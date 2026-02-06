【独占取材】「『推し』の株主になる仕組みを作りたい」…SBIとタッグを組んだ「TWIN PLANET」代表が語る「究極のファンダム」とは

「たべっ子どうぶつ」を多角的にプロデュース

タレント個人の影響力が増す時代、芸能事務所はどうあるべきか。

「人間IPとしてのタレントの魅力をいかに最大化するかが今後のカギです」

そう語るのは、芸能プロダクション「TWIN PLANET（ツインプラネット）」代表取締役の矢嶋健二氏だ。

創業は2006年、矢嶋氏が26歳のときだった。当初、同社はマーケティング会社として産声を上げた。創業期にはギャルマーケットを開拓し「つけまつげ」や「カラコン」などのヒット商品を生み出した。

その後、ツインプラネットは芸能事業にも参入する。

同社には鈴木奈々や村重杏奈、杉浦太陽といったテレビを中心に活躍するタレントだけでなく、新しい学校のリーダーズ（共同マネジメント）などのアーティスト、YouTube登録者数90万人超の「ぺえ」をはじめとするクリエイターも多数所属している。

そのほかにも、人気ドーナッツ店「I’m donut?」の海外１号店をニューヨーク、タイムズスクエアに出店。累計来場者数32万人を突破したお菓子メーカー・ギンビスのロングセラー、たべっ子どうぶつのイベント「たべっ子どうぶつLAND」を手がけるなど、ツインプラネットは既存の芸能ビジネスの枠を超えた事業展開を行う異色のプロダクションとしても知られている。

今後の芸能事務所、ひいては芸能界の行く末をどう見るのか、矢嶋代表に話を聞いた。

他分野から芸能ビジネスに参入した矢嶋代表が感じていたのが、「芸能界」の特殊性である。

「かつての芸能界は、マスメディアが大きな影響力を持ち、『枠』を前提とした構造のもとに成立していました。人脈や取引関係、影響力のネットワークは他のビジネスにも存在しますが、芸能界においては、個人と個人の関係性が組織の枠を超えて重要な意味を持つ側面があったと感じています。タレントのキャリアは、組織的な判断だけでなく、個人的な信頼関係や評価によって大きく左右される場面が少なからず存在していました」

「テレビ一強の時代ではなくなった」

背景にはテレビと事務所が蜜月関係と言っても良いほど近しい間柄にあった旧来の業界構造がある。

「メディアと言えばテレビ。そんな時代がありました。タレントも事務所もテレビが全てだったのです。我々も含め、業界全体がテレビというプラットフォームから多くを学び、成長させていただきました。そのテレビ全盛の時代において、タレントや俳優、アーティストと真剣に向き合い、時間をかけて育ててこられた方々の積み重ねが、芸能を単なるビジネスの一種ではなく、時代を彩る文化として成熟させていったのだと感じています。しかし、SNSの登場で収益構造が変わり、タレントや事務所にとってテレビ一強の時代ではなくなりました」

その構造は劇的に変わってきている。矢嶋代表が続ける。

「従来型の芸能ビジネスは、タレントをテレビや雑誌等マスメディアに出演させて認知度を高めて広告契約を取るという直線的なモデルの上で成り立っていました。

つまり認知度をメディアに委ねていたため、ビジネスの主導権は完全にメディア側にありました。しかし、SNSの台頭により、タレント個人が影響力を持てるようになり、その構造は変わってきています」

背景にはテクノロジーの進化があるという。

いまはSNSを使い、タレントが独力で情報発信を行えるようになった。YouTubeやTikTok、Instagram、各プラットフォームを見れば、数万、ときに数百万というフォロワーに囲まれたインフルエンサーを見ることも珍しくない。

結果、広告収益やメディア出演料に依拠していた芸能のビジネスも変化を余儀なくされている。

「当社の収益構造で言うと、タレントが手掛ける商品のプロデュースなど事業化の支援も重要な収益源になっています。

もちろん、当社にはテレビで活躍しているタレントも所属しています。出演料などが大事な収益源であることには変わりありません。ただ、商品プロデュース等の売り上げが割合を多く占めるようになりました」

出汁を大ヒットさせた「舞台裏」

ツインプラネットは変化の波に果敢に挑んでいる。商品プロデュースにおいては、同社発の大ヒットも生まれた。

出汁である。

「加藤茶さんの妻である加藤綾菜が手がけたものです。もともと彼女は、国立循環器病研究センター監修のもと、旦那さんの健康を思って作った減塩レシピの数々をまとめた書籍『加藤家の食卓』を上梓していました。本の重版を受け、そのレシピの核であった出汁を商品化した形です」

この『綾菜式 万能だし粉』は、常時3億点強が出品されると言われる楽天市場で総合1位を記録した。ツインプラネットの築きあげてきた独自の販路と「加藤綾菜」というタレント個人が持っていた物語の融合が実を結んだ。

「もともと我々は、タマチャンショップという楽天市場に出店しているショップと協業をしていました。タマチャンショップは楽天市場に出店している5万以上のショップのなかから、年間売り上げ、注文件数などを基準に選ばれる『ショップ・オブ・ザ・イヤー』に幾度となく選ばれた人気ショップの一つです。

タマチャンショップの販路だけではありません。『国民的スター・加藤茶さんの健康を思い、手作りの料理で支えている妻・加藤綾菜』という物語が合わさった。このことで本人が持っている影響力を超え、健康を気にしている主婦層など幅広い方に届く商品になったと感じています」

ツインプラネットはほかにも、さまざまな商品を手掛けている。主力の一つが「カラコン」だ。製造を担う関連会社を立ち上げ、タレントによる商品プロデュースから製造、販売までを一気通貫に行える体制を作り上げた。約6000店舗にのぼる販売網も有しており、タレントからの信頼は厚い。

「当社のタレントだけではありません。指原莉乃さんや渡辺直美さん、宮脇咲良さん、安達祐実さんといった、他事務所に所属している方がプロデュースしたカラコンやコスメもお任せいただいています」

プロデューサーとしての「役割」

果敢に多角化を続ける背景には、タレント人気に依存しがちになってしまうビジネスモデルに対する危機意識があった。

「ひとつの言動が世間を騒がせる問題に発展してしまったり、健康上の理由で活動が難しくなることも少なくありません。タレントの人気だけで勝負をすると、常にこうしたリスクと向き合い続けざるをえません。それはタレントにとっても良くないと思ったのです」

だからこそツインプラネットでは、テクノロジーを活用し、タレントをいかに活かすかを軸にビジネスを展開している。

「当社はタレントを単なる演者ではなく、『人間IP』であるととらえてプロデュースしています。そうすることで彼らの個性や影響力、そして信頼がビジネスの源泉になる。こうした言語化しづらいタレント個人が有する魅力を当社は、たとえばSNSのデータ分析、YouTubeやTikTokの再生数とコメントの分析、話題性との相関を可視化し、これまで芸能業界に携わっていたからこそ得られた当社の知見と合わせてビジネスにつなげています。私たちは、経験とデータの両輪であることが一番大事だと考えているのです」

業界構造が変化を余儀なくされるなかで、当然、タレントと事務所の関わり方も変わらざるを得なくなっている。個人の発信が力を持つ時代において、旧来的ないわゆる「従属的契約」は成り立たなくなった。

「いまほど芸能事務所の存在が問われている時代はないでしょう。テレビが主流だった時代は、事務所を通さなければ、出演すら叶わなかった。一方の現在は、情報発信、仕事の確保、事業の拡大、タレントが個人でビジネスの全てができるようになりました。

いま芸能事務所が果たすべきは、旧来的なタレントの管理者ではなく伴走者、ビジネスプロデューサーとしての役割でしょう。そして上下関係なく、一つの才能に向き合うことが求められるはずです。逆に言えば、事務所に所属する価値を芸能事務所側が提示できなければ、タレントに選んでもらえる事務所にはなれない時代になりました」

コンテンツの「デジタル証券化」が課題

だからこそツインプラネットでは、単にビジネス展開を支えるだけではなく、「現代だからこそタレントが抱えてしまう問題」のケアにも余念がない。

「これまでの時代では、世の中の声をタレント本人が聞く手段は限られていました。しかし現在は、SNSを通してタレントは直接届いたコメントを見ます。応援につながるものもあれば、もちろん批判もある。そうなると、メンタルヘルスケアも我々にとっては業務の重要な要素の一つになってきます。

なので、AIを用いてタレントの元に届いたコメントを分析しています。そうして誹謗中傷への対応はもちろんのこと、タレント本人が心をさいなむようなコメントは、直接内容を読まなくても良いようにするなど、対応できる体制を構築しました」

矢嶋代表の胸の内にはテクノロジーとエンタメ、金融を組み合わせた、さらなる野心的な構想もある。それはタレントや付帯するコンテンツをセキュリティトークン（ST）化することだ。

STとは平たく言えば、株式や社債、ファンド持分などの権利をデジタル化し、トークンとして扱えるようにしたものを指す。実現によっていかなる未来が待っているのか。

「海外で進むコンテンツファンドの考えから着想を得たものです。具体的には推しを応援する体験に、作品や企画の収益参加（投資）を組み合わせられる可能性がある。そんな構想を描いています。

たとえば、『このアイドルは売れる』と思えば、応援の意思として投資する。人気や活動の幅が広がれば保有するデジタル証券の価値は何倍、何十倍にも高まっていく。実現すれば、ファンが応援の形を多様化できる仕組みになり得るはずです。また、エンタメビジネスを資する仕組みにもなるでしょう」

かみ砕いて説明してみよう。たとえばアニメは多くの場合、制作委員会方式で作られている。具体的には配給を担う東宝や東映といった企業、原作がある場合は刊行している出版社、グッズ制作会社、放送枠やスポンサー確保のため動く広告代理店、テレビ放送を担う各テレビ局、といった関係企業がおカネを出し合いチームを作り制作を担う。著作権は委員会が持ち、利益は出資した割合に応じて各社に分配される。そのような仕組みだ。

そのため、メンバー外の一般のファンや投資をしたい企業が参入できる余地は少ない。

SBIホールディングスと資本業務提携

「一方で、昨今のコンテンツ市場の動静を考えれば、出資したい人や企業は多いはず。作品の一部をデジタル証券化できれば、投資チャンスが生まれます。

作品が生む利益を増やすことができますし制作現場に回るおカネが増えれば、クオリティも上がるかもしれない」

さらにグローバル市場での人気獲得にも資するというのが、矢嶋代表の見立てだ。

「ST化の基盤となるのは暗号資産で使われているブロックチェーン技術です。暗号資産市場で日本が占めているのは世界シェアの1割未満にすぎません。残りの9割は海外です。ST化が実現し、コンテンツを魅力的な投資商品として打ち出すことができれば、投資を入り口にして海外からのファンを増やすこともできるかもしれない」

とはいえ、日本ではまだ乗り越えなければならないハードルが多数ある。実現に向けて矢嶋代表の構想と軌を一にしたのは、次世代金融のトップランナーであり、既にエンターテインメント領域への参入を掲げていたSBIだった。2025年7月18日にツインプラネットはSBIホールディングスと資本業務提携を結んだ。

「エンタメとITと金融を融合させていく構想については、北尾（吉孝）代表とも意見交換を重ねています。テクノロジーで金融とエンターテインメントを融合させれば、新たな価値創造が可能になると考えています。2026年には関連法制の整備も進む。実現に向けて積極的な姿勢で取り組んでいきたいですね。

そもそも、IT業界の隆盛しかり、世界レベルのムーブメントを起こすビジネスはすべて開放から生まれています。当社が成功の先例を作りエンタメIPを開放していきたい。それにより業界全体に新たな収益構造が生まれていければと、そう考えています」

ツインプラネットの挑戦が、業界にどのような変革をもたらすのか。今後も目が離せない。

【こちらも読む】「膳所はド田舎ではないけれど…」'90年代「ビーイングブーム」の仕掛け人が「垢抜けない音楽」を作り続けた理由

【こちらも読む】「膳所はド田舎ではないけれど…」'90年代「ビーイングブーム」の仕掛け人が「垢抜けない音楽」を作り続けた理由