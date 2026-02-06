「Ｄｏ Ａｓ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ」のボーカル・伴都美子（４７）。最新姿にフォロワーはくぎ付けだ。

伴は６日までに自身のインスタグラムを更新し、「倖田來未とＤｏ Ａｓ Ｉｎｆｉｎｉｔｙの初コラボが実現『Ｃｈａｎｇｅ ｍｙ ｆｕｔｕｒｅ』サプライズリリース！！」と歌手・倖田來未とのコラボを報告。

「先日の超英雄祭で最速披露しました」と音楽イベントで歌唱したことを明かし、「くーと出会ってどんぐらい経つんかな？お互いいろんなことあったな〜と改めて感慨深い気持ちです。『Ｃｈａｎｇｅ ｍｙ ｆｕｔｕｒｅ』いい歌詞です。ぜひ聴いてください！！」と思いをつづった。

ステージでの伴は金髪にブラックのコート。ミニにニーハイブーツで“絶対領域”を見せた。ネットは「伴ちゃんかわいい」「伴ちゃん４７歳、來未ちゃん４３歳…ほんとうでしょうか？美しすぎます」「綺麗すぎる」「すごいコラボ」「青春」と見ほれた。

「Ｄｏ Ａｓ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ」は２０００年代に入りヒットを連発。伴は私生活では２０１２年９月に４歳年下の一般男性と結婚し、１４年６月に長男、１５年１２月に次男の出産を公表。１９年に出演したフジテレビ系のトーク番組「ボクらの時代」で１８年７月に離婚し、故郷の熊本に移住したことを明かした。