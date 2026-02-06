亀井静香「自民党の時代は終わり」、公明党「斉藤総理」実現の可能性は高いと断言するワケ

「自民党の時代は終わった」

もう自民党の時代は終わったよ。沈む太陽だから、おしまいじゃ。自民党と離れて、立憲民主党とくっついた公明党の斉藤（鉄夫）さんの判断はよかったね。彼はよく決断したし、立派だと思っている。

高市（早苗）総理にしてみれば、少数与党だから多数派を形成するために、解散総選挙に打って出た。彼女は強気の女だから、そういう選択をするのは当たり前さ。

高市総理の待ったなしの電撃解散で、公明は一人じゃ寂しかったから、立憲と一緒になった。お互いの危機感がそうさせたのだろう。そういう意味では、中道改革連合が何をやりたいかはまだ明確じゃないな。何が中道なのか、さっぱりわからんし。現実的に何に取り組むのかを明確にしないといかん。それが見えなければ政治じゃないね。

ただ、双方の考えに整合性がないとか、原発再稼働か原発ゼロかで割れているなどと色々批判されているが、政策なんて後からついてくるからいいんだ。

かつて俺が自社さ政権を仕掛けた時も同じだった。当時、自民党とは憲法や安全保障問題で真逆の考えを持っていた社会党と連立政権を組んだ。社会党党首の村山富市さん自身が政策は後回しでいいと、そうおっしゃった。村山さんはまず政権を取って、それから政策は一致させればいいんだとも言った。より国民のためになる政策を選んで実行していけばいいというのが村山さんの持論で、俺もそこは考えが同じだった。

自民と中道、負けたほうが必ず瓦解する

だから、公明と立憲の政策に整合性が取れていないと批判されても、何も気にすることはない。政策なんて後でなんとでもなる。まずは選挙で勝って議席を増やし、政権を取ってから政策はすり合わせればいいんだよ。自社さでは政策を後回しにしたことで、自民党は与党に返り咲くことができたんだ。

俺は斉藤さんに総理を目指せ、宗教政党の代表だからといって遠慮することはないといつも言っているんだよ。自民党が選挙に負けると、間違いなく政界再編は起こるし、大連立の動きが出てくるよ。これは国民民主党の玉木雄一郎にも言っているし、斉藤さんにも言っている。斉藤さんも、場合によっては玉木を首班指名して大連立を組んでもいいと言っていたから、現実味がある話だ。

この選挙は自民と中道が雌雄を決する戦いだから、負けたほうが瓦解していく。高市総理は党内合意を図らずに解散するというかなり強引なことをやっているわけだし、立憲も公明もかつての政敵同士が新党を組むような異例なことをやっているわけだ。負けたほうは当然、批判を浴びるし、瓦解することだろう。だから今回の選挙は双方とも死に物狂いでやっている。

中道は、「平和を守る人間中心の社会の実現」を目指すというが、そのためには最終的に権力を握らなければいけない。その時は斉藤総理だ。今回はその可能性がある。

亀井 静香 (かめい・しずか)／'36年、広島県生まれ。民間企業、警察庁を経て'79年、旧広島3区から初当選。自民党政調会長などを歴任

「週刊現代」2026年2月16日号より

【もっと読む】高市内閣を「中道」が圧倒するかもしれない…！マーケティングのプロが解説する「総選挙」のゆくえ

【もっと読む】高市内閣を「中道」が圧倒するかもしれない…！マーケティングのプロが解説する「総選挙」のゆくえ