¡Ö¥¥å¡¼¥Ð´íµ¡¡×¤ä¡Ö·ûË¡À©Äê²ñµÄ¡×¤ÎÎ¢¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥Á¥§¥¹¡×¤ÎÂÐ¶É¤ËÇ÷¤ë
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤¢¤Î¡ÖÎò»Ë¾å¤Î½ÐÍè»ö¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥¹¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿--¡©
È¯ÇäÃæ¤ÎÀÐ°æ¿ÎÂ¢¤µ¤ó¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥§¥¹¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤¹À¤³¦¤Î¡Ö¤â¤·¤â¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¶ÃØ³¤Î¡Ò¥Á¥§¥¹¡ßÎò»Ëif¡ÓÃ»ÊÔ½¸¡£
´üÂÔ¤Î¿·±Ô¤Ï¡¢¥Á¥§¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»Ë¤ò¿·¤¿¤ËËÂ¤®½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡©
º£²ó¤ÏÂç¿¹Ë¾¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½ñÉ¾¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æ¡¡¿ÎÂ¢¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤¸¤ó¤¾¤¦¡Ë
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿·³ã¸©½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£2023Ç¯¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥²¡¼¥à¡×¤ÇÂè12²ó¥Ý¥×¥é¼Ò¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æ±ºî¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¥Á¥§¥¹¾®Àâ¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ºî²È¤Î¿·¶ÃÏ
¶õÁ°¤Î¾´ý¥Ö¡¼¥à¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¾´ý¾®Àâ¤¬ÇÆ¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¥§¥¹¿Í¸ý¤Ï¾´ý¿Í¸ý¤è¤êÍÚ¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢£±£°£°Ê¬¤Î£±¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ÐÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤ÏµÕÅ¾¡£¥Á¥§¥¹¿Í¸ý¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢°ìÀâ¤Ë¤Ï£¸²¯¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡££²£°£²£°Ç¯¤Ë¤Ï¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥Æ¥ô¥£¥¹¤Î¥Á¥§¥¹¾®Àâ¡Ø¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥®¥ã¥ó¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤¬¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¸¶½ñ´©¹Ô¤«¤é38Ç¯¤ò·Ð¤Æ¸¶ºî¤¬Ë®Ìõ¤µ¤ì¤¿¡£¸É»ù±¡¤Î¾¯½÷¤¬¥Á¥§¥¹¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¼«²æ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤À¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¥§¥¹¾®Àâ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¾®ÀîÍÎ»Ò¡ØÇ¤òÊú¤¤¤Æ¾Ý¤È±Ë¤°¡Ù¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ëñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬ÀÐ°æ¿ÎÂ¢¡£¥Ý¥×¥é¼Ò¾®Àâ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥¨¥ô¥¡¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥§¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿£´¿Í¤ÎÃË½÷¤Îµ°À×¤ò¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÉÁ¤¯ÀÄ½Õ¾®Àâ¤Î½¨ºî¡££Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Á¥§¥¹¾®Àâ¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀÐ°æ¿ÎÂ¢¤ÎÂè£²ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥Á¥§¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾®Àâ¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°ºî¤«¤é°ìÅ¾¡£Îò»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë»þÂå¤òÃ»ÊÔÏ¢ºî·Á¼°¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¥Á¥§¥¹¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢È×¾å¤Î¥²¡¼¥à¤È¡¢Îò»Ë¤È¤¤¤¦¡ÊÈæÓÈÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ë¥²¡¼¥à¤¬½Å¤Í¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤¬¤Î¤³¤·¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¥Á¥§¥¹¤Î°ì¼ï¡×
Âè£±ÏÃ¤Ï¡¢¥ï¡¼¥Æ¥ë¥í¡¼¤ÎÀï¤¤¤ËÇÔËÌ¤·¤Æ¥»¥ó¥È¥Ø¥ì¥ÊÅç¤ËÅçÎ®¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤òÏ¢¤ìÌá¤½¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê·×²è¤¬³Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ë¥Á¥§¥¹½øÈ×¤ÎÄêÀ×¡Ê½é¼ê¤Ç¥¥ó¥°¤ÎÁ°¤Î¥Ý¡¼¥ó¤ò£²¥Þ¥¹¿Ê¤á¤¿¤¢¤È¡¢£²¼êÌÜ¤Ç¥¯¥¤¡¼¥ó¤ò¼Ð¤áÁ°¤Ë£²¥Þ¥¹¿Ê¤á¤ë¡Ë¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¡¢£±£¸£´£¸Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë¸½¤ì¤¿Ææ¤Î¼ã¼Ô¤¬µÒ¤ÎÃË¤òÁê¼ê¤Ë¤³¤Î¼ê¤ò»Ø¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ì¤Ï¡¢£±£¸£°£¹Ç¯¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤¬Ï¢ÀïÏ¢¾¡¤Î¥Á¥§¥¹»Ø¤·¼«Æ°¿Í·Áà¥¿¡¼¥¯á¡Ê¼ÂºÝ¤Ï¿Í´Ö¤Î¥Á¥§¥¹Ì¾¿Í¤¬»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ»´ÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Ë»Ø¤·¤¿¼ê½ç¡£¥Á¥§¥¹¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ï¤¿¤¤¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Þ¤ê¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Âè£²ÏÃ¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥®¥ã¥ó¥Ó¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¥Ú¥ó¥·¥ë¥ô¥§¥Ë¥¢½£¡ÊºîÃæ¤Ç¤ÏàË®á¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ÎÃÎ»ö¤À¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£·ûË¡Áð°Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ê¹õ¿ÍÅÛÎì¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¤â¾ÇÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ËÊ¶µê¤¹¤ë·ûË¡À©Äê²ñµÄ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤Þ¤È¤á¤ë¤¿¤á¤Ë°ì·×¤ò°Æ¤¸¡¢µÄÄ¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òÁê¼ê¤Ë´¥º¥°ìÚ³¤Î¥Á¥§¥¹¡¦¥²¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤ë¡£»Ë¼Â¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëàÎ¢Â¦á¤ò¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¡Ê¤Ç¤¹¤Þ¤¹Ä´¤Î¸ì¤ê¤Ç¡ËÉÁ¤¯¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤óÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£Âü¤ò»È¤Ã¤ÆÍë±À¤ÎÂÓÅÅ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿ÍÌ¾¤Ê¼Â¸³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¤¾Ý³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤Ï¡¢¥Á¥§¥¹¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥Á¥§¥¹¤ÎÎÑÍý¡×¤È¤¤¤¦¿ïÉ®¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤¯¡¢
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï°ì¼ï¤Î¥Á¥§¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Áè¤¦¶¥ÁèÁê¼ê¤âÅ¨¤â¤¤¤ë¡£¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤Ë·ç¤±¤ë¤«¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤½¤ì¼¡Âè¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Î¹¥·ë²Ì¤È°¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¡×¡ÊÃÓÅÄ¹§°ìÌõ¡¿¸¦µæ¼Ò½ÐÈÇ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¸ÅÅµÊ¸¸Ë¡¡£±¡¡¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤½¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Îò»Ë¤â°ì¼ï¤Î¥Á¥§¥¹¤Ç¤¢¤ë¨¡¨¡¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜ½ñ¤À¡£
¡ÖÀïÁè¡×¤È¡Ö¥Á¥§¥¹¡×¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê
Âè£³ÏÃ¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥¹¥Ä¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×¤Ï£±£¹£¶£²Ç¯¤Î¥¥å¡¼¥Ð´íµ¡¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¥§¡¦¥²¥Ð¥é¤ÎÄó°Æ¤Ç¥Á¥§¥¹¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ï¥¥å¡¼¥Ð¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Õ¥£¥Ç¥ë¡¦¥«¥¹¥È¥í¤È¥½Ï¢¤ÎÂè°ìÉû¼óÁê¥¢¥Ê¥¹¥¿¥¹¡¦¥ß¥³¥ä¥ó¡£ÂÐÀï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Ö¥Á¥§¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤Ç¤âÂÐÅù¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢µ¬Â§¤òÈÈ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¤È¤Ï¤è¤¯»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÈà¤âÌµË¡¤Ê¼ê¤Ï»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ëºîÃæ¤Î¥ß¥³¥ä¥ó¤Ë¡¢¥«¥¹¥È¥í¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÂç¹ñ¤È¾®¹ñ¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¥Á¥§¥¹¤ÇÀ¯¼£¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é³Ú¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡À¤³¦¤Ï¤¹¤°¤ËÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥«¥¹¥È¥í¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î´ýÎÏ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ºîÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¸µ¥Á¥§¥¹À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¡Ê¤½¤ì¤Ë¥½Ï¢¤Î¥¢¥Ê¥È¥ê¡¼¡¦¥«¥ë¥Ý¥Õ¤Ê¤É¤È¤â¡ËÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè£´ÏÃ¤Î¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥ó¡¦¥á¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¤È¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢½÷²¦¤¬ÅÐ¾ì¡£±Ñ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î»²À¯¸¢¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥á¥¢¥ê¡¼¤Ï¡¢ÉØ¿Í»²À¯¸¢¤Ø¤Î»¿Æ±É½ÌÀ¤òµá¤á¤Æ½÷²¦¤Ë¥Á¥§¥¹¾¡Éé¤òÄ©¤à¡£¸½¼Â¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢½÷²¦¤â¥Á¥§¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¬¡¢´ýÎÏ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
ºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ô¥¡¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£ÌÀ¼£¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê¡ß·Í¡µÈ¡¢¿¹ÍÎé¤Î¤Û¤«¡¢Âç»³¼Î¾¾¤ÈÂç»³´à¤ÎÉ×ÉØ¡ÊÍèÇ¯¤ÎÄ«¥É¥é¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ç¤ÏÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤È郄ÅèÀ¯¹¨¤¬±é¤¸¤ë¤È¤«¡Ë¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÆüÏªÀïÁè¤ÎÀïÃÏ¤ØÈô¤ó¤À¤¢¤È¡¢Êª¸ì¤Ï»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢¾¼ÏÂ18Ç¯¤ÎÅìµþ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
ÄÌ¤·¤ÆÆÉ¤à¤È¡¢àÀïÁè¤È¥Á¥§¥¹á¤â¤·¤¯¤Ïà¼«Í³¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¤È¤ÎÀï¤¤á¤¬½Ä¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÎò»Ë¤òÉÁ¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥Á¥§¥¹¾®Àâ¤À¡£
¼ýÏ¿ºî¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡×¤Î»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
ÀÐ°æ¿ÎÂ¢¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥²¡¼¥à¡Ù
°ì¼ê¤ËÂ÷¤¹¡¢À¤³¦¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡£
ÂçÃÀ¤ÇÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¸ì¤ê¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Á¥§¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¾®Àâ¡ª
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥½Ï¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢ÆüËÜ¡¢
³Æ¹ñ¤ÎÌ¿±¿¤òÊ¬¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡ÖÈëÌ©¤ÎÂÐ¶É¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä
¥Á¥§¥¹¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤¹À¤³¦¤Î¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Ë¡¢¶ÃÃ²¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
ÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤È¤¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î¾Ú¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×Æ¬¤ÎÃæ¤ÎÀ¼¤¬Ë½¤ì¤óË·¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¡ÄÇîÍ÷¶¯µ¤Î¡ÉÃÎ¤Îµð¿Í¡É¤Ë¤·¤Æ´õÂå¤Î²ø¿Í¡¦ÆîÊý·§Æï¤ÎÀ¸³¶