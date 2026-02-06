「南海トラフ地震臨時情報」と違って、政府はなぜ厳冬期の八戸で「事前避難」を求めなかったのか…じつは恐ろしい寒冷地特有の「命のリスク」

2026年（令和8年）は東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）から15年、熊本地震から10年目となる年である。しかし、年明け早々の1月6日に島根県東部を震源とする地震が発生するなど、引き続き全国各地で地震は頻発している。

記憶に新しいのは、昨年（2025年）12月8日深夜に発生した、青森県東方沖を震源とする地震、そしてそれに続いて発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」だろう。私たち日本国民は初めて、この情報の運用を経験することとなった。

今回のコラムでは、気象庁の発表情報と、著者が発災3日後から現地・八戸市に入って実施した被害調査の結果をもとに、この情報が持つ本来の意味、南海トラフ地震臨時情報との違い、そして今回の地震で見えてきた「都市のリスク」について解説する。

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」と「南海トラフ地震臨時情報」の決定的な違い

2025年12月8日23時15分頃、青森県東方沖を震源とするM7.5（Mw7.4）の地震が発生し、八戸市で最大震度6強を観測した。この地震を受け、気象庁と内閣府は2022年12月の運用開始以来初めてとなる「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表した。

この情報が発表された際、2024年夏に発表された「南海トラフ地震臨時情報」を連想した人も多いのではないだろうか。しかし、この二つには極めて重要な、そして命に関わる決定的な違いがある。

まず、共通点から整理しよう。どちらの情報も、想定震源域で一定規模以上の地震（先発地震）が発生した際、それに続く巨大地震（後発地震）の発生確率が平常時と比べて高まったことを知らせるものである。その確率は、気象庁の過去の事例分析によると、1週間以内に「100回に1回程度（約1%）」とされる。

しかし、2つの情報には「社会がどう対応すべきか」という制度設計に明確な違いがある。

南海トラフ地震臨時情報には、「巨大地震警戒」と「巨大地震注意」の2段階がある。特にM8.0以上の先発地震が発生した際に出される「巨大地震警戒」では、後発地震が起きれば津波避難が間に合わない地域（事前避難対象地域）の高齢者や要配慮者に対し、「1週間の事前避難」を求める。これは極めて重い措置である。

対して、今回発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」には、事前避難をうながすような制度はない。たとえM8クラスの巨大地震が先発しても、国は一律の「事前避難」を求めず、「すぐに逃げられる準備（あらかじめの備え）」を呼びかけるにとどまる。

寒冷地特有の「命のリスク」

北海道、東北地方の津波避難のリスクで最も強調したいのが、東北地方や北海道特有の「寒冷地リスク」である。

今回の地震が発生したのも12月であった。さらに12月12日にもM6.5の地震が発生し、現地滞在中だった筆者も津波注意報を受信したが、外は氷点下の気温に加え、横殴りの吹雪が道路に積もりし始めているような悪天候であった（幸い、このときは陸域に被害を及ぼすような津波はなかった）。

もし、北海道や東北の沿岸部において、厳冬期に1週間もの間、暖房設備の乏しい避難所等に「事前避難」を強いたとしたらどうなるか。それは地震や津波そのものによる被害に加えて、低体温症や関連死のリスクを高めてしまう恐れまであるのだ。

国の被害想定では、死者数最大で日本海溝モデルの場合約20万人、千島海溝モデルの場合約10万人と推定されている。死者数が多い想定は、準備と避難行動に時間がかかり、冬の深夜に発生した場合であり、甚大な被害をもたらした東日本大震災の死者・行方不明者の5倍から10倍にものぼっている。

さらに、津波避難後に低体温症死亡するリスクが高まる人数も推計され、最悪の場合、日本海溝モデルで約4万2000人、千島海溝モデルで約2万2000人に上るとされている。

現行の制度では「社会経済活動を維持しながら、準備を徹底する」という、ある種、個人の判断と覚悟に委ねられた運用がなされていることを理解し、備えてほしい。自分と、大切な家族の命を守れるのは自分しかいないのだ。

今回、私たちはこの「事前避難まではしないが、警戒レベルを上げた日常」を1週間過ごした。「何もなくてよかった」で終わらせてはいけない。政府が強制的に避難をさせない分、我々市民一人ひとりが「今、揺れたら、津波警報が発表されたらどう動くか」を、平時の何倍もシビアにシミュレーションし続ける必要があったのだ。

