【ばけばけ】日本人の「死者との距離感」に震えた…小泉八雲が日本の「盆踊り」に驚愕したワケ

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。

ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書き下ろした“小泉八雲入門の決定版”『小泉八雲 「見えない日本」を見た人』（光文社新書）より、一部を公開する。

死者との交流としての盆踊り

小泉八雲は、日本人の資質として、あるいはふだんの生活においても、死者との距離の近さに強い関心を抱いた。それはさまざまな信仰の現場、とくに盆行事で目のあたりにし、認識していったことである。

「盆踊り」（『知られぬ日本の面影』所収）は、小泉八雲が最初に松江に赴任したおかげでもたらされた、貴重な日本文化論である。つまり盆踊りを経験したことが、八雲の日本観を決定づけたといってもいいほどだ。

上市（現・鳥取県西伯郡大山町）という村の踊りの行列は、若い女性か娘ばかりで、選りぬきの着物に身を包んでいた。いちばん背の高いものが先頭に立ち、背丈の順に並んで、列の最後にしたがうのは11、12歳の小さな女の子たちだった。

その鳥のような軽やかな身のこなしは、ある古代の壺（つぼ）に描かれた夢のような人々の姿を、どこか思い出させるものであった。膝（ひざ）のまわりにぴったりとまとわりついた、すばらしい日本の着物は、妙に垂れ下がっている大きな袖や、着物をきゅっと縛（しば）っている幅の広い帯がなかったら、おそらくギリシャかエトルリアの絵でも模倣したのではないか、と思えてくるほどである。 （「盆踊り」『新編 日本の面影』池田雅之訳、角川ソフィア文庫、2000年）

また太鼓が鳴ると、いよいよ踊りが始まる。「それは、筆舌に尽くしがたい、想像を絶した、何か夢幻の世界にいるような踊りであった――まさに、驚嘆の舞といってよかった」。いっせいに右足を一歩前へ踏み出すのだが、足の動きは滑るようで、地面から草履が離れることがない。そして白い手が絶えず揺れうごく。

ふと私は、何か太古のもの、この東洋の歴史が記録に残される以前からのもの、もしかしたら、薄明の神代（かみよ）の時代から存在したものを目にしているのではないだろうか――そんな思いが、頭をよぎった。この盆踊りは、数えきれない長い歳月の間に、その意味が忘れ去られてしまった動きを、象徴しているのではないだろうか。しかし、目の前の光景は、さらに現実離れしたものに見えてくる。 （「同前」）

太古の時代から変わらぬ喜びや悲しみに共振する歌声

いつしか八雲は、「もしここで、そっとささやき声でも発したら、すべてが永遠に消えてしまうのではないだろうか」と思いはじめていた。そしてここには、灰色の寂（さび）れゆく境内と荒れはてた寺、踊り子たちと同じような神秘めいた笑みを絶やさない、欠けた地蔵の像だけが残されるのではないだろうか。

「野でも 山でも 子は生み置けよ 千両蔵より 子が宝」。亡くなった子どもの霊を慈しむ地蔵が、その歌を耳にして微笑んでいる。そして今度は女たちの声が、男たちの歌に応えて歌いだす。「思う男に 添わさぬ親は 親でござらぬ 子のかたき」。歌に歌が続き、踊りの輪がだんだんに大きくなった。

そもそも、人間の感情とはいったい何であろうか。それは私にもわからないが、それが、私の人生よりもずっと古い何かであることは感じる。感情とは、どこかの場所や時を特定するものではなく、この宇宙の太陽の下で、生きとし生けるものの万物の喜びや哀しみに共振するものではないだろうか。それにしても、あの歌は、誰に教わるでもなく、自然界のもっとも古い歌と無理なく調和している。あの歌は、寂しい野辺の歌や、あの「大地の美しい叫び」を生み出す夏虫の合唱と、知らず知らずのうちに血が通いあっているのである。そこに、あの歌の秘密があるのではないだろうか。私はそんな風に思っている。 （同前）

「盆踊り」の注記によると、八雲はこの文章を書いてから、日本各地で数多くの盆踊りを見て、洞察を深めていったことがわかる。出雲、隠岐、鳥取、伯奢、備後などの地域での経験から、盆踊りにはひとつとしてまったく同じ踊りはなく、ふたつ以上の地域で同じように踊られることはない。踊りの動きやしぐさが千差万別なだけでなく、歌の歌詞が同じでも歌の調子は違っている。しかしどの場所の盆踊りでも、その動きとメロディはおもしろくて楽しく、何時間見ていても見あきることがない――。

仏教は盆踊りを利用し、また影響を与えてきた。しかし盆踊りが、仏教より比較にならないほど古い歴史を持つことも、疑いようのない事実だと八雲は考えたのである。

禁止された盆踊り

盆踊りは、日本が近世から近代に移る際、決して平穏無事だったわけではない。神仏の分離が強制されたのと同じように、盆踊りもまた旧弊として排除されようとした時期があった。

伊東佳那子・來田享子「盆踊りの禁止と復興に関する歴史的研究――岐阜県郡上おどりを事例に」は、禁止令の記載内容から、盆踊りの何が禁止の対象となったのか、明治政府が盆踊りを禁止することで何を得ようとしたのかについて分析し、考察している。

それによると1873年（明治6年）ころから、盆踊りにたいする禁令が各地で発布されるようになる。73年には岐阜県と奈良県で禁止の布達、76年には愛媛県で盆踊りの自粛が勧告され、翌年には禁止が布達された。

一連の布達や勧告は、近代化のさまたげになるという風紀上の理由にもとづき、徹夜踊りが減らされ、卑猥卑俗とみなされた歌詞が、現代的な内容に改められた。

盆踊りを特徴づける4つの要素、1カ所に男女（または多人数）が集まる、裸体・奇妙な格好、楽器等を打ちならす、町中を踊りあるく（または踊りさわぐ）が禁止の理由となった。男女、または多人数が集まることが禁止されたのは、盆踊りが男女の出会いの場だったからである。

八雲が体験したのは、こうした弾圧や規制の嵐がおさまったあとの盆踊りだったものの、そのしぐさ、そこに込められた情緒について、八雲は深く理解しようとしたのである。

