日本の金融危機と、うり二つ…債務が膨れ上がり、崖っぷちな中国経済を襲う三つの米中関係悪化リスク

前編記事『1.8兆円の巨額赤字で不動産大手が再び経営破綻の危機、虎の子EVも3割減…株価は堅調でも「瀬戸際な中国経済」』で見たように、中国経済は苦境が続いている。PMIは好況の指標である50を下回り、虎の子であるEVも不調だ。

不況の元凶である不動産業界も低調のままである。落ち込む実体経済とは対照的に株価は堅調だ。だが、もちろん、良い兆しというわけではない。

くすぶる金融危機リスク

国際決済銀行（BIS）によれば、中国の債務総額の対GDP（国内総生産）比率は金融不安が拡大した1998年当時の日本とほぼ同じ水準に達しており、金融システムの脆弱性がいつ顕在化してもおかしくない状態だ。

このような環境下で国有企業や銀行部門を守るため、株価上昇を通じた財務基盤の下支えに必死になっているということだろう。

だが、「中国政府が国有銀行や国内最大手の保険企業へ資本注入する」旨の報道が相次いでおり、中国で金融危機が回避される保証はないと言わざるを得ない。

綱渡りが続く中国経済にとって欠かせないのは、米国との関係がこれ以上悪化しないことだ。その矢先に起きた1月末の中国軍制服組トップの失脚は大きな痛手だった。

高まる米中の緊張感

ロイターは1月28日、「中央軍事委員会副主席が粛清されたため、米国は人民解放軍との重要な連絡窓口を失ったことに衝撃を受けている」と報じた。

「人民解放軍は習近平国家主席の『個人の軍隊』と化した」との指摘も出ており、軍事面で米中関係が緊張する可能性は排除できなくなっている。

さらに、外交面で米中のつばぜり合いが激しさを増すとの観測が浮上している。

日本経済新聞は1月27日、「トランプ米大統領が今年から始めた対外政策の真の狙いは中国弱体化だ」と報じた。側近たちはベネズエラやグリーンランド、イランなどに力を振りかざすことで中国の力を封じ込めようとしているという。

肝心のトランプ氏は依然として中国との経済的なディール（取引）の実現にご執心だが、米中の貿易関係は芳しくないのが実情だ。

中間選挙が厳しくなれば……

レアアースや大豆などの陰に隠れて注目されていないが、米国の対中乗用車輸出も悲惨な状態となっている。

米国産乗用車の昨年1〜10月の対中輸出額は前年比58%減の18億4000万ドル（約2800億円）に激減し、16年ぶりの低水準にとどまった。

今年11月の中間選挙での苦戦が予想されるトランプ氏がディール成立が困難と判断すれば、対中強硬路線に転じるのは時間の問題なのかもしれない。

トランプ氏は第1次政権で新型コロナウイルスの感染拡大を機に中国批判に転じた経緯があるが、足元でその兆候が出ている。

トランプ氏は1月21日、世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）の場で、パンデミック初期段階で既に中国・武漢で多数の死者が出ているとの情報を把握していたことを明らかにし、ウイルスの発生源が武漢ウイルス研究所だとの見解を改めて強調した。

予測不能のトランプ氏のせいで中国経済は窮地に陥ってしまうのではないだろうか。

