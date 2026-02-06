脳損傷後のリハビリ方法「理解力と記憶力が乏しい状態」を補うためにできる工夫とは

もの覚えが悪い、怒りっぽい、集中しにくい……。脳梗塞や脳出血などの疾患や、大きな事故に遭ったことで生じた脳の損傷後などにみられる認知面での後遺症「高次脳機能障害」。生活のなかでできるリハビリ法を徹底解説した『高次脳機能障害のリハビリテーション 脳損傷後の後遺症に向き合う』より、一部を抜粋して紹介します。

理解力のリハビリ 本人に伝わりやすい手段を探していく

理解力が低下している場合、一度にたくさんの情報を伝えるとよけいわかりにくくなります。抑揚なくダラダラと話しかけたり、大勢であれこれ話しかけたりするのは避けましょう。

１対１を基本としながら、本人に伝わりやすい手段はなにか、まわりの人みんなで探り、活用していきましょう。

■現状 話が通じにくい

理解力にかかわる症状は、失語症以外にもさまざまなものがあります。いずれにせよ、リハビリをおこない、コミュニケーションのとり方を工夫すれば、意思疎通はできます。

〇できること

相手の言うことを理解しようとする意思は、はっきりとある。短い言葉やジェスチャー、表情なども活用すれば理解できる

✖困っていること

読む・書く・聞く・話すなどの機能が思うようにならず、周囲とのコミュニケーションがとりづらくなった

→言葉にこだわらないで

言葉がなかなか出ないとき、頭文字やヒントを言うなどして助け船を出すのはよいのですが、プレッシャーにならない程度に。言葉にこだわって無理に言わせようとするのはよくありません。表情や動作など、言葉以外の手段でもコミュニケーションは成立します。

■実践！ コミュニケーションのとり方を見直す

伝えたいことはゆっくりていねいに。また、言葉だけに頼らないことも大切です。

記憶力のリハビリ 簡潔な言葉がけ、道具と慣れで補完する

簡潔な言葉なら覚えやすいとはいえ、必死に覚えようとすると、そのストレスで記憶力は鈍ります。道具を使い、いつでも確認できるようにしておくと、「忘れてはダメ」という緊張が解けます。結果的に、覚えやすくなることもあります。

■現状 もの忘れが目立つ

暗記が苦手になるのはよくあること。しかし、新しいことがまったく覚えられないわけではありません。

〇できること

発症前に経験したことは覚えている。毎日していることは身につく。自分で話したり、書いたり、読んだりしたことなら比較的覚えやすい

✖困っていること

人との約束や、ものの置き場所を忘れる、言われたことを覚えようとしても覚えられない

→訓練ばかりするのはNG

トランプの神経衰弱など、「覚える」ことにかかわる訓練ばかりするのはさけましょう。難しい課題なので、自信を失わせる場合があります。覚えにくさをカバーする方法を身につけることが重要です。

■実践！ 覚えにくさをカバーする

記憶に障害がある人は、新しいことを覚えるのが苦手です。苦手なところをカバーする工夫がリハビリになります。

