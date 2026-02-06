高市自民党「圧勝」で食料品の消費税ゼロが恒久化？財務省幹部が警戒する高市首相の「国の品格」発言

財務省には悪夢

与野党の主要政党が消費税減税を公約に総選挙を戦う。「行き過ぎた緊縮財政を終わらせる」と公言する高市早苗首相の衆議院「奇襲」解散で、財務省にとって悪夢のような光景が現出した。

これまでの国政選挙では、野党が人気取り政策で消費税減税を訴える一方、政権政党としての責任を意識する自民党は「社会保障の貴重な税源に穴を空けるわけにはいかない」などと一線を画してきた。

石破茂前政権下で行われた昨年の参院選でも自民党内で一時、食料品を非課税とする消費税減税論が盛り上がったが、当時の森山裕幹事長が「政治生命をかけて消費税を守り抜く」との覚悟を示し、公約にさせなかった。

背後には消費税減税だけは絶対に阻止したい財務省の政界工作もあった。立憲民主党や国民民主党など、野党各党が消費税減税をこぞって参院選公約に掲げた中、主計局や主税局の主要幹部は森山氏ら自民党の財政規律派と連携して「消費税減税の論点」と題したペーパーを与党内にばらまいた。「国債暴落の引き金となりかねません」などとする半ば脅し文句も使って主力議員をオルグ行脚した。

首相や自民党重鎮に対しては、物価高対策の現金給付など財政の大盤振る舞いというニンジンを鼻先にぶら下げる一方、歳入の最大の柱である消費税には絶対に手を付けさせないよう懐柔してきた。

「私自身の悲願」

食料品にかかる消費税の軽減税率8％をゼロにすると、地方分も合わせて年間５兆円もの税収欠陥が生じる。財政に与える負のインパクトは、一過性の給付金などとは比べ物にならないからだ。

ところが「積極財政」を掲げる高市氏が昨秋首相に就くと、そんな「必勝パターン」も通じなくなった。日本維新の会との連立合意を巡っては、自民党総裁の高市氏が、物価高対策として食料品を2年間、消費税の対象外とすることを求めた維新の主張を丸呑みした。

ただ、この際も、財務省は高市氏の最側近で官房長官に内定していた木原稔氏や、維新との連立実現のキーマンである遠藤敬国対委員長らに働きかけ、合意文書の文言を「飲食料品については、2年間に限り消費税の対象としないことも視野に、法制化につき検討を行う」とのあいまいな表現にとどめた。消費税減税の既成事実化を巧妙に回避し、事実上、先送りさせることにまんまと成功した形だ。

だが、高い内閣支持率を追い風に１月通常国会冒頭での衆院解散を決断した高市首相は19日の「解散予告」会見で、食料品の消費税を２年間ゼロにすることを自民党の選挙公約にすると明言。「私自身の悲願だった」とまでアピールした。

全く聞く耳なし？

財務省は今回も宇波弘貴主計局長（1989年旧大蔵省）を筆頭に、いずれも財務相経験者である自民党の麻生太郎副総裁、鈴木俊一幹事長らを通じて高市氏周辺に思いとどまるよう説得を試みた。

新川浩嗣次官（87年同）は、安倍晋三内閣の首席首相秘書官で高市首相の電撃解散を指南した今井尚哉内閣官房参与（82年旧通商産業省）に直々に自重を求めて働きかけたという。しかし、当の高市氏は全く聞く耳を持たなかったようだ。

第２次安倍政権並みの長期政権化に野心を燃やす首相は、総選挙での自民党の単独過半数獲得になりふり構わぬ姿勢だ。

野党の立憲民主党と公明党による政界再編で誕生した「中道改革連合」が食料品にかかる消費税の恒久的な廃止を打ち出す中、高市氏は自民党公約で消費税減税を掲げて選挙を戦うことを選択した。

与党筋は「選挙で勝つための争点潰しが狙いだ。実際にやろうとすれば、財源の手当てが難しい。財政悪化への懸念から長期金利が急騰したり、円安が進行したりするリスクもある。高市氏本人も分かっているはずだ」と解説する。

だが、財務省の見立ては異なる。主税局幹部は、高市氏がかつて「生きていく上で食料品は必要。国の品格として消費税率を0％にすべき」と唱えたことなどを挙げて、首相は消費税減税をタブーと考えていないと見ている。

省内では「選挙で大勝すれば、実現に本気で動いてくる」との緊張感が高まっており、新川次官ら中枢幹部は「2年間の限定措置というが、国民の反発を考えれば、一度ゼロにした税率を再び8％に引き上げるのは容易ではない」として、事実上の恒久減税となることに警戒感を募らせている。

後編記事『「サナエ・ショックでも起きないか」…「消費税減税」を主張する高市首相への不満が募り始めた財務官僚の「危険な願望」』では、高市首相の「積極財政」に不埒な願望さえ語る財務官僚の本音に迫る。

【つづきを読む】「サナエ・ショックでも起きないか」…「消費税減税」を主張する高市首相への不満が募り始めた財務官僚の「危険な願望」