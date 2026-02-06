「〇〇で鬱」「NANAっぽい」…SNSで蔓延する「安易な引用」に感じる違和感の正体

進む「引用のファストフード化」

昨今のSNSおよびメッセージアプリ(LINE等)において、若年層に特に顕著な言語使用パターンの変化がある。それは「引用に依存したコミュニケーション」の常態化である。

ネットミーム、テレビ番組やYouTubeのキャプチャ画像、漫画のコマといった既存コンテンツを無断で転用し、「いまこれ」とのみ付記する行為。あるいは「〇〇で鬱」「死ぬ」「死んだ」といった定型句を機械的に使用する現象。これらに共通するのは、自己の内的状態を言語化する過程の放棄である。

語彙力の低下は、感想表明の場面においても顕在化している。TikTokやYouTubeのコメント欄を観察すると、「〇〇に似てる」という比喩への過度な依存が確認できる。

K-POPファンダムにおける事例は象徴的だ。パンクファッションを一律に矢沢あいの『NANA』へ、黒髪ストレートを伊藤潤二の『富江』へと結びつける単純化された記号操作。

ここで行われているのは、目の前の対象を観察し、その固有性を言語化するという知的作業ではなく、脳内の既存データベースから最も近いイメージを検索して貼り付けるという機械的処理に過ぎない。

さらに問題なのは、こうした比喩が「共感」を装いながら、実際には対象への理解を放棄している点だ。「この人、〇〇に似てる」というコメントは、その人固有の個性を消去し、既知の記号へと還元する暴力的行為である。

私はこれらの現象を「引用のファストフード化」と呼ぶ。

無意識的な「バズる」記号の選択

なぜこのような現象が起きているのか。一つには、デジタルネイティブ世代特有の情報処理様式がある。

彼らは幼少期からスマートフォンやタブレットに囲まれ、テキストよりも画像・動画といった視覚情報を優先的に処理する認知回路を発達させてきた。その結果、抽象的な感情を言語に変換する訓練が圧倒的に不足している。

加えて、SNS上での「速度」への要求も無視できない。TikTokは最大10分の動画投稿が可能になったとはいえ、依然として短尺動画が主流であり、Twitterの後継であるXも短文投稿を基本とする。こうした環境では、じっくり考えて言葉を選ぶよりも、瞬時に反応できる既製品の記号を貼り付ける方が圧倒的に有利だ。

さらに深刻なのは、この反射的コミュニケーションが「みんなやっているから」という同調圧力によって維持されている点である。オリジナルな表現をすれば「痛い」「意識高い」と揶揄され、定型句を使えば「わかる」「それな」と承認される。この報酬系が、思考の外部委託を加速させている。

この背景には、SNSプラットフォームの構造的問題もある。「いいね」や「リツイート」といった数値化された承認システムは、独創的な表現よりも、多くの人が瞬時に理解できる既知の記号を優遇する。その結果、ユーザーは無意識のうちに「バズる」言葉、つまり既に流通している記号を選択するようになり、結果的に創造性が失われていくのだ。

「鬱」「死」のカジュアルな消費

特に看過できないのは、「鬱」「死」といった本来深刻な意味を持つ語彙が、「ヤバい」「ダルい」と同義の軽薄な感嘆詞として消費されている点である。「〇〇で鬱」「死んだ」「死ぬ」といった用法は、常に暗黙の(笑)を伴い、「ちょっとした不快感」を誇張表現するための記号と化している。

こうした用法は、精神疾患を抱える当事者の経験を矮小化する。病を抱えて日常生活に支障をきたしている人々にとって、自らの症状が軽薄な文脈で消費されることは、存在の否定に等しい。

もちろん、若者特有の言語文化や流行語の生成自体は新しい現象ではない。平成期にも「ダルい」「キモい」「ウザい」「ウケる」といった3文字語による語彙の単純化は問題視されていた。当時も大人たちは「最近の若者は語彙力がない」と嘆いていた。

しかし現代の状況がより深刻なのは、以下の要素が追加された点にある。

(1)病名の直接的引用による当事者性の侵害

(2)生命に関わる語彙の戯画化

(3)著作権・肖像権を無視した画像の無断転用

つまり、単なる語彙の貧困化にとどまらず、「他者の病・権利・尊厳を踏み躙りながら成立するコミュニケーション」という倫理的問題が構造化されているのである。

平成期の語彙縮小は、あくまで「表現の幅が狭い」という問題だったが、令和期の言語使用は「誰かを傷つけながら成立している」という点で質的に異なる。

GIF画像などの引用文化は英語圏が発祥

ただし、比較文化的視点に立てば、日本の状況はまだ相対的に「マシ」である。そもそもSNSコメント欄へのGIF画像引用文化は英語圏が発祥であり、そこでは著作権・肖像権への配慮は事実上放棄されている。

日本では「無断転載」概念や権利意識が一定程度共有され、若年層も最低限のリテラシーを保持している。違法行為が「黙認されているに過ぎない」という自覚は存在する。これは日本の教育制度や社会規範が、ある程度機能している証左でもある。SNS上でも「転載禁止」「無断使用禁止」といった注意書きが一定の抑止力を持っている。

また、同人文化やファンアート文化が発達してきた日本では、「二次創作」と「無断転載」の区別が比較的明確に認識されている。対照的に、欧米圏、特に英語圏では権利侵害が常態化している。

実際、私自身がイラストレーターとして10年間活動する中で、英語圏ユーザーに作品を無断でフリー素材のように使われる、Pinterestに転載される、コラージュに使われる、商用利用されるといった被害を繰り返し受けてきた。

こうした行為に対して削除依頼を出しても、「ネット上の画像は誰でも使っていい」という認識が根強く、日本では一般的な「作者への敬意」や「権利意識」という概念自体が通じない。

「拾い画」でアイデンティティを構築する

さらに驚くべきことに、SNSのアイコン、ヘッダー、メディア欄における画像の全てがPinterestから収集した他者のコンテンツの転載というアカウントも珍しくなく、他人の作品で自己のアイデンティティを構築することすら、違和感なく受容されている。

海賊版商品を購入したユーザーが、あろうことか公式アカウントに堂々とメンションしてきたこともあった。それに対して警告や注意喚起をすれば逆ギレされ、集団で誹謗中傷や嫌がらせを受けた。日本でこのようなことが起きることはまずない。

映画館での盗撮やアニメの違法視聴についても、彼らは罪の意識なく堂々と公表する。こうした状況は、権利意識の希薄さを如実に示している。

しかし、日本における「引用のファストフード化」は、こうした無法地帯化の予兆と捉えるべきだろう。文化の越境的影響は不可避だが、負の側面まで無批判に輸入する危険性には、今こそ警鐘を鳴らす必要がある。

特に若年層は、TikTokやInstagramといったグローバルプラットフォームを通じて、欧米圏の一部に見られる文化規範を直接的に摂取している。そこではより直接的で即時的な反応が「スタンダード」として提示される傾向があり、結果として権利意識の低い振る舞いが無批判に模倣されるリスクが高まっている。

言語的主体性の回復に向けて

言語は思考の器であり、自己を構築する基盤である。その言語使用が反射的・依存的になるとき、私たちは思考主体としての自律性を失う。

言語を豊かに使いこなす能力は、単なるコミュニケーションスキルではなく、世界を認識し、自己を形成する根源的な力である。「引用のファストフード化」は、単なる若者文化の一過性の流行ではなく、言語的主体性の構造的喪失を示す徴候として、真摯に向き合うべき社会的課題だ。

言語は人間を人間たらしめる根幹である。その言語が空洞化するとき、私たちは思考する力、感じる力、他者と真に繋がる力を失う。今こそ、この問いに真剣に向き合うべき時である。

