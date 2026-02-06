高市早苗・首相の台湾有事をめぐる発言以降、日中間で緊張が高まっている。そんななか、「中国が最も恐れる男」と呼ばれ、日中関係についての提言をメディアで続ける対中強硬派の垂秀夫・前駐中国大使が、中国出身女性と"二重生活"を送っている現場を掴んだ。日本外交にとっての重大リスクが放置されてきたのではないか。【全3回の第1回】

【写真】中国出身女性・A子さんのマンションから出てきた垂秀夫氏。週末にA子さん宅に通う姿が何度も目撃された

周囲を警戒しながらマンションに出入り

高市首相が衆院を解散した翌日の1月24日の20時過ぎ、東京都心のマンション前に1台の軽ワゴン車が停まった。

助手席から40代くらいの色白細面で上品な顔立ちの女性が降りてマンションへ。車はやや離れた場所にある路上駐車場まで移動すると、黒っぽいハーフ丈のダウンジャケットに阪神タイガースの大阪開幕戦記念キャップをかぶった男性が降りてきた。男性は警戒するように駐車されている車を1台1台のぞき込みながら足早にマンションに向かい、自分が持つカギでオートロックの扉を解錠して入った。

翌日、この男女は一緒に外出。マンション近くまで歩いて戻ってくると、男性だけが車に乗り、自宅へと帰った。

2週間前の1月11日の夜も一緒に過ごしたことを確認している。同じ軽ワゴン車がマンション前に停まり、女性と子供が降りてマンションに。車は路上駐車場に移動すると、やはり帽子とダウンジャケットの男性が歩きスマホをしながら足早にマンションに入った。翌日午前、男性は1人でマンションから出てきて車に乗り、自宅へ戻っている。

このマンションに住んでいるのは中国出身のA子さんとその子供。不動産登記簿では部屋の名義が中国名のA子さんであることが確認できる。取材のなかでA子さんが知人と見られる女性と中国語で話す姿も確認された。

そして週末に女性のマンションに通う阪神の帽子をかぶった男性は垂秀夫・前駐中国大使だ。対中強硬派の外交官として知られ、外務省中国・モンゴル課長、中国公使などを歴任し、2020年9月から2023年12月まで駐中国特命全権大使を務めた。

駐中国大使時代の2023年8月、福島第一原発の処理水海洋放出をめぐって中国側が「周辺国や国際社会に核汚染のリスクを転嫁する行為だ」と日本産水産物の輸入を停止すると、垂氏は「科学的根拠に基づかない措置は受け入れられない」と反論して、「中国が最も警戒する外交官」と評された。

垂氏は退官後も大学教授として教鞭を執りながら、台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁をきっかけに緊張が高まる日中関係について、〈高市総理の対中戦略 3つの処方箋〉（月刊『文藝春秋』2026年1月号）と題する論考を寄稿するなど、政権に外交提言を行なって反響を呼んでいる。昨年6月に刊行された『日中外交秘録 垂秀夫駐中国大使の闘い』（文藝春秋刊）はベストセラーとなった。

その垂氏には妻子がいるが、週末は密かに中国出身女性のマンションに通い、"もう一つの家族"のように見える関係を築いていたのである。

垂氏の行動からは、A子さん母子との関係を知られることを非常に警戒している様子も窺えた。

昨年12月21日午前のことだ。前日の20日の夜に垂氏は、A子さんの子供と2人でマンションに入っていったが、翌日はマンションの自動ドアからA子さんと子供が出た後、やや遅れて垂氏が出てきた。母子には話しかけず、無関係を装うように視線さえ合わさずに足早に追い越すと、マンションからやや離れた路上駐車場に向かった。そして垂氏が乗り込んだ後、遅れてきたA子さんが助手席、A子さんの子供が後部座席に乗り込むと、垂氏はようやく緊張がほどけたように笑みを浮かべて母子に話しかけていた。

続く第2回記事では、垂氏との関係について、A子さんに直接話を聞いた。

（第2回に続く）

※週刊ポスト2026年2月20日号