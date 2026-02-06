過去の地球では「異常気象」こそが「通常」だった…福井県にある「奇跡的な湖」から「暴れる気候」の正体を探り、危機に備える「壮大な計画」

今日の異常気象は、近い将来の気候が暴れ出す予兆ではないか--

過去の膨大なデータや研究成果からそのような仮説を経て、大規模で広範な調査を始めた学者のグループがある。プロジェクトに集まった7名の研究リーダー各自の武器とターゲットに迫る。（文/緑慎也・写真/竹田武史・イラスト/ひだかひんでん・協力/福井県年縞博物館）

気候変動「三つのモード」

寒波、猛暑、干魃、豪雨……近年、異常気象による災害は確実に増えている。だが、私たちはまだ本来の地球を知らないのかもしれない。春は春らしく、夏は夏らしく……というリズムが崩れ、来年が今年の延長ではなくなる。そんな苛烈で容赦なく荒れ狂う姿こそが地球本来の素顔だったとしたら？

最新の科学は今、私たちが目の当たりにしているレベルをはるかにしのぐ、激しく、かつ頻発する異常気象こそが、過去の地球では「通常」だったことを明らかにしつつある（図1）。人類が文明を築き、繁栄を謳歌してきた期間の安定の方がむしろ例外だったかもしれないのだ。

一例を挙げよう。かつて人類が農耕を開始したのは寒冷だった気候が温暖化しはじめてから、というのが従来の説だ。しかし温暖か寒冷かによらず、農耕の開始にとって重要だったのは、気候の安定化だった可能性がある。気候が激しく変動するせいで来年が今年と同程度だと予測できなければ、種を蒔いても収穫の見込みは立たない。そんな状況では定住して土地を耕すより、移動しながらの狩猟採集生活の方が理にかなう。気候の安定は、定住、農耕、そして文明成立の前提なのだ。

気候変動には三つのモードがあると仮定しよう（図2）。一つめは変化の幅も、変化するスピードもゆっくり動くモード1。徐々に進行する温暖化のような気候変動がその代表例だ。二つめは集中豪雨のような極端気象がたまにしか起こらないモード2。そして三つめが激しい極端気象が頻発するモード3だ。

たとえば10年に一度しか起こらなかった豪雨や冷夏が2年に一度の割合で頻発するようになれば、モード2からモード3にスイッチしたと言える。モード3は、予測がしにくく、手も付けられない気候という意味では「暴れる気候」とも表現できよう。

地球の気候は、過去、何億年という長期にわたって大きく変動し続けてきた。近い将来、地球が本来の荒々しい姿を取り戻し、文明の土台を成してきた穏やかな気候が失われ、再び暴れる可能性はあるのだろうか。現在我々が目にしている幾多の異常気象は、はたして不気味なモードチェンジの兆候を示しているのか──。

水底から「世界標準のものさし」

「気候が暴れるとき人類はどう生きのびるのか？」。この問いに答えるには、過去の気候に学ばなければならない。しかも、数百年単位の粗いスケールでは見逃してしまう細かな変動を捉えるには、膨大かつ精密な過去の記録・データが必要になる。

そんな記録の一つが「年縞」だ。木の年輪のように、何万年もの長い期間にわたって、湖の底に1年ごとに粒子が降り積もってできる縞模様の地層である。その中身を調べることで、年縞が形成された期間に限れば、何年前に何が起こったのかがおおむね正確に分かる。

ただし、年縞はどこの湖にもあるわけではない。年縞が形成されるには極めて特殊な条件が必要だからだ。まず湖の水が静かでなければならない。風の勢いや河川からの流入が強ければ湖底はかき乱され、せっかく積もった層が崩れてしまう。また、湖底の水に酸素が多いと微生物や底生生物が活動して堆積物を攪拌してしまう。逆に、湖が深くて酸素が少なく、生き物がほとんど活動できない"静寂の底"こそが、1年ごとの繊細な層をずっと守ってくれる。

そんな奇跡的な条件を満たす湖が、福井県若狭町にある水月湖だ。過去4回にわたってこの湖の底から掘り出された年縞は、約7万年にもおよぶ連続した地層を持ち、高精度な「世界標準の物差し」として、そして過去の噴火や植生の歴史を物語る証拠として国際的にも注目を集めた。いわば、人間が文字を持たなかった時代の出来事をリアルに伝える記録である。

上の写真で示したのは水月湖で掘削された年縞の一部だ。矢印は、約7300（7253±23）年前に降り積もった鬼界カルデラの火山灰の痕跡を指し示している。鬼界カルデラは九州本土の南端から約40キロの沖合の海底にある火山だ。このときの噴火は過去1万年で世界最大級であり、その火砕流は（現在の）鹿児島の大隅半島、薩摩半島に到達し、樹木や草に壊滅的なダメージを与え、その後200年程度はその地域一帯で人が暮らすことはなかったと考えられている。遠く福井県まで到達した火山灰の痕跡は、自然が解き放つ巨大な力を、時を超えて伝える貴重な証拠である。

そしてこの成果が、人類の未来に必要な新たな研究への扉を開いた。

自走する研究者は過去と未来を繋げていく

2025年6月から8月、水月湖で5度目となる年縞の掘削調査が行われた。湖に浮かべた台船から直径10センチほどのステンレス製の筒を水深約30メートルの湖底へと突き刺し、引き上げる。掘削も、コア（円柱状のサンプル）の切り出しも、繊細さを要求される作業で熟練を要する。1990年代からこの難事業に携わり、水月湖の年縞を世界標準のものさしの地位に引き上げた最大の功労者の一人が、中川毅（立命館大学古気候学研究センター長）だ。

この世界的に著名な古気候学者は現場での作業に長けたモノづくり職人でもある。大阪の町工場と共同製作した特殊なコア抜き機の他、コアを分割するための自作の器具を駆使し、標本へと仕上げていく。採取されたコアはそのままではただの泥の塊に過ぎない。中川が整えることで「地球の歴史を語る試料」へ姿を変えていく。

中川の探究心は「世界標準のものさし」だけでは終わらなかった。その後も強い関心を寄せてきたのは年縞に眠る花粉だ。植物の花粉は化石として消失することなく残っている。ある年代の年縞から採取されたスギやヒノキの花粉が多ければその時代が湿潤で温暖な気候、ブナやミズナラなどの落葉広葉樹の花粉が多ければ冷涼な気候だったことが分かる。草本植物の花粉が増えていれば、森林が開けていた、あるいは人の手が入ったといった可能性が推測できる。

数千年前、数万年前の環境の証拠となるその小さなタイムカプセルを、独自に開発した装置で選り分け、顕微鏡で種類を確かめ、愚直に数を数える。これまで中川は忙しい日常の合間を縫い、膨大な量の花粉を観察する孤独な営みを、ほぼ毎日続けてきた。

花粉を観察するのは地味で、終わりの見えない作業にも思える。しかし一粒一粒が大量に積み重なった先に、過去の気候が、そして人類の歴史を左右してきた「暴れる気候」の正体が次第に浮かび上がってくる。

その中川を代表とする研究プロジェクト「『暴れる気候』と人類の過去・現在・未来」（文部科学省 学術変革領域研究［A］）が2025年から本格的に始まった。地球が書き残した長大かつ詳細な歴史フィルム「年縞」をフル活用し、過去の暴れる気候が文明や社会にどのような打撃を与えたのかを検討し、未来の人類が直面しうる危機への対策を検討するという壮大な計画である。

そのプロジェクトに集まった研究者のうち、中核を占めるのは、古気候学の中川をはじめ、それぞれ年代学、気候学、考古学、生態学のエキスパートとして最前線に立つ7名の研究者である。この暴れる気候に挑む、「7人の研究者」の探究の核心に迫ってみたい。

