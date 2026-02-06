「真空飛び膝蹴り」で一世を風靡…日本格闘技史上最大のスーパースター・沢村忠…関係者、親族が明かす「知られざる人間性」

細田昌志

1971年生まれ。職を転々としたのち作家に。3作目のノンフィクション『沢村忠に真空を飛ばせた男 昭和のプロモーター・野口修評伝』(新潮社)で第43回講談社 本田靖春ノンフィクション賞を受賞、近著『力道山未亡人』(小学館)で第30回小学館ノンフィクション大賞を受賞。

「沢村忠死す」

起床してすぐスマートフォンを手に取る癖は、なるべく直したいものである。見入ってしまうと、朝の貴重な時間を溶かしてしまいかねない。

二〇二一年四月一日、午前八時。新年度初日のこの日、寝室から書斎を素通りして洗面所に向う途中、充電中のスマホの着信ランプが視界に入った。やけにせわしく点灯しているようであり、「いいから、早く俺を見ろ」と訴えているようでもある。造作もなく手に取って画面を開いた。

「沢村忠死す」──スポーツ報知のスクープである。

二〇二〇年秋に上梓した『沢村忠に真空を飛ばせた男／昭和のプロモーター・野口修評伝』で筆者は「キックボクシング生みの親」である野口修の生涯を活写した。併せて、日本格闘技史上最大のスーパースターである沢村忠の数奇な半生も詳述した。

本名・白羽秀樹。少年時代から映画スターに憧れ、中学生のとき「新東宝ニューフェイス」に選ばれ俳優としてデビュー。芸名は「城哲也」。その後、脚本や演出、舞台芸術を学ぶために入学した日本大学藝術学部映画学科の剛柔流空手道部に入部したことが人生を大きく旋回させる。空手家としての才能を開花させ、野口修が立ち上げたキックボクシングにスカウトされたのだ。

TBSで放映されたキックボクシングが爆発的な人気を得たのは、もちろん、プロモーター野口修の才覚と情熱が大きい。が、エースである沢村忠の存在がなければ、その構想の半分も実現しなかったに違いない。

代名詞ともなった必殺技「真空飛び膝蹴り」でタイ人を次々となぎ倒し、子供たちを夢中にさせた。テレビの高視聴率を弾き出し日本中が大騒ぎになった。アニメの主人公にもなった。絵に描いたような社会現象──。そんなことを成し遂げた格闘家は、後にも先にも沢村忠くらいしか思い浮かばない。

引退後の長い晩年

その後、沢村忠は現役を引退。ブームも終焉を迎える。引退後は表舞台から姿を消して長い晩年に入った。だからといって、人付き合いまで絶ったわけではない。

「真空飛び膝蹴り」の名付け親で『YKKアワー・キックボクシング中継』で実況を務めた元TBSアナウンサーの石川顕は「訃報は関係者から連絡があって」と言う。

「沢村さんとは、彼が現役を引退してからも会っていました。沢村さんもゴルフが大好きで、一緒によく回ったものです。だから、私のように引退後も会っていた人間からすれば『姿を消した』という風評は、何とも不思議な気がしたものです」

拙著を著述する上で筆者は六十七人もの関係者から話を聞いた。ともすれば辛辣となる野口修の評判とは対照的に、沢村忠については多くの人が口を揃えて、温和で優しいその人柄を懐かしんだ。

「あんな常識人はいないですよ。本当に。いつも親切で気配り心配りの人。私も職業柄、多くのスポーツ選手やアスリートに会ってきましたがその点において、彼は一番かもしれません。忘れえぬ人です」（石川顕）

「お正月になると、自宅で野口一門の新年会が開かれるの。普段は仲の悪い三迫（仁志）会長と金平（正紀）会長が、この日だけは何事もないように同席するのが新年の恒例行事。そんなある年、沢村さんがグレーの袴姿で現れたことがあった。小学生だった私は『カッコいい！』って。『やっぱりスターは違う！』ってそう思わせた一番身近な人。それでいて偉ぶらないし、気さくで温厚な人。もう何年も会ってなかったんだけど、やっぱり寂しいですね」（野口修の実弟、故野口恭の長女、野口詩延）

善良な人間性に練習熱心

人柄だけではない。実直な性分は日頃のジムワークにも現れた。

かつて野口ボクシングクラブに所属し、日本王座を四度防衛、東洋王座を十一度防衛、三度の世界挑戦をはたした元プロボクサーの龍反町（本名・反町則雄）は、本書の取材時にこんな挿話を聞かせてくれた。

「俺と沢村さんは、ファイトマネーで食えない時代に、同じ職場で働いていたことがあった。八時始業の五時終業。それで目黒に戻って練習するんだけど、同じ時刻に会社を出たはずなのに、目黒の道場に着くと沢村さんはとっくに練習している。『あれ、一緒に出たのにおかしいなあ』って」

ボクシングとキックボクシングの選手が混在していた一九六六年から六八年にかけての野口ボクシングクラブは、午後五時から八時までがボクシング、八時から十一時までがキックボクシングと、練習時間を区切っていた。沢村忠はボクシングの練習から参加していたのだ。

「沢村さんは練習の鬼でもありました。『そこまでやるの、休みましょうよ』そう言いたくなるくらい、徹底的に身体を苛めていたんです。あるとき、取材のクルーはなくて、私一人でふらっとジムに顔を出したんです。それでも一緒でしたね。やっぱり練習している。改めて尊敬しました」（石川顕）

善良な人間性に練習熱心──格闘家の鏡であることは言うまでもない。

後編記事『沢村忠に〜 特別付録 後編』へ続く。

（『ゴング格闘技』2021年5月21日発行号）

