¡¢¥¤¥¦¥«¡£¡×¡Ê1·î26Æü¡Á30ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¸¤Ä¤ò¤¤¤¨¤Ð¡¢É®¼Ô¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò¤¤¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤¬¡¢¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤Î»à¸å¡¢¥»¥Ä¤¬¸ý½Ò¤·¤¿²óÁÛ¤¬É®µ¤µ¤ì¤¿¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥ó¡ÊÃð¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¤³¤È¡Ë¤ÏÌÌÅÝ¤Ê¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤ò°ìÀÚÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤ÏËèÆü¡¢Ä«¿©»þ¤Ë¾¾¹¾¿·Êó¤Îµ¼Ô¤Î³áÃ«¸ãÏº¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Ï¾¾¹¾¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤À¤Ê¤É¤È¾ÎÍÈ¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤íº¹ÊÌÅª¤ÊÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢Âè18½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥¹¥Ð¥é¥·¡£¡×¡Ê2·î2Æü¡Á6ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯Å¾´¹¤·¤¿¡£
¢£»Ë¼Â¤Î¥»¥Ä¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎŽ¢¥é¥·¥ã¥á¥óŽ£¤À¤Ã¤¿
¾¾Ìî²È¤¬Êú¤¨¤ëËÄÂç¤Ê¼Ú¶â¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ä¤¤¤Ë´°ºÑ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤¼¤«¼Ú¶â¼è¤ê¤Î¿¹»³Á¬ÂÀÏº¡ÊÁ°¸¶¿ð¼ù¡Ë¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤ª½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë³áÃ«¤¬Ë¬¤ì¡¢¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤ò¼èºà¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÍâÄ«¤Î¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡×¤Ë¡Ö¾¾Ìî¥È¥¤µ¤ó¤¬¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ú¶â¤ò¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ËÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡×±¾¡¹¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÅÓÃ¼¡¢¾¾¹¾¤Î»ÔÃæ¤Ç¥È¥¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ëÌÜ¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó°ì²È¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ï¥°¥Ã¥º¤òÇ³¤ä¤·¡¢¤½¤³¤éÃæ¤Î¿Í¤¬¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¤À¡×¤À¤Î¡Ö¶â¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿°Û¿Í¤Î¾ª¡×¤À¤Î¤È¡¢¥È¥¤Î¤³¤È¤ò¸ý±ø¤¯ÇÍ¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡×¤È¤Ï¡¢À¾ÍÎ¿Í¤Î¾ª¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¥È¥¤ÏÀÐ¤Þ¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¡¢³Û¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨É×ÉØ¤È¥È¥¤ÎÎ¾¿Æ¤é¤¬Êë¤é¤¹²È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç»ý¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó°ì²È¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¡¢ÂçÎÌ¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¡¢¥È¥¤¬Ä®¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÍî¤È¤µ¤ì¡¢Ã¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¶ËÃ¼¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤¬Åö»þ¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤ÉÁ¼Ì¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸å¼Ô¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤Ï¿·Ê¹µ»ö¤Î¤»¤¤¤Ç¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡×¤À¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ë¼Â¤Î¥»¥Ä¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¤¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿·Ê¹¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ø¥ë¥ó»á¤Î¾ª¡×
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥È¥¤Ï¡¢²È¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤â¤È¤ËÄÌ¤Ã¤Æ½÷ÃæÊô¸ø¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬½»¤ß¹þ¤ß¤Î½÷Ãæ¤òµá¤á¡¢ºÙ¤«¤¤·Ð°Þ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¥»¥Ä¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë2·î¾å½Ü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢6·î22Æü¤Ë2¿Í¤¬¡¢±ö¸«Æì¼ê¡Ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¹â¸«Æì¼ê¡Ë¤ÎµìÉð²È²°Éß¡Ê¸½¡¦¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¡Ë¤ËÅ¾µï¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ö¼Â¾å¤ÎÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Ï½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¥»¥Ä¤¬»ö¼Â¾å¤Î¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿À¾ÅÄÀéÂÀÏº¡Ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇµÈÂôÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ë¤·¤Æ¡¢Æüµ¤Ë¥»¥Ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ø¥ë¥ó¡ÊÃð¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¤³¤È¡Ë¥Î¾ª¡×¤È½ñ¤¡¢¥»¥ÄÉ×ºÊ¤¬µìÉð²È²°Éß¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ1¥«·î·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤½¤¦½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¿·Ê¹¤¬¥»¥Ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡×¤ÈÂª¤¨¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÉ×ºÊ¡×¤ÎÉð²È²°Éß¤Ø¤ÎÅ¾µï¸å¤Ç¤¢¤ë6·î28ÆüÉÕ¡Ö»³±¢¿·Ê¹¡×¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î»äÀ¸³è¤òÊóÆ»¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¥»¥Ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ø¥ë¥ó»á¤Î¾ª¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ï¡¼¥ó¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¹õ»³¤Î¿Í¤À¤«¤ê
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥Ä¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥é¥·¥ã¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤µ¤ê¤È¤Æ¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤Î¤ÒÂ¹¤Î¾®ÀôËÞ»á¤â¡Ø¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ë¤³¤¦½ñ¤¯¡£¡Ö¥»¥Ä¤ÏÈ¬±À¤ÈÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ØÍÎ¾ª¡Ê¥é¥·¥ã¥á¥ó¡Ë¡Ù¤È¸å¤í»Ø¤ò¤µ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¥»¥Ä¤Ï¸åÇ¯¡¢ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾ÍÎ¿Í¤Î¾ª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¾ª°Ê¾å¤ËÊÐ¸«¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£
°¦ºÊ¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤â¿´¤òÄË¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£Á°·Ç½ñ¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤¬¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¥Ï¡¼¥ó¤Î°ïÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤Ë´ó½É¤µ¤»¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¬ÍÎ¾ª¡Ê¤é¤·¤ã¤á¤ó¡Ë¤Î±´¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤È¤¬¤á¡¢¼Â²È¤ËÁ÷¤êÊÖ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¥é¥·¥ã¥á¥ó¤¬ÊÐ¸«¤ò¤â¤¿¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Î²¤ÊÆ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢À¾ÍÎ¿Í¤¬Æ´¤ì¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¹¥´ñ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥»¥Ä¤Î¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢É×ºÊ¤¬¾¾¹¾¤«¤é·§ËÜ¤ËÅ¾µï¸å¡¢±£´ô¤òÎ¹¤·¤¿ºÝ¤Î°Ê²¼¤Î°ïÏÃ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¾ÍÎ¿Í¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢±º¶¿¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸«Êª¤¬Á´¤¯»³¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢½É²°¤Î¸þ¤«¤¤¤Î²È¤Î¤Ò¤µ¤·¤Ë¾å¤Ã¤Æ¸«Êª¤·¤è¤¦¤ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Ò¤µ¤·¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢¹¬¤¤¤Ë²ø²æ¿Í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½äºº¤¬Íè¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÂçÁû¤®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¢£Åìµþ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥ï¥±
²¤ÊÆ¿Í¤ò°ìÌÜ¸«¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤Ê¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬1Ç¯3¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤¿¾¾¹¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢¶¿ÅÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«½Ð¤·¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤â¡¢¥Ï¡¼¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê²¸·Ã¤òÌØ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬½»¤ó¤À³¦·¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀÖµ´¤¬½»¤à¤«¤é¶á¤Å¤¯¤Ê¡×¤È¤¤¤¤Â³¤±¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£
¾®ÀôËÞ»á¤ÏÁ°·Ç½ñ¤Ë¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌÀ¼£¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ï¤È¤â¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ËÍèÆü¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈ¬±À¤¬ÃÎ»ö¤Ë¼¡¤°¤è¤¦¤Ê¹âµë¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤ËÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò¾·¤¤¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÊÂè19½µ¤Ç·§ËÜ¤ËÅ¾½Ð¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡¢¥È¥¤ò¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎÅÚÃÏ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿´¤Ê¤¤ÊÐ¸«¤«¤é²òÊü¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÉÁ¤Êý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ï¡¼¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤À¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é5Ç¯¸å¤ÎÌÀ¼£29Ç¯¡Ê1896¡Ë¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢É×ºÊ¤¬Åìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¤½¤¦¤·¤¿°Õ»Ö¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ž¢Åìµþ¤ÏÃÏ¹öŽ£¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¾®ÀôËÞ»á¤ÏÁ°·Ç½ñ¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¥»¥Ä¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô¤ÎÆ¿Ì¾À¤ò¹¥¤ó¤Ç¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤Ç¤ÏÅö»þ¤¿¤¤¤Ø¤óÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ¿´¤Ê¤¤»ëÀþ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅÔ²ñ¤Ê¤é¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤æ¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡Ö¥»¥Ä¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤Î»×¹Í¤¬À¸¤¤ë¾ë²¼Ä®¤Î¾¾¹¾¤è¤ê¡¢¸å¤ËÄ¹¤¯½»¤ó¤ÀÅìµþ¤ÎÊý¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÊë¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼óÅÔ¤ÎÌµÌ¾À¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¤³¤È¤ò¤À¤ì¤è¤ê¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢É×¤Î¥Ï¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥»¥Ä¤Î¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÅìµþ¤Ï¹¥¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È¿½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¤«¤Í¤Æ¤ÎË¾¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë»ä¤ËÅìµþ¸«Êª¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡¢Åìµþ¤Ë»²¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥È¥¤¬¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤ò¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÊÐ¸«¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤¬¿´¤òÄË¤á¤ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤Î¼ÂºÝ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë