「サナエ・ショックでも起きないか」…「消費税減税」を主張する高市首相への不満が募り始めた財務官僚の「危険な願望」

前編記事『高市自民党「圧勝」で食料品の消費税ゼロが恒久化？財務省幹部が芸界する高市首相の「国の品格」発言』では、高市早苗首相がかねて「国の品格として食料品の消費税率を０％にすべき」と主張してきたことを紹介した。財務官僚たちはこれにどう立ち向かうのか。

「年収の壁」対応でも駆使

一計を案じた財務省は次善の策を探った。高市首相が導入に意欲を示す所得税の税額控除と給付を組み合わせた「給付付き税額控除」と連動させる奇策だ。

食料品の消費税率がゼロに引き下げられた場合でも公約通り２年で終わらせ、その後は「給付付き税額控除」に移行して減税の恩恵を受ける対象を中低所得者に絞り込む仕掛けだ。２年で食料品にかかる税率を元の８％に戻せれば、財政的ダメージは消費税減税を恒久化されるよりもはるかに軽く済む。

実は財務省がこの奇策を繰り出したのは今回が初めてではない。昨年末の26年度の税制改正で最大の焦点だった所得税の課税最低ラインである「年収の壁」の引き上げを巡る防戦で編み出された戦術だ。

首相は当時、国民民主党を自維連立政権に取り込み、参院での少数与党状況も一気に解消することを目論んでいた。このため国民民主の玉木雄一郎代表との会談で、年収の壁を26年度に現行の160万円から国民民主が主張する178万円に引き上げることを独断した。

国民民主の言い値通りなら、国と地方合わせて年７兆−８兆円規模の税収減が見込まれていた。そこで、主税局は自民党税制調査会と連携し、所得税の基礎控除を最大限受けられる所得層を年収665万円以下（現行は200万円以下）に限定。住民税を除外した上で、「給付付き税額控除」の導入を前提に２年間の時限措置とする制度設計にすることで、税収減を２兆円以下に抑える次善の策を講じた。

自民党税調の最高幹部であるインナーが西村康稔元経産相ら高市カラーの積極財政派に挿げ替えられた中、主税局は小野寺五典税調会長を篭絡し、何とか最悪の事態を回避した形だ。

衆院選の自民党公約を巡っても、財務省はこの前例に倣い、給付付き税額控除を絡めることで、消費税減税が強行された場合でも税収減を抑える「二匹目のどじょう」を狙った。

食料品の消費税率を２年間ゼロにする措置について、代替財源も含め社会保障改革に関する政府・与野党の「国民会議」で議論し、結論を得られれば消費税減税を盛り込んだ税制改正案を国会に提出する段取りで、首相と一旦、折り合った。

だが、選挙公約の文言を巡っては、ひと悶着あった。

コバタカの深謀遠慮

最終的に「飲食料品は２年間に限り消費税の対象としないことについて『国民会議』において財源やスケジュールのあり方など実現に向けた検討を加速する」とし、維新の会との連立合意から一歩進めた表現で決着したが、首相は当初、消費税減税をもっとはっきり打ち出すように求めていた。

頼りにならない麻生太郎、鈴木俊一の両財務相経験者に代わり、首相の歯止め役になってくれたのは財務省ＯＢの小林鷹之自民党政調会長（99年旧大蔵省）だった。

小林氏は党内にくすぶる財政規律喪失への根強い懸念を理由に「そこまでは書けない」と反論。「検討を加速する」との穏当な表現で押し切った。

自民党内では「ポスト高市」を巡る次期総裁レースへの思惑が早くも蠢いている。

関係筋によると、同世代のライバルである小泉進次郎防衛相が先の総裁選で高市氏に大敗し、政策能力の高さから「政界の119番」と呼ばれ、首相の代わりをいつでも務められるとされてきた林芳正総務相も自らの政治資金問題でミソを付けた中、小林氏は財政規律派を中心に高まる高市首相の独断ぶりへの不満の受け皿となり、党内での影響力を高める深謀遠慮もあって、古巣の財務省に与することにしたという。

かくして財務省は政権与党が消費税減税を唱えるという異常事態にギリギリの防衛線を張り直した格好だが、当の高市氏はそんなことを歯牙にもかけていないようだ。

２年後には参院選がある

衆院選公示前日１月26日の党首討論では、消費税減税について「（26）年度内を目指したい」と公約を踏み越えていきり立った。その後は、長期金利が上昇し、円安も進んだため、官邸内で「踏み込んだ発言は控えた方がいい」との意見が強まり、首相自身も言動を自粛しているようだが、消費税減税に前のめりなのは明らかだ。

市場では「選挙に大勝し衆院単独過半数を回復すれば、首相も消費税減税にそれほどこだわらなくなるのではないか」（大手銀行債券ディーラー）との観測も流れている。だが、高市氏周辺筋は「消費減税を見送れば、『公約違反』とネット世論から袋叩きにされ、内閣支持率が急落する」と恐れており、食料品の税率ゼロに向けて歩を進める構えだ。

「選挙に勝っても党内基盤が弱い首相は結局、世論の支持率頼みから脱却できない」

そう見切っている財務省は、最低でも２年間の時限措置にとどめる新たな防衛ラインを死守しようと必死の形相だ。

ただ、首相の「自己チュー解散」に反発する野党が「国民会議」に参加する保証はなく、財務省の戦術の中核である給付付き税額控除の導入は宙に浮いてしまう恐れがある。そうなれば、業を煮やした高市氏が消費税減税を先行させるべく暴走する可能性が大きい。

奇しくも２年後の28年７月には任期満了に伴う参院選が予定され、片山さつき財務相も改選期に当たる。食料品の消費税率が一旦ゼロにされ、給付付き税額控除という着地点もなければ、財務省の思惑は雲散霧消する。片山氏も含めて税率を８％に戻す「大増税」の片棒を担ぐような奇特な議員は皆無だからだ。

「サナエ・ショックでも起きないか」

「ホクホク」発言の余波

高市首相の暴走に懸念を募らせる財務省内では、こんな危険な願望さえ芽生え始めている。

22年9月、英国で当時のトラス首相が財源の裏打ちがないまま大型減税策を打ち出した途端、投資家が反乱し、株・通貨ポンド・債券の急激なトリプル安に見舞われた「トラス・ショック」になぞらえたものだ。市場の大混乱を受けて減税策は撤回され、トラス首相は退陣に追い込まれた。

高市政権が選挙公約で消費税減税に踏み込んだことを受け、市場では一時、長期金利が約27年ぶりの高水準を付け、円相場も１ドル＝160円台寸前まで急落した。

日米当局が連携して急激な円安ドル高をけん制したことで、一旦、円売りは収まったものの、高市氏が「輸出企業に大チャンス」「（ドル資産を持つ）外国為替特別会計の運用はホクホク状態」などと円安を容認するかのような不用意な発言をしたことで、円安が再び進行している。

市場の警告は首相にどこまで響いているのか。主税局幹部は「まだまだインパクトが足りない」と指摘。「長期金利が急騰し、円相場がつるべ落としになるくらいでなければ、首相にブレーキはかけられない。市場がもっと荒れてほしい」と言い放つ。

財政当局として自暴自棄とさえ思えるような声が漏れるほど、追い詰められているということなのだろう。

