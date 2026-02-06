悪玉菌は悪者なのか？　腸内環境を作る悪玉菌と善玉菌【NHK3か月でマスターする 人体】

人類の進化の過程で私たちは何を受け継ぎ、今この瞬間に体の中で何が起こっているのでしょうか。この先、どうすれば病気やけがをせず元気に生きられるのでしょうか。自分自身のことながら、意外と知らないことが多い「人体」。



今回は番組テキスト2月号の第6回「腸内細菌との上手な共存」（講師：竹田 潔／大阪大学大学院教授）より、腸内細菌「悪玉菌」についてのコラムをご紹介します。

腸内細菌は人それぞれ

悪玉菌は悪者ではない

私たちの腸には多種多様な腸内細菌がすんでいます。ところが、すんでいる細菌の種類も割合も、人によって驚くほど違います。例えば、菜食中心の人と肉をよく食べる人では、腸内細菌の顔ぶれが全く異なるといった研究結果があります。



また、「腸内環境は善玉菌が多いほどよく、悪玉菌は少ないほうがいい」といわれることがありますが、そう単純ではありません。腸内細菌は、その人に必要だからこそ存在しているものなので、善悪を簡単に決められるものではないのです。むしろ大切なのは、腸内細菌がその人にとってちょうどいいバランスであることです。



一般的に「悪玉菌」と呼ばれる腸内細菌でも、古いタンパク質を分解して便を生み出す働きをしたり、免疫システムに深く関わったりしています。つまり腸内細菌は、どれかひとつの細菌を悪いものと見なしたり、よいとされる菌について「多いほどよい」と考えたりするようなものではありません。それぞれの細菌が役割をもち、その場に適した働きをしながら共存しているのです。

右の画像：光学顕微鏡で観察したヒトの便で、赤や青に染まっているものはすべて腸内細菌。腸内には多様な細菌が密集していて、多くは便として排出される。近年の解析により1000種類以上、その多くが未発見の菌であることが明らかになった。画像提供：ヤクルト本社

第6回「腸内細菌との上手な共存」講師：竹田 潔

たけだ・きよし／大阪大学大学院教授。1966年生まれ。1992年大阪大学医学部卒業。1998年同大学大学院で博士号を取得。兵庫医科大学や大阪大学の研究職を経て、2007年より現職。2019年にはIFReC拠点長、2025年には日本免疫学会理事長に就任。専門は腸管免疫学、免疫制御学。腸内細菌と宿主免疫の相互作用や、Lypd8 など腸管上皮・細菌間バリアの分子機構を明らかにし、炎症性腸疾患の病態解明に貢献している。日本免疫学会賞、大阪科学賞、持田記念学術賞などを受賞。

ナビゲーター：いとうせいこう

1961年生まれ。東京都出身。出版社勤務を経て、1986年より作家、クリエイターとして活動。表現の幅が広く、活字、映像、舞台、音楽、ウェブなどさまざまなジャンルにわたる。『ボタニカル・ライフ 植物生活』（新潮文庫）で講談社エッセイ賞、『想像ラジオ』（河出書房新社）で第35回野間文芸新人賞受賞。noteにて「ラジオご歓談！」配信中。

◆『NHK 3か月でマスターする 人体 2月号』より

◆構成・取材・文 菅原嘉子

◆イラスト 雉○／ Kiji-Maru Works