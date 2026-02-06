高市政権が推す国策「ペロブスカイト太陽電池」の死角…巨大事業を担う積水化学工業の「憂鬱」

国策「ペロブスカイト太陽電池」産業育成の課題とは

高市早苗の電撃解散を受け、選挙戦真っただ中、本稿執筆時点（1月31日）では選挙予測も割れていて、当初彼女が目論んだような与党の圧勝、安定多数確保のシナリオが実現するのかどうか、まだその帰趨は不明だ。ただ、彼女が＜結果がそうなれば即退陣＞を示唆した与党の過半数割れ（高市早苗が自身の信任投票に負けた……）については回避される可能性が高いだろうし、そうなれば彼女が掲げた「強い日本を創るための、再生させるための」経済政策も継続されていくのはまず間違いないだろう。

高市早苗の経済政策にからみ、本稿は彼女が解散の理由を述べた会見でも触れたペロブスカイト太陽電池、そしてそれを事実上担う民間企業となる積水化学工業についての記事になるが、ここで筆者が問いかけたいのは、本当にこれで大丈夫なのか、シリコン太陽電池の二の舞を演じるリスクはないのか、その問い掛けになる。そしてそれは、この件だけでなく我々が本当に日本の再生を考える場合、何をしなければならないのか、を併せて問い掛けるサンプルにもなるだろう。

まず、国策としてのペロブスカイト太陽電池について何が議論されているのか、を整理したい。それには＜次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力強化に向けた官民協議会＞が令和6年11月に纏めた経産省の「次世代型太陽電池戦略」レポートが役に立つ。図1はその最初に示された「太陽電池産業の振り返り」になる。

そこには太陽光パネルについて2000年頃には世界シェアの50％を占めていた日本企業が、2005年以降中国など海外勢に押され、現状1％未満のシェアしか持ち得なくなったことへの反省がこう記載されている。「総じて、急激に事業環境が変化をする中で、官・民ともに、需要創出や投資の面で、必ずしも十分な「規模」と「スピード」で対応できなかった」と。また、そうなってしまった大きな要因として原材料であるシリコンの安定調達ができないというサプライチェーンの脆弱性が記載されている。

ペロブスカイト太陽電池産業の育成は、こうした反省に立って、官民連携し、世界をリードする「規模」と「スピード」で、時間軸の中で目標を定めながら、量産技術の確立・生産体制整備・需要創出が三位一体で行われる、とレポートP31には強い決意が示されている。

世界をリードする「規模」と「スピード」……。この文章を覚えておいて欲しいが、経産省はこのレポートで2030年までに1GW、2040年には20GW、原発20基分の導入目標を掲げている。

「白羽の矢」が立った積水化学工業

さて、ペロブスカイト太陽電池にはフィルム型、ガラス型、ダンデム型の種類があり、このうち我が国が特に注力しようとしているのが、フィルム型であることは読者の多くが知るところではないか。フィルムなので特色はその軽さと柔軟さになり、テレビ報道などで「曲げられる」という特徴を切り出した映像などもご覧になった方は多いだろう。だからそれは壁面などこれまでは使えなかった場所での使用が可能になるし、なにより軽量なので、これまでのシリコン型パネルの重量に耐えれなかった屋根などにも設置が可能な電池になる。

また、材料はヨウ素であり、ヨウ素はチリが世界シェアの65％、我が国はそれに次ぐ25％程度のシェアを有していて、サプライチェーン上の優位性がある、シリコンは9割以上が中国のシェアになる材料で、それがシリコン太陽電池パネルでの中国の覇権の礎になった。そう考えれば、この優位性は可能性を感じさせる。

そしてこのフィルム型ペロブスカイト太陽電池については、事実上、その技術を持つ積水化学工業が民のほぼ単独の担い手として認識されている（ガラス型のパナソニック、タンデム型のカネカ、ほかに東芝も名前があがるが、事実上、積水化学工業がその重責を担う）。

そして積水化学工業は国の後押しも受けながら動き始めている。2024年12月26日、彼らは先行して報道されていたようにシャープの堺工場を取得し、900億円を投資し、まずは100MWの生産ラインの構築を開始した。2025年1月7日に行われた積水化学工業の「ペブロスカイト太陽電池事業説明会」資料、またその説明会の質疑応答資料によれば、100MWの第2生産ラインに430億円を投資し2026年度中に建設に入り、また第1生産ラインの実績などを判断しながら第3生産ラインを1,800億円をかけて構築、2030年までに政府計画に沿った1GWの生産が可能な体制を構築する、とされている。

もちろん、国のGXサプライチェーン構築支援事業の採択を受けているので、総額3,145億円に対し半額の1,572億5000万円は補助を受けられるが、1,570億円という巨額の投資を2025年3月期で売上高1兆2,977億円、経常利益1,109億円という、確かに大企業ではあるが巨大企業とは言えない「規模」の彼らが、行うことになる。

順調に進めば3兆円超の市場が生まれるが…

この投資について、目先の収益について2025年3月期は10数億の赤字、また2028年に100MWの工場が立ち上がってその生産ラインがフル稼働になって初めて黒字化がなされる、との見通しが説明会の質疑応答のなかで語られている。また、2030年、1GWになって量産効果、コストダウンが加味されてやっとその利益率は10％程度になる、とも語られている。2030年に想定される売上高の予想は1,500億円から2,000億円なので、利益貢献は150億円から200億円となる。

ただ、それは全てがうまく運んで、の話になるし、そこまでに投資された金額の回収は更に先になる。また、政府計画に積水化学工業が1社でその計画を担うとすれば、20GWまでに求められる更なる設備投資総額は、かなりのものになる筈だ。

もちろん、政府が（ここがポイントになるが）継続的・持続的に支援を続け、まずは公共セクター、例えば体育館の屋根などから始まる国内市場開拓が進み、かつ自由主義陣営各国の政治的な意味での連帯（脱中国）なども効いて海外販路開拓が順調に進んでいくのであれば、そこには膨大な市場が約束されることになる。彼ら自身がその市場予測を出しているが、それは2040年度、20GWの想定で3兆6,000億円の市場になる。

この果実を全て享受できるならば、積水化学工業は単独の事業で、セキスイハイムで有名な「住宅事業」、高性能ポリエチレンの下水管などを供給する「環境・ライフライン事業」、自動車のフロントガラス中間膜や半導体材料を供給する「高機能プラスチック事業」、1985年、プラスチック真空採血管の販売から始められた育成事業である「メディカル」など、様々な事業、比喩的に言えば葡萄の粒が集まって織り成される房のようなイメージの事業群から生み出された売上の3倍近い売上の単独の事業を持つことになる。

確かに悪い話ではないようにも思える。しかし、もし仮に筆者が積水化学工業の経営者であるとしたら、それは光栄ではあっても一方で憂鬱をも抱える経営判断事項になるに違いない。それは、本当に国策が示すように物事が推移するのか、また、国の政策面も含めた支援が本当に持続するのか、の懐疑と、もう一つは単独で巨大な事業を持つ、というそのこと自体がこれまで培ってきた積水化学工業という会社の方向性や文化において、良いことなのかどうか、というジレンマから来るものだ。

「ペロブスカイト太陽電池」だけの会社ではない

先ほど、簡単に積水化学工業という外側から見ればコングロマリットでしかない企業を素描したが、現時点における彼らの事業は2025年3月期時点の数字で言えば、「住宅事業」が売上高5,240億円、営業利益314億円、「環境事業」が2,404億円、229億円、「高機能メディカル事業」が4,473億円、612億円、育成中の「メディカル」が991億円、127億円となっている。仮にペロブスカイト太陽電池が計画通りに進んだとしても2030年の段階では売上高は1,500億円、営業利益は150億円にある意味過ぎず、それは育成事業である「メディカル」の現時点の数字と同じようなものになる。

しかし、2024年9月にシャープ堺工場の取得意向が報道され、2024年11月に2040年で原発20基分、20GWという政府目標が発表されてからは、積水化学工業の株価はその材料で高騰し、国策であるペロブスカイト太陽電池の本命銘柄として常に注視されているのが現状だ。図2は積水化学工業の株主構成の推移を追ったグラフになるが、足元で目を惹くのは個人投資家の激増になる。

先ほど、外側から見ればコングロマリットにしか見えない、と書いたが、統合報告書などを確り読むと、それはあくまで外側からの観察の話であり、彼らは彼らの確固としたビジネスモデルを持つ考え抜かれた企業である（コングロマリットではあるけれどバラバラではない）ことが分かる。

図3はその肝となる彼らの技術プラットフォームになるが、彼らはこれまでの事業で培ってきた技術をコアにして、彼らの言葉で言えば社会課題やニーズを「先取り」し、自社の持つ技術というシーズを的確にマッチングさせ「加工」し、「変革」に誘っていくことで事業を成長させてきた企業なのだ。最後の見え方についてはコングロマリットではあっても、そこを貫くものは明確に存在している。

さて、たまたま国策に叶い、巨大な事業に成長する可能性を持った事業ではあるが、ペロブスカイト太陽電池事業もまた、フィルム成形や塗工また封止技術などでこのサイクルから導かれた幾つかの事業の芽に過ぎない。実際、彼らは同様に注力すべき事業として、例えば微生物触媒を利用し可燃ゴミからエタノールを抽出するバイオファイナリーなどにも力を注いでいる。

当たり前の話にはなるが、もし筆者が経営者であるなら、投資家にはそうした全体像や文化、ビジネスモデル自体を総合的に語り、評価してもらいたい、と思うだろう。

それはもしかしたら成長性を重んじ、リスクを取ってもその成長を果敢に取りに行くタイプの投資家（グロース投資家）より、バランスを重んじ幾つかの事業が織り成す成長と衰退をも呑み込んで、しかし、その企業の文化や姿勢、また技術を評価し、長い目での安定的な成長やその間の配当を重視する投資家（バリュー投資家やGARP投資家）により訴求するものだろう。

そのジレンマは、憂鬱は、十分に理解できるものだ。

シリコン太陽電池と同じ轍を踏まないために

問題は、二人三脚で官民連携を謳う官の側に、そうした理解があるのかどうか、だ。最近で言えば先端半導体ファウンドリーの育成にかかるラピダスにはそうした悩みはない。これは単独の事業で、仮に公開すれば明らかにグロース銘柄として理解されるだろう。しかし、積水化学工業は既に大企業で、自分のカタチを持った企業になる。こうした企業に大胆なその事業に限定した膨大な投資を担わせることの是非、それは考えるべき課題だろう。

そしてまたこの課題は、これまでの「失われた30年」の何が問題だったのか、にも通ずるものだ。この間、日本の研究者が生み出した技術の多くが、「規模」と「スピード」の問題で、多くは彼の国にある意味奪われていった。それは、結局、そうした技術を育んだ母胎が、コングロマリットであった、という点にある。

大胆な投資のためには、そのリスクに賭けられる投資家や事業家が求められる。残念ながら既存大企業の文化はそうしたリスクを許容するような文化にはならない。すると、過去の反省に立って物事を進めるには、いかにその事業をその母胎から切り離すのか、という視点が求められる筈だ。今回、積水化学工業は子会社を立ち上げ、この事業を進めつつある。2030年を終え、1GWを10年で20GWへと拡大させていく、その段階で、どんなカタチでこの事業を切り離すのか、或いは切り離さないとしてもリスクを許容できる投資家を呼び込めるのか、協業者を探し出せるのか、そこが大きな課題になる。

冒頭で「規模」と「スピード」で負けた反省、ここが重要、と書いたが、率直に言えば2040年で20GWという「規模」はともかく、2030年までの「スピード」は、本当にそれで勝てるのか、また同じ轍を踏まないか、というものになる。もちろん、リスクを考えて、そこまでに見極めるという話しではあると思うが、もし、目論見通りの進捗が見込めるのであれば、そこからの10年は加速度をつけた飛躍が求められる。

問題提起したいのは、その際、それを担う器、そこにも工夫や知恵がいる、という点だ。そこは民に任せる、というのではなく、官サイドでも考えるべき課題がそこにはある。奉加帳方式のファイナンスや、誰が本当の意味で決定権を持つのか、組織論のない組織・それぞれの会社の同じ事業部門が寄せ集まっただけの組織、その限界もまた我々は学んできたのではないか。

ただ、現段階で感じる新しい芽も存在する。それは予感でしかないが、2024年以降激増した個人投資家、その多くは投機的な個人ではあるだろうが、そこに新NISAを利用した若年層の投資家がいるのではないか、という予感だ。その予感が現実であれば、彼らは2040年と言わず2050年までを視野にペロブスカイト太陽電池が日本を支える事業となり、サステナブルな未来のエネルギーになることを応援できる投資家になりうる。

積水化学工業が訴求し、確保すべき投資家は、まずはこうした個人投資家なのかもしれない。また、本当に訴えるべき政治のメッセージは「国も本気です。ただ、新NISAを活用し、国が支援する事業に、あなたも投資してください、一緒に日本を再生しましょう」ではないか、と思う。消費税減税以上に。

