年金の「繰り下げ受給」は本当におトクなのか…「75歳で84%増額」のウラにある「国の思惑」

原則65歳から受給できる公的年金。その開始時期を遅らせることで、将来の受給額を増やすのが、いわゆる「繰り下げ受給」だ。長寿化にともない注目されている制度だが、本当におトクなのだろうか？ 初の著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全』を上梓した服部貞昭氏が、繰り下げ受給のメリット・デメリットを教える。

年金の繰り下げ受給はおトクか？

年金の繰り下げ受給をすると、1ヶ月当たり0.7％年金が増額されます。最長75歳まで繰り下げることができ、その場合は84％増額されます。これが一生続きます。

もらえる年金の金額だけ見ると、繰り下げたほうが増額されてお得なように見えます。年金を繰り下げれば長生きしたときのリスクに備えることはできます。

ただ逆に、早く亡くなると、もらえる累計金額は少なくなります。本人が亡くなった後に遺族がもらえる遺族年金は増額されません。

公益財団法人生命保険文化センターの発表によると、2021年度末時点で、実際に繰り下げ受給を選択した人の割合は全体のわずか1.8％です。

繰り下げ受給を選択する人が少ないため、政府は「人生100年時代」として高齢になっても働き続ける生活様式とともに繰り下げ受給を勧めています。

毎年送られてくる「ねんきん定期便」のハガキにも、70歳繰り下げの42％増の金額と、75歳繰り下げの84％増の金額が掲載されています。

メリットとデメリットを慎重に考えよう

しかし、その背景には、長生きする人が増えると年金の支給額が増えて将来の年金財政を圧迫するため、なるべく受給開始する年齢を遅くしてもらいたいという意図があります。

そのうえで、想定より早く亡くなってしまえば、年金支給額の合計は少なくすみます。

ある政治家の方が過去に「年金の受給開始年齢は80歳でもいいのではないか」という趣旨の発言をしたことで世論が盛り上がったことがありますが、ある意味、国のホンネといえるかもしれません。

繰り下げ受給にはメリットとデメリットがありますので、国の思惑に惑わされず、慎重に検討されたほうが良いでしょう。

若いうちに楽しんだほうがいい？

参考までに、私は自社運営のメディアサイトやYouTubeチャンネルで、年金関連の話題を扱っていますが、年金繰り下げについては読者や視聴者の反応があまり良くありません。

むしろ、年金繰り上げのほうが反応が良く盛り上がっています。

その理由ですが、損得というよりもむしろ、早く年金をもらって若いうちに楽しんで豊かな人生を過ごすという考え方をする人が増えているように感じます。

「人生100年」というのは、あくまでも理想の世界の話で、現実は寝たきりや病院通いの毎日。そんな親世代を見ている50〜60代の人たちが、自分は老後の人生をどう生きるか、真剣に検討しているのかもしれません。

